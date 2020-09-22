Соблазнительная французская стрижка гарсон из 20-х снова в моде - фото

Мы живем в бешеном темпе, ежедневно куда-то бежим и спешим, и реальность такова, что не всегда можем уделять много времени уходу за волосами. Конечно, мы хотим выглядеть красиво, и это естественное желание каждой женщины, но зачастую мы делаем выбор не в пользу длинных или даже средних волос.

Иногда короткая стрижка – это не следствие отсутствия времени на уход, а просто начало нового этапа в жизни. Так бывает, что все надоедает настолько, что хочется избавится от всего, что напоминает о прошлом.

В любом случае, если вы стоите на пороге того, чтобы сделать модную короткую стрижку, то вам нужно найти такую прическу, которая даст вам возможность всегда выглядеть по-разному, и в то же время будет простой в укладке, и не будет требовать много внимания к себе.

Обратите внимание на оригинальную стрижку под мальчика под названием гарсон. Это французская стрижка, которая красиво выглядит даже без укладки. Кроме того, женская стрижка гарсон имеет устойчивый объем, поэтому вам не нужно будет часто заглядывать в зеркало с целью поправить прическу.

Также короткая женская стрижка гарсон великолепно отрастает, поэтому штурмовать салон красоты для корректировки придется не часто – разве что вы настолько влюбитесь в стрижку, что каждый лишний сантиметр вам будет очень сильно мешать.

Стрижка гарсон появилась в 20-х годах, и у нее удивительная история. В то время много шума наделала книга Виктора Маргерита под названием La Garçonne, что в переводе с французского означает мальчик-девочка. Вы себе представьте на миг, как бурно обсуждали это художественное произведение. В итоге образ девочки со стрижкой мальчика стал очень популярным.

Стрижка гарсон 2020 / Instagram

В 2020 году стрижка гарсон оказалась в лидерах. Отчасти виновата в этом пандемия - многие женщины начали работать дистанционно, и с волосами срочно нужно было что-то делать. Одни начали собирать волосы в хвостик, как в детстве, а другие решили попрощаться с локонами.

Соблазнительная женская стрижка гарсон, за спиной которой история длиной в 100 славных лет, стала фаворитом многих женщин в 2020 году, и сейчас она в трендах и заслуживает щедрых оваций.

Хотя, справедливости ради отметим, что стрижка гарсон никогда в тень и забытие не уходила – всегда находились женщины, которым этот элегантный и во все времена современный стиль нравился, и они гордо несли его по жизни.

Читайте такжеСамые модные женские короткие стрижки с челкой на осень 2020 - фотоМы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов стрижки гарсон из модного паблика Instagram – обязательно посмотрите на эту потрясающую стрижку, которая отлично освежает образ и молодит.

Модная женская стрижка гарсон 2020 – на что обратить внимание

Гарсон – универсальная стрижка, которая в любом возрасте актуальна. Для этой стрижки не существует оправданий – "слишком молодая" или уже "слишком старая".

От других коротких стрижек гарсон отличает затылок и макушка – на них делается акцент. Очень часто дополнительной деталью этой стрижки является челка. При этом челку выбирают в зависимости от формы лица – одним подходит асимметрическая, другим нужно подчеркнуть глаза, и они выбирают прямую челку, иногда очень короткую, а третьим важно скорректировать овал лица, поэтому они говорят "Да!" удлиненной челке.

Читайте такжеЛохматая короткая стрижка шегги в стиле 70-х вернулась в моду на осень-зиму: фотоПрическа на короткие волосы гарсон, словно фея, способна скрыть мелкие недостатки на лице. Для этого мастер должен хорошо поработать с контуром вокруг лица, ведь важно оставить свисающие пряди и подобрать удачную челку.

Кому подходит стрижка гарсон?

Если у вас треугольное лицо, то эта стрижка просто создана для вас – она подчеркнет черты лица.

Стрижка гарсон походит и тем, у кого круглое лицо, но при этом важно создать объем на макушке и добавить удлиненную челку – эти детали гармонизируют лицо.

Обладательницы овального лица могут смело экспериментировать с образом, поэтому стрижка гарсон им точно подойдет.

Стрижка гарсон 2020 / Instagram

Виды короткой стрижки гарсон 2020