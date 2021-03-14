УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 марта 2021, 06:33

Цель любой стрижки для круглого лица – не замаскировать щеки, а визуально удлинить лицо и сместить акценты. И с этим отлично справляются короткие стрижки.

  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram
  • Короткие стрижки для круглого лица 2021 Instagram

Секрет удачной стрижки прост – важно, чтобы она гармонично сочеталась с формой лица. Если, глядя на себя в зеркало, вам кажется, что со стрижкой что-то не так, то это действительно так. К своей новой стрижке вы должны привыкнуть сразу, и так происходит только в том случае, если учтены все детали. Правильный стиль уравновешивает пропорции, подчеркивает лучшие черты лица и делает женщину более фотогеничной. И даже если у вас круглое лицо, и вам кажется, что выбор стрижек для вас – ограниченный, то пришло время убедиться в том, что скрывать лицо за волосами – не лучшее решение.

Круглое лицо – это когда примерно одинаковые ширина лица и его высота. Конечно, в таком случае пухлые щеки визуально добавляют эффекта полноты, что заставляет многих женщин нервно напускать волосы на лицо в надежде скрыть "лишний вес".

Правда, чем больше прячете лицо, тем больше привлекаете внимание к проблемным зонам, и это очень распространенная ошибка. Дело в том, что цель любой стрижки для круглого лица – не замаскировать щеки, а визуально удлинить лицо и сместить акценты.

Более того, глубоко заблуждаются те, кто думает, что для удлинения лица нужно отрастить волосы. На самом деле сейчас в моде немало потрясающих коротких стрижек для круглого лица, которые позволяют выглядеть сногсшибательно и добавляют образу стройности.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие короткие женские стрижки для круглого лица актуальны, а в нашей фотогалерее – образцы модных вариантов для вдохновения.

Короткие стрижки для круглого лица – тренды 2021

Стрижка для круглого лица прямое каре с боковым пробором

Зачастую женщинам с круглым лицом советуют избегать коротких стрижек с прямым срезом. Но есть исключение из правил – это прямое каре до подбородка с боковым пробором. Фишка в том, как ваши волосы падают и обрамляют лицо – в данном случае оно будет казаться более узким, несмотря на длину до подбородка. Если при этом волосы у вас тонкие, можно добавить несколько слоев для шикарного объема.

Короткие стрижки для круглого лица 2021
Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

Стрижка для круглого лица боб с боковой челкой

Это очень симпатичный вариант стрижки короткой для круглого лица. Суть боба с челкой для круглого лица в мелочах, но зато результат впечатлит гарантированно. Важно создать много неровных слоев и текстуру. Между тем, боковая челка визуально "срезает" ваше лицо под углом, благодаря чему лицо визуально вытягивается и становится стройным.

Короткие стрижки для круглого лица 2021
Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

Читайте такжеКак часто нужно стричь волосы: "золотое" правило

Стрижка для круглого лица 2021 шегги

Эта стрижка гарантированно сместит акцент с линии подбородка и самой широкой линии лица. В основе женской короткой стрижки шегги - пряди, которые стригут на голове хаотично, а модная в этом году челка на две стороны в стиле 70-х добавит образу особого шарма и свободы. Шегги могут взять на вооружение и те, у кого от природы тонкие волосы, и обладательницы густой шевелюры, ведь в любом случае она красиво обрамляет лицо. Динамичная и подвижная, стрижка шегги - идеальный выбор для женщин, которые хотят преобразиться и визуально выглядеть стройнее.

Короткие стрижки для круглого лица 2021
Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

Короткая стрижка пикси для круглого лица

Это также одна из лучших причесок для круглого лица. Да, визуально – это почти мальчуковый вариант, но благодаря эффектной челке стрижка "работает" в пользу обладательниц круглого лица. Если вы достаточно смелы, то сделайте пикси с выбритым виском – в этом случае "центром Вселенной" станут ваши глаза. Кроме того, довольно удачный вариант – стрижка пикси с удлиненной челкой. Вы сразу увидите, что челка "съедает" все внимание. Пикси для круглого лица подходит еще и потому, что на выходе это всегда маленький шедевр, от которого сложно оторвать взгляд.

Короткие стрижки для круглого лица 2021
Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

Читайте такжеМаски для волос в домашних условиях для роста и восстановления

Женская стрижка 2021 для круглого лица асимметричный боб

Эта стрижка короткая для круглого лица заслуживает особого внимания, так как визуально "режет" лицо, заставляя его выглядеть примерно на две трети своей обычной ширины. Углы асимметричной стрижки боб также красиво контрастируют с пухлыми щеками, а более длинная часть стрижки притягивает взгляд вниз, чтобы отвлечь внимание от линии подбородка. Стрижка идеальна для тех, кто хочет шикарный образ в современной интерпретации.

Короткие стрижки для круглого лица 2021
Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

каре новости моды стрижка боб стрижка пикси стрижка шегги стрижки для круглого лица стрижки 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Лунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дниЛунный календарь стрижки волос на март 2021: счастливые дни Как часто нужно стричь волосы: "золотое" правилоКак часто нужно стричь волосы: "золотое" правило Каре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодитКаре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодит Как выглядеть модно весной 2021Как выглядеть модно весной 2021 Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицоОкрашивание волос, которое отчаянно старит лицо

Последние новости

06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений
06:33
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
Реклама
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:24
Модные ошибки, которые допускают с юбками все женщины
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:36
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
01:03
"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился
00:37
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик
00:19
Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
13 марта, суббота
23:55
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
23:51
В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ Видео
Реклама
23:28
Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой Видео
22:58
У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ Видео
22:52
Глава Минздрава Иордании подал в отставку из-за трагедии в COVID-больнице
22:16
Ляшко пояснил, куда девать "лишние" дозы вакцин от коронавируса
22:02
В ЕС разразилась дискуссия из-за планов против России – Bloomberg Видео
21:42
В Москве силовики по-зверски разогнали форум, много задержанных Видео
21:07
Ляшко откровенно высказался о темпах вакцинации в Украине Видео
20:52
Эксперт рассказал, чем угрожает депутатам голосование за ЧФ РФ в Крыму Видео
20:34
"Слуга народа" влип в скандал на съезде партии Видео
19:46
Белым по черному: волшебный черный маникюр на весну Фото
19:40
Минздрав обнародовал перечень побочных эффектов от Covishield
19:29
В Минздраве рассказали о планах по вакцинации украинцев старше 80 лет Видео
19:07
В Норвегии медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca
18:47
Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Видео
18:31
В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы Видео
18:11
Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе Видео
17:57
В Днепре агрессивные подростки зверски избили школьника Видео
17:30
Эксперт назвал пугающую цифру ежедневных заражений COVID-19 в Украине Видео
17:28
СМИ узнали о требованиях ЕС по открытию границ для иностранцев Видео
17:00
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
Реклама
16:43
В ЕС забили тревогу из-за вакцинации и заявили о несправедливости Видео
16:38
Стало известно об отношении Украины и мира к США, России и Китаю Видео
16:04
Как правильно красить глаза тушью под маску для лица Видео
15:53
Академик предупредил, когда в Украине разбушуется коронавирус Видео
15:26
В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение Видео
15:25
Климкин заявил, что Украина должна готовиться воевать на территории РФ Видео
14:57
В Украине обновили зоны карантина: где высокий уровень госпитализации Видео
14:36
Украинцам рассказали, где и когда ждать резкого потепления до +15° Видео
13:49
Литвин напомнил о помощи оппозиции в одобрении Харьковских соглашений Видео
13:23
Биткоин резко взлетел и достиг исторического максимума Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять