Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021

Секрет удачной стрижки прост – важно, чтобы она гармонично сочеталась с формой лица. Если, глядя на себя в зеркало, вам кажется, что со стрижкой что-то не так, то это действительно так. К своей новой стрижке вы должны привыкнуть сразу, и так происходит только в том случае, если учтены все детали. Правильный стиль уравновешивает пропорции, подчеркивает лучшие черты лица и делает женщину более фотогеничной. И даже если у вас круглое лицо, и вам кажется, что выбор стрижек для вас – ограниченный, то пришло время убедиться в том, что скрывать лицо за волосами – не лучшее решение.

Круглое лицо – это когда примерно одинаковые ширина лица и его высота. Конечно, в таком случае пухлые щеки визуально добавляют эффекта полноты, что заставляет многих женщин нервно напускать волосы на лицо в надежде скрыть "лишний вес".

Правда, чем больше прячете лицо, тем больше привлекаете внимание к проблемным зонам, и это очень распространенная ошибка. Дело в том, что цель любой стрижки для круглого лица – не замаскировать щеки, а визуально удлинить лицо и сместить акценты.

Более того, глубоко заблуждаются те, кто думает, что для удлинения лица нужно отрастить волосы. На самом деле сейчас в моде немало потрясающих коротких стрижек для круглого лица, которые позволяют выглядеть сногсшибательно и добавляют образу стройности.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие короткие женские стрижки для круглого лица актуальны, а в нашей фотогалерее – образцы модных вариантов для вдохновения.

Короткие стрижки для круглого лица – тренды 2021

Стрижка для круглого лица прямое каре с боковым пробором

Зачастую женщинам с круглым лицом советуют избегать коротких стрижек с прямым срезом. Но есть исключение из правил – это прямое каре до подбородка с боковым пробором. Фишка в том, как ваши волосы падают и обрамляют лицо – в данном случае оно будет казаться более узким, несмотря на длину до подбородка. Если при этом волосы у вас тонкие, можно добавить несколько слоев для шикарного объема.

Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

Стрижка для круглого лица боб с боковой челкой

Это очень симпатичный вариант стрижки короткой для круглого лица. Суть боба с челкой для круглого лица в мелочах, но зато результат впечатлит гарантированно. Важно создать много неровных слоев и текстуру. Между тем, боковая челка визуально "срезает" ваше лицо под углом, благодаря чему лицо визуально вытягивается и становится стройным.

Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

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Стрижка для круглого лица 2021 шегги

Эта стрижка гарантированно сместит акцент с линии подбородка и самой широкой линии лица. В основе женской короткой стрижки шегги - пряди, которые стригут на голове хаотично, а модная в этом году челка на две стороны в стиле 70-х добавит образу особого шарма и свободы. Шегги могут взять на вооружение и те, у кого от природы тонкие волосы, и обладательницы густой шевелюры, ведь в любом случае она красиво обрамляет лицо. Динамичная и подвижная, стрижка шегги - идеальный выбор для женщин, которые хотят преобразиться и визуально выглядеть стройнее.

Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

Короткая стрижка пикси для круглого лица

Это также одна из лучших причесок для круглого лица. Да, визуально – это почти мальчуковый вариант, но благодаря эффектной челке стрижка "работает" в пользу обладательниц круглого лица. Если вы достаточно смелы, то сделайте пикси с выбритым виском – в этом случае "центром Вселенной" станут ваши глаза. Кроме того, довольно удачный вариант – стрижка пикси с удлиненной челкой. Вы сразу увидите, что челка "съедает" все внимание. Пикси для круглого лица подходит еще и потому, что на выходе это всегда маленький шедевр, от которого сложно оторвать взгляд.

Короткие стрижки для круглого лица 2021 / Instagram

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Женская стрижка 2021 для круглого лица асимметричный боб

Эта стрижка короткая для круглого лица заслуживает особого внимания, так как визуально "режет" лицо, заставляя его выглядеть примерно на две трети своей обычной ширины. Углы асимметричной стрижки боб также красиво контрастируют с пухлыми щеками, а более длинная часть стрижки притягивает взгляд вниз, чтобы отвлечь внимание от линии подбородка. Стрижка идеальна для тех, кто хочет шикарный образ в современной интерпретации.