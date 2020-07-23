В тренды выбился мечтательный морской маникюр – фото

Маникюр отображает наши мысли. В нем – наше настроение. На ногтях мы очень часто рисуем свои мечты. Порой маникюр – это крик души. А еще маникюр красноречиво рассказывает о том, что заставляет нас жить, грустить или радоваться.

На макушке лета в тренды выбился морской маникюр. Он стал сейчас настолько востребованным, что модный паблик Instagram разрывается от красивых фотографий, на которых женщины со всего мира делятся шедеврами на своих руках.

В 2020 году моря и океаны из-за пандемии коронавируса доступны не всем – границы многих стран закрыты. Именно поэтому морская тема ожила на ногтях. Еще никогда волны в таком количестве не красовались на ногтях. У одних они нежные-нежные, у других – штормовые, а третьи рисуют на ногтях якоря и завораживающие морские рассветы, и закаты.

Сегодня мы расскажем вам о самых модных вариантах морского маникюра. Также мы собрали для вас фотогалерею – посмотрите ее, там хитовые образцы.

Модный морской маникюр 2020 – варианты

Морской френч

Вы видели, как переливается на солнце песок на пляже? А как блестит вода? Какими оттенками "играют" обычные камни у ручья? Поэтому блеск на ногтях, втирка и фольга на ногтях вернулись в тренды. Добавьте немного этих сияющих красок на французский маникюр – и получится очень красивый летний маникюр. При этом перегружать ногти не стоит – всего один-два акцента.

Бирюзовый морской маникюр

Потрясающий летний маникюр – это имитация морских волн на ногтях. И, естественно, бирюзовый цвет тут словно король – он разливается волнами по ногтям, в нем наши мечты о далеких морях и наши воспоминания о прошлом, которое сегодня кажется невероятным. Поэтому если хотите очень эффектный морской маникюр – обязательно делайте его в сочетании с бирюзовой основой!

Морской маникюр на короткие ногти

Короткие ногти в тренде, но их тоже стилизуют под морскую тематику. Ногти с пальмами – это тоска по настоящему лету, курортам и отдыхе на берегу океана. Кроме того, в моде фруктовый нейл-арт: выбирайте любой лак в качестве основы, и на одном-двух ноготках разместите тропические фрукты, которые вы когда-то пробовали на отдыхе. Если умеете – рисуйте, если нет – в продаже полно всевозможных наклеек.

Нюдовый маникюр с морями и океанами

Еще один яркий тренд сезона – нюдовый маникюр, на котором, словно оазисы, оживают волны. Вариантов дизайна таких ногтей маса. Главное, что на таких ногтях будет выигрышно и ярко смотреться любой оттенок синего или голубого лака, поэтому волны могут быть разные.

Читайте такжеЛетний маникюр на короткие ногти 2020: фуксия и мята на ногтях - фотоКроме того, на нюдовых ногтях часто рисуют всевозможные "зарисовки" из моря – кораблики, паруса, якоря, тельняшки. Некоторые используют все 5 ногтей как единое полотно: рисунок начинается на одном ногте и перетекает на второй, третий… Очень часто так переливаются на ногтях волны.