Поймать удачу на хвост с начесом: календарь стрижек на ноябрь 2020

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 - дни для привлечения удачи / 1zoom.ru

Гороскоп на ноябрь 2020 всех знаков Зодиака предупреждает: расслабляться рано. При таком раскладе планет невольно начнешь перестраховываться и чутко прислушиваться к тенденциям Вселенной. А волосы – это как раз отличный проводник космической энергии. Так что лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 стоит держать под рукой.

Общие тенденции месяца таковы, что на работе в ноябре всё будет напряженно, утверждают звезды, финансовые сделки будут рискованными, деньги – уплывать сквозь пальцы сжатых от натуги кулаков. В компанию к ретроградному Марсу заглянет еще и ретроградный Меркурий – а от такого тандема ничего хорошего ждать не приходится.

Читайте такжеВ зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020Правда, период ретроградности закончится 4 ноября – но там в оппозицию к Марсу перейдет Венера. Отсюда импульсивные поступки (в том числе и ненужные, но дорогие покупки) и повышенная раздражительность.

Так когда же в следующем месяце стоит навестить стилиста, чтоб скинуть напряжение и обновить свой имидж? Лунный календарь стрижек в ноябре 2020 выделил благоприятные дни, когда стрижку благословили Астросфера и мир Космоса – и дни, когда волосы лучше не трогать.

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Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2020 – даты

Итак, когда стричься в ноябре 2020:

1 ноября – нейтральный день: здоровье волос улучшится – а вот кровеносная и эндокринная система могут пострадать;

2 ноября – неблагоприятный день: стрижка повлечет кардинальные перемены в жизни – и не факт, что в лучшую сторону;

– неблагоприятный день: стрижка повлечет кардинальные перемены в жизни – и не факт, что в лучшую сторону; 3 ноября – благоприятный день: стрижка добавит сил, усилит здоровье и харизму;

– благоприятный день: стрижка добавит сил, усилит здоровье и харизму; 4 ноября – лучше не делать стрижку, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем;

– лучше не делать стрижку, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем; 5 ноября – стрижка улучшит настроение, а вот красить волосы не стоит;

– стрижка улучшит настроение, а вот красить волосы не стоит; 6 ноября – стрижка укрепит здоровье, а чтобы обзавестись нужными связами – краску для волос стоит выбирать светлого тона;

– стрижка укрепит здоровье, а чтобы обзавестись нужными связами – краску для волос стоит выбирать светлого тона; 7 ноября – отличный день для визита к парикмахеру: стрижка укрепит структуру волос и иммунитет, особенно благотворно она повлияет на дыхательную систему;

– отличный день для визита к парикмахеру: стрижка укрепит структуру волос и иммунитет, особенно благотворно она повлияет на дыхательную систему; 8 ноября – стрижка укрепит волосы, но может спровоцировать скандалы на работе или дома;

9 ноября – новая стрижка зарядит энергией и поможет улучшить отношения с начальством;

– новая стрижка зарядит энергией и поможет улучшить отношения с начальством; 10 ноября – лучше не ходить к парикмахеру, чтоб не спровоцировать конфликты и психологические проблемы;

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11 ноября – стрижка может спровоцировать депрессию;

– стрижка может спровоцировать депрессию; 12 ноября – кардинальная смена имиджа привлечет деньги в кошелек и повысит авторитет среди знакомых;

– кардинальная смена имиджа привлечет деньги в кошелек и повысит авторитет среди знакомых; 13 ноября – стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность;

– стрижка может сократить жизнь – или, как минимум, снизит активность; 14 ноября – стрижка сделает волосы жесткими, но укрепит характер;

– стрижка сделает волосы жесткими, но укрепит характер; 15 ноября – стрижка в новолуние противопоказана: по поверью, сколько волос человек потеряет в этот день – на столько сократится и его жизнь;

– стрижка в новолуние противопоказана: по поверью, сколько волос человек потеряет в этот день – на столько сократится и его жизнь; 16 ноября – волосы станут лучше расти, организм обновится – но стрижку стоит ограничить подрезанием кончиков или созданием челки;

17 ноября – стрижка привлечет деньги – но вот сами волосы станут непослушными;

18 ноября – стрижка позитивно скажется на материальном состоянии и поможет с проблемой выпадения волос;

– стрижка позитивно скажется на материальном состоянии и поможет с проблемой выпадения волос; 19 ноября – благоприятный день для стрижки – но вот другие важные дела на этот день лучше не планировать: могут сорваться;

20 ноября – стрижка зарядит вдохновением и энергией – а на сами волосы повлияет мало;

21 ноября – стрижка привлечет в карман деньги – но может спровоцировать скандалы в семье;

22 ноября – стрижка усилит интуицию и сексуальность;

– стрижка усилит интуицию и сексуальность; 23 ноября – крайне неблагоприятный день: после стрижки может появиться перхоть, а сама смена имиджа – навлечь неприятности на человека;

– крайне неблагоприятный день: после стрижки может появиться перхоть, а сама смена имиджа – навлечь неприятности на человека; 24 ноября – волосы начнут лучше расти, но может появиться перхоть;

– волосы начнут лучше расти, но может появиться перхоть; 25 ноября – стрижка ослабит здоровье;

– стрижка ослабит здоровье; 26 ноября – окраска натуральными красителями укрепит финансовую энергетику и привлечет капитал – а вот стричься не стоит;

– окраска натуральными красителями укрепит финансовую энергетику и привлечет капитал – а вот стричься не стоит; 27 ноября – стрижка приманит деньги и противоположный пол, также стоит краситься натуральными красителями;

– стрижка приманит деньги и противоположный пол, также стоит краситься натуральными красителями; 28 ноября – усилит здоровье и интуицию – что позитивно повлияет на финансовую сферу;

– усилит здоровье и интуицию – что позитивно повлияет на финансовую сферу; 29 ноября – неблагоприятный день: после стрижки возможна депрессия;

30 ноября – неблагоприятный день: может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 3, 5-8, 11-13, 16, 21, 24-27 декабря. Самый благоприятный день для стрижки в декабре 2020 – это 21-е число, а самый неблагоприятный – 20-е, то есть накануне.