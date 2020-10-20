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Обворожительная французская стрижка гаврош из 50-х опять в моде - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 октября 2020, 04:25

Второе "пришествие" стрижки гаврош было в 70-х, и тогда был настоящий фурор, ведь на нее обратили внимание даже мужчины.

  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram
  • Стрижка гаврош 2020 Instagram

Хотите в жизни перемен – меняйте стрижку. Для начала. Но не всегда смена стрижки – это начало нового пути в жизни женщины. Особенно сейчас, когда можно подстричь волосы, а потом их нарастить. Но если женщина делает короткую стрижку – то она победительница, ведь ей хватило мужества кардинально изменить имидж.

Если вы стоите на пороге новой себя, то обратите внимание на стильную короткую стрижку родом из Франции, которая в 2020 году уверенно покоряет вершину модного Олимпа. Это женская стрижка гаврош, которая впервые стала безумно популярной в 50-х годах.

Второе "пришествие" этой обворожительной стрижки было в 70-х, и тогда был настоящий фурор, ведь даже мужчины начали делать такую стрижку.

И вот опять come back – пока еще не громкий, но армия поклонниц у этой уже немного обновленной стрижки увеличивается ежедневно.

Отметим, свое название стрижка оправдывает, а носит она имя легендарного французского мальчика-сорванца. Волосы придают своей обладательнице свежий, веселый вид. Озорные пряди разлетаются, словно быстро бегают.

Женская короткая стрижка гаврош 2020 – это своего рода протест против жестких рамок и правил, она самое воплощение свободы, независимости и силы.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стильной короткой стрижки гаврош 2020. Также мы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов этой удивительной прически – обязательно посмотрите и оцените красоту.

Модная женская стрижка гаврош 2020-2021 – на что обратить внимание

Просматривая фото стрижки, вы убедитесь, что гаврош - универсальная стрижка. Она гармонично подходит под любой тип лица, удачно маскируя недостатки.

Классическая стрижка гаврош — это более длинные пряди сзади, а верх и боковые части волос стригутся короче. Требований к челке нет.

А обновленная стрижка гаврош 2020 кардинально отличается от классического образца в стиле 50-х и 70-х. Стрижка гаврош 2020 – это, как правило, укороченные волосы сзади, и легкая асимметрия.

Стрижка гаврош 2020
Стрижка гаврош 2020 / Instagram

Еще одной особенностью стрижки гаврош 2020 являются удлинённые виски – благодаря этому можно подчеркнуть скулы и даже скорректировать овал лица и сделать его более гармоничным.

Также обратите внимание на то, что самый модный вариант стрижки гаврош – это очень короткие волосы на макушке, которые делают образ мальчишеским.

Стрижка гаврош отлично смотрится с челкой любой длины и формы – лишь бы она вам подошла.

Женские стрижки 2020 - о чем сообщалось ранее:

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