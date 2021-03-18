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Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 марта 2021, 03:50

Хотите вы того или нет, но волосы "проживают" определенные циклы выпадения и отрастания, и после 35 лет они начинают седеть, и все это – вполне естественно.

Все мы прекрасно понимаем, что с возрастом становимся только старше, а наши волосы седеют. Но если серебристые волоски внезапно начинают щедро укрывать нашу голову, особенно если нам немного за 30, то вполне логично хочется понять, почему седеют волосы. Да, сегодня без проблем можно покрасить волосы и забыть о проблеме на какое-то время. Но не все любят красить волосы, и пытаются всячески оттянуть этот момент, в том числе путем удаления седых волос. А вы узнавали, можно ли выдергивать седые волосы?

Красота требует жертв, но она также нуждается в понимании. Нельзя бездумно относиться к своей внешности, иначе можете однажды в зеркале себя не узнать. А если решитесь покрасить седые волосы, то в нашем материале Как часто можно красить волосы и почему узнаете подробнее о всех "подводных камнях".

Мы сегодня расскажем вам о том, что вы, наверное, давно хотели знать о своей шевелюре, а именно – почему волосы седеют.

Почему волосы седеют?

Ученые говорят, что седые волосы впервые появляются как у мужчин, так и у женщин, в возрасте от 34 до 44 лет. Что касается преждевременного поседения, то оно возникает у людей моложе 20 лет и в основном является генетическим.

Дело в том, что волосяные фолликулы содержат пигментные клетки, вырабатывающие меланин, который придает волосам цвет. И вот когда наше тело перестает вырабатывать меланин, волосы седеют. Таким образом, хотите вы того или нет, но волосы "проживают" определенные циклы выпадения и отрастания, и после 35 лет они начинают седеть, и все это – вполне естественно.

Седые волосы впервые появляются в возрасте от 34 до 44 лет / Instagram

Можно ли поседеть от стресса?

Мы любим говорить, что седеем от стресса, и это, к сожалению, правда. Ученые из Гарвардского университета смогли объяснить взаимосвязь между стрессом и поседением - их выводы описаны в научном журнале Nature. А связан этот процесс с болью и страхом, поэтому огромное заблуждение – думать, что после семейной ссоры вы можете поседеть. Но серьезное потрясение вполне может посеребрить ваши волосы.

Можно ли выдергивать седые волосы?

Тут вы четко должны понять одно: после того, как вы выдерните седые волоски, то вместо них вырастут такие же седые волоски. То есть надеяться на то, что, удалив седые волосы, вместо них вырастут обычные, не стоит. Помните, цвет волос возникает из пигментных клеток в фолликуле, которые добавляют пигмент к стержню волоса по мере его появления. По мере того, как мы становимся старше, фолликулы постепенно производят меньше пигмента и, в конечном итоге, вообще перестают окрашивать волосы. Так появляется седина.

Читайте такжеПочему выпадают волосы и что делать в домашних условияхПоэтому если вас очень сильно раздражают несколько седых волосков, которые появились на голове, то вы можете от них избавиться "физически" - просто вырвать. Но это допустимо исключительно в случае, если все седые волоски можно посчитать на пальцах одной руки. В противном случае вы рискуете собственноручно создать себе новую проблему, связанную с повреждением фолликулов.

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