УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Соблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 сентября 2020, 06:32

Гарсон – универсальная стрижка, которая в любом возрасте актуальна. Для этой стрижки не существует оправданий – "слишком молодая" или уже "слишком старая".

  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram
  • Стрижка гарсон 2020 Instagram

Мы живем в бешеном темпе, ежедневно куда-то бежим и спешим, и реальность такова, что не всегда можем уделять много времени уходу за волосами. Конечно, мы хотим выглядеть красиво, и это естественное желание каждой женщины, но зачастую мы делаем выбор не в пользу длинных или даже средних волос.

Иногда короткая стрижка – это не следствие отсутствия времени на уход, а просто начало нового этапа в жизни. Так бывает, что все надоедает настолько, что хочется избавится от всего, что напоминает о прошлом.

В любом случае, если вы стоите на пороге того, чтобы сделать модную короткую стрижку, то вам нужно найти такую прическу, которая даст вам возможность всегда выглядеть по-разному, и в то же время будет простой в укладке, и не будет требовать много внимания к себе.

Обратите внимание на оригинальную стрижку под мальчика под названием гарсон. Это французская стрижка, которая красиво выглядит даже без укладки. Кроме того, женская стрижка гарсон имеет устойчивый объем, поэтому вам не нужно будет часто заглядывать в зеркало с целью поправить прическу.

Также короткая женская стрижка гарсон великолепно отрастает, поэтому штурмовать салон красоты для корректировки придется не часто – разве что вы настолько влюбитесь в стрижку, что каждый лишний сантиметр вам будет очень сильно мешать.

Стрижка гарсон появилась в 20-х годах, и у нее удивительная история. В то время много шума наделала книга Виктора Маргерита под названием La Garçonne, что в переводе с французского означает мальчик-девочка. Вы себе представьте на миг, как бурно обсуждали это художественное произведение. В итоге образ девочки со стрижкой мальчика стал очень популярным.

Стрижка гарсон 2020
Стрижка гарсон 2020 / Instagram

В 2020 году стрижка гарсон оказалась в лидерах. Отчасти виновата в этом пандемия - многие женщины начали работать дистанционно, и с волосами срочно нужно было что-то делать. Одни начали собирать волосы в хвостик, как в детстве, а другие решили попрощаться с локонами.

Соблазнительная женская стрижка гарсон, за спиной которой история длиной в 100 славных лет, стала фаворитом многих женщин в 2020 году, и сейчас она в трендах и заслуживает щедрых оваций.

Хотя, справедливости ради отметим, что стрижка гарсон никогда в тень и забытие не уходила – всегда находились женщины, которым этот элегантный и во все времена современный стиль нравился, и они гордо несли его по жизни.

Читайте такжеСамые модные женские короткие стрижки с челкой на осень 2020 - фотоМы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов стрижки гарсон из модного паблика Instagram – обязательно посмотрите на эту потрясающую стрижку, которая отлично освежает образ и молодит.

Модная женская стрижка гарсон 2020 – на что обратить внимание

Гарсон – универсальная стрижка, которая в любом возрасте актуальна. Для этой стрижки не существует оправданий – "слишком молодая" или уже "слишком старая".

От других коротких стрижек гарсон отличает затылок и макушка – на них делается акцент. Очень часто дополнительной деталью этой стрижки является челка. При этом челку выбирают в зависимости от формы лица – одним подходит асимметрическая, другим нужно подчеркнуть глаза, и они выбирают прямую челку, иногда очень короткую, а третьим важно скорректировать овал лица, поэтому они говорят "Да!" удлиненной челке.

Читайте такжеЛохматая короткая стрижка шегги в стиле 70-х вернулась в моду на осень-зиму: фотоПрическа на короткие волосы гарсон, словно фея, способна скрыть мелкие недостатки на лице. Для этого мастер должен хорошо поработать с контуром вокруг лица, ведь важно оставить свисающие пряди и подобрать удачную челку.

Кому подходит стрижка гарсон?

  • Если у вас треугольное лицо, то эта стрижка просто создана для вас – она подчеркнет черты лица.
  • Стрижка гарсон походит и тем, у кого круглое лицо, но при этом важно создать объем на макушке и добавить удлиненную челку – эти детали гармонизируют лицо.
  • Обладательницы овального лица могут смело экспериментировать с образом, поэтому стрижка гарсон им точно подойдет.
Стрижка гарсон 2020
Стрижка гарсон 2020 / Instagram

Виды короткой стрижки гарсон 2020

  • Классический гарсон – это когда волосы имеют четкий контур.
  • Ультракороткий гарсон – это когда очень коротко стригут и основные волосы, и челку.
  • Удлиненные гарсон – это когда присутствует асимметрия и пряди на шее, в целом все волосы не слишком короткие.
  • Гарсон с челкой – это стрижка, которая меняется в зависимости от того, какую именно челку вы выберете.

стрижка гарсон прически на короткие волосы мода 2020 тренды стрижки
Сейчас вы просматриваете новость «Соблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:53
Что может кардинально изменить расклад на выборах в США
06:32
Соблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фото Фото
06:03
Что будет с курсом доллара в 2021 году: в Минфине дали прогноз Видео
05:29
Санкции станут уничтожающими: дипломат рассказал, почему Путин не поможет Лукашенко Видео
05:05
Эксперт предупредила о росте числа смертей от коронавируса и назвала причину Видео
04:34
Неожиданным модным трендом осени-зимы стала белая одежда - фото Фото
03:57
В Сеть слили новые данные о сотнях бойцов белорусского ОМОНа Видео
03:41
Эксперт рассказал, как карантин ударит по образованию Видео
03:02
Пополнение Лайф без комиссии – самые лайфхаковые способы
02:15
Гороскоп для всех на 23 сентября: пополнение кошелька и неожиданные новости
01:38
День осеннего равноденствия 2020 – что нужно делать и как поздравлять
01:34
Лукашенко пойдет на все условия Путина: эксперт предупредил об угрозе Украине Видео
00:51
"Пахнет гей сексом": Maruv показала пикантные фото из нового клипа Фото
21 сентября, понедельник
23:57
Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей Видео
23:31
Степанов бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в Украине Видео
23:01
Глобальный опрос: ООН выяснила главные желания и страхи людей
22:43
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
22:31
"Дебит скважины исчез": оккупанты Крыма столкнулись с новой проблемой
22:27
Украина заставила замолчать россиянина в ООН из-за его слов о Крыме Видео
22:02
Как влияет пандемия на климат: ученые ошарашили ответом
21:45
США намерены сокрушить Северный поток-2: в Вашингтоне анонсировали новые меры Видео
21:26
Как улучшить память: названы простые способы Видео
21:23
Назвали дату выхода шоу Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной
21:22
Буксировка танкера Delfi: Криклий выложил видео спецоперации Видео
21:03
В ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина Видео
20:57
Dzidzio представил новый фильм "Де Гроші?" Видео
20:39
Украина может вернуть Донбасс завтра, но будут проблемы - экс-военный США
20:28
Джампинг Джек: что делает упражнение с телом Видео
20:19
Кипр поддерживает Россию, но готов ударить санкциями по режиму Лукашенко – СМИ Видео
20:11
Скандальному нардепу Юрченко избрали меру пресечения
19:55
На юге Украины вспыхнул масштабный пожар на полигоне - в чем причина
19:28
Врачи Омска рассказали, куда делась одежда Навального
19:15
Ультиматум от России: Фокин сделал заявление о выборах в ОРДЛО Видео
19:08
Алина Гросу развелась с мужем вскоре после свадьбы Видео
18:58
Под Киевом произошло жуткое ДТП: погибли мать и дочь
18:52
Сухой секс: что нужно знать про удовольствие Видео
18:32
Голая Хайди Клум показала забавы с собакой
18:24
Собчак заставила Поклонскую оправдываться из-за аннексии Крыма Видео
18:06
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
18:05
Появились подробности о пострадавших в ДТП с Эльминым Гулиевым Видео
17:40
Ефремов-2: певец сбил троих человек в Москве Видео
17:19
"Шикарная": дочь Брежневой похвалилась фигурой на пикантных фото
17:16
Фокин пообещал уйти из ТКГ по Донбассу при одном условии Видео
17:14
В ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев Видео
17:07
Microsoft покупает Bethesda и другие студии ZeniMax за рекордные деньги
16:40
Новая крупная утечка данных: друг Путина отмывал деньги через банк в Лондоне Видео
16:34
Карантин в красной зоне с 22 сентября: какие ждут ограничения Видео
16:00
Названы 7 обычных комнатных растений, которые могут отравлять Видео
15:56
В Украине все школы и детсады закроют на карантин: эксперт назвал причину Видео
15:55
Тина Кароль призналась, на сколько поправилась на карантине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять