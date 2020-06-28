Парижский лоб и раздутый боб – модные стрижки для тонких волос средней длины

Чтобы визуально волосы выглядели более густыми, не обязательно прибегать к процедуре наращивания или использовать косметические средства. С этой задачей может справиться удачная стрижка на средние волосы.

Говорят, что стрижки до плеч и подбородка – чаще всего выбор спокойных и уравновешенных женщин и девушек, которые немного консервативны. Но радикальные изменения – это не всегда то, что нужно. Да, вы можете прочитать множество советов о том, что стрижка меняет судьбу, тем не менее, не всегда и не всем короткая стрижка добавляет уверенности в себе, ощущения радости и удовлетворенности. Особенно, если волосы тонкие.

С одной стороны, это всего лишь стрижка – и вряд ли только поход к парикмахеру что-то в жизни изменит, а с другой – в жизни так много потрясений, что искать очередной повод для стресса не стоит.

Для того, чтобы отрастить длинную, и, что самое важное, красивую шевелюру, понадобится много усилий и терпения. Тонкие волосы – это не лучший союзник длинных волос.

Таким образом – золотая середина – средние волосы или длина до подбородка. Длина "миди" в умелых руках мастера способна на чудо – в считанные минуты волосы на голове будут визуально казаться более густыми и объёмными.

Для того, чтобы средние волосы справились с задачей и выглядели современно и стильно, нужно добавить им лохматых слоев. Но если волосы прямые, тогда самый правильный путь – модный ровный срез на уровне ключицы или плечей.

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Мы собрали для вас подборку лучших средних стрижек на тонкие волосы – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы для вдохновения.

Стрижки для тонких волос средней длины 2020

Стрижка шегги, которая не требует укладки

Если вам нужна практичная стрижка на тонкие волосы, которая не требует усилий для укладки, то обратите внимание на шегги в стиле 70-х. Это стрижка волос отдельными участками и обязательная филировка прядей. Отметим, при этом сам процесс стрижки волос выполняется в хаотическом порядке. Стрижка шегги отлично омолаживает образ и добавляете волосам объема. Шегги на средние волосы стилисты советуют дополнить рваной или прямой челкой.

При этом челки может вообще не быть.

Стрижки на средние тонкие волосы 2020 / Instagram

Гладкие волосы и блант боб

В 2020 году в моде гладкие волосы. Поэтому лучшей стрижкой для прямых тонких волос является блант боб. Это очень ровная, как под линейку, линия среза волос. Такой простой и в то же время необычный срез обеспечивает объем волос на кончиках, и объем всей шевелюры. Стрижка блант боб – это ноль рваных прядей, никакого намека на асимметрию.

Кстати, блант боб красиво сочетается с редкой прямой челкой.

Стрижки на средние тонкие волосы 2020 / Instagram

Раздутый боб

Оригинальный и стильный вариант – добавить волосам текстуру при помощи слоев. Такая стрижка роскошно смотрится с шикарной челкой-шторкой в стиле Бриджит Бардо, которая растекается по сторонам. Также можно раздуть челку по сторонам – она должна выглядеть так, словно вы вышли на улицу, а там ветер и он дует вам в лицо.

Читайте такжеЖенские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фотоНо если челка – это не то, что вы хотите, сделайте пробор по центру – в любом случае текстурированные волосы выглядят эффектно, добавляют визуального объема и кажутся более густыми. Этот вариант требует легкой укладки при помощи текстурированного геля.

Стрижки на средние тонкие волосы 2020 / Instagram

Парижский лоб

Для того, чтобы тонкие волосы выглядели потрясающе, можно сделать удлиненный французский боб – или, как говорят, парижский лоб, или боб-ключица, потому что он останавливается на ключицах. Это очень удобная длина, поэтому стрижу легко укладывать и можно особо не переживать, если волосы отросли. Французские девушки обожают этот стиль, потому что он придает естественный объем их волосам.

Изюминка стрижка – в челке, которая сразу ассоциируется с француженками – это челка в стиле легендарной актрисы, автора песен и певицы Джейн Биркин.

Стрижки на средние тонкие волосы 2020 / Instagram

Удлиненный A-line bob

Cтрижка на средние волосы удлиненный A-line bob - находка для обладательниц тонких волос. Суть стрижки в размытой линии среза – одну прядь стригут длиннее, другую короче. Такой размытый боб можно укладывать на любую сторону, делать прически и ежедневно менять образы.

Преимуществом удлиненного размытого боба является то, что он прост в уходе, подходит женщинам разного типажа и при желании из него можно сделать приличную вечернюю прическу. Вы также можете сделать стрижку размытый боб с челкой.