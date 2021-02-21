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Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 февраля 2021, 03:50

Ничто так не раскрывает женщину, как асимметричная стрижка, суть которой в игре с длиной и контрастами.

  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2021 Instagram

Иногда нам мало просто сделать стрижку. Бывает так, что душа просит выразительного и уникального стиля. Для этого необязательно кардинально менять прическу – порой одна не первый взгляд несущественная деталь прически способна превратить вас в сильную харизматичную личность. Ничто так не раскрывает женщину, как асимметричная стрижка, суть которой в игре с длиной и контрастами. При этом длина волос значения не имеет, ведь асимметрию можно "учудить" на любых волосах. Но самым приятным бонусом при выборе асимметричных стрижек является то, что они отлично омолаживают образ. Поэтому их чаще всего выбирают женщины 40+, которые сталкиваются с первыми признаками старения и всячески пытаются им противостоять.

Конечно же, асимметрия – это не единственный выход для тех, кому немного за 40, ведь есть также классические стрижки, которые быстро освежают образ и визуально позволяют сбросить 5-10 лет – в нашем материале Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет можете подробнее о них узнать.

Но прежде, чем бежать к парикмахеру, изучите все возможные варианты для стильного преображения, и оцените, в том числе, и асимметричные стрижки, которые добавят вашему образу легкости, особого шарма и уверенности в себе. Всего одна линия, контраст в несколько сантиметров – и вы неповторимая, стильная и современная.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных асимметричных женских стрижках 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые могут вдохновить вас на смену имиджа.

Стрижка асимметрия на короткие волосы

Один из самых простых способов создать асимметричную прическу – это сделать короткую стрижку пикси, ведь она – ее воплощение. Чтобы прическа не казалась слишком тяжелой, можно уравновесить удлиненную челку объемной макушкой.

В целом удлиненная челка добавляет лицу мягкости, а короткий затылок и открытое ушко окутуют образ духом свободы.

При этом важно не забыть об окрашивании волос. Дело в том, что короткие стрижки буквально расцветают и играют новыми красками, как только вы красите волосы.

Асимметричные стрижки 2021 / Instagram

Асимметричные стрижки 2021 на средние волосы

Обычно на средней длине останавливают свой выбор те, кто уже терпеть не может длинные волосы и не хочет с ними возиться, но никак не решиться на радикальный шаг – короткую стрижку. Но если средние волосы украсить асимметрией, то получится смелое решение без резких движений.

Стрижка с асимметрией на средние волосы позволит почувствовать прелесть короткой стрижки (с одной стороны), при этом сохранится привычная длина (с другой стороны).

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоСамыми модными стрижками 2021 на средние волосы в таком формате являются асимметричное каре и асимметричный боб. Разница между ними в затылке – в каре он ровный, а у боба присутствует объем и градуировка.

А чтобы асимметричный боб и такое же каре выглядели более выразительно, подчеркните контраст между укороченными и удлиненными прядями при помощи челки.

Асимметричные стрижки 2021
Асимметричные стрижки 2021 / Instagram

Длинные асимметричные стрижки 2021

Для того, чтобы вкраплять контрасты в длинные волосы, их обладательница должна быть смелой. Дело в том, что длинные волосы с асимметрией – это определённый вызов обществу, поэтому на них решаются только любительницы эпатажа. В основе таких стрижек - резкий контраст между длиной боковых прядей. И если в стрижке пикси контраст всегда выигрышный, то в прическе на длинные волосы – резкий переход добавляет образу жёсткости и прагматичности.

Тем не менее довольно популярный вариант стрижки в 2021 году — это выбритые волосы с одной стороны, и длинные с другой.

Асимметричные стрижки 2021 / Instagram

Стрижки с асимметричной челкой

Этот вариант подходит для тех, кто хочет добавить образу изюминку, но контраст длины волос – для них слишком неординарный шаг. А вот асимметричную челку при желании можно красиво зафиксировать заколкой. В то же время челка отрастает быстро, и уйти от асимметрии можно довольно быстро.

Асимметричные стрижки 2021 / Instagram

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