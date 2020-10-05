В моде феерическая женская короткая стрижка пикси: как укладывать и фото

Если никак не можете решить, какую стрижку сделать, выбирайте пикси. Это удивительная короткая стрижка, которая позволяет выглядеть сногсшибательно, она отлично омолаживает лицо и позволяет создать много разных образов.

Кроме того, стрижка пикси экономит время по утрам – вы можете быстро помыть голову и высушить волосы, и в считанные минуты придать волосам нужную форму.

А еще короткая стрижка всегда превращает женщин в центр вселенной. Поэтому если в душе вы хотите получить свою минуту славы, обратить на себя внимание, да и просто освежить образ и начать жизнь с чистого листа – короткая стрижка пикси вам в этом поможет.

Самое главное в стрижке пикси - сделать правильную челку. Удлиненная челка позволит вам экспериментировать – ее можно накрутить, уложить волнами в стиле ретро, красиво вытянуть утюжком или зачесать назад. Поэтому прежде, чем "заказывать" пикси, определитесь, какая челка станет изюминкой вашей стрижки.

Ушки – вы хотите, чтобы они были открытыми, или вам важно их закрыть? Исходя из этого вы можете или выбрить висок, или закрыть волосами ушки и получить очень нежный вариант стрижки.

Запомните, стрижка пикси – это не что-то постоянное.

Кроме того, если вы найдете мастера, который умеет не только стричь волосы, но сможет увидеть цельный образ, то у вас есть шанс получить оригинальную стрижку, которой нет ни у кого. А в этом, если честно, и есть главная цель пикси.

Если проследите за тем, как стригут пикси знаменитые актрисы и певицы, то обнаружите, что их стрижки объединяет только название - в остальном все очень индивидуально. Кроме того, в модном паблике Instagram столько вариантов стрижки пикси, что вам и не снилось.

Кстати, о популярности стрижки – ежедневно в сети появляются сотни фотографий пикси – девушки и женщины все всем мире выбирают эту роскошную короткую стрижку, которая позволяет ощутить себя сильной, свободной, смелой, красивой и уверенной в себе.

Феерическая стрижка пикси 2020: кому идет

Если у вас тонкие волосы, то стрижка добавит вашим волосам роскошного объема.

Обладательницам круглого лица лучше выбирать короткую челку.

Для остальных лучшая пикси – с удлиненной челкой.

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Стрижка пикси 2020 / Instagram

Стрижка пикси – модные варианты укладки волос

Все или почти все зависит от того, насколько удачно парикмахер выполнил стрижку. Она должна смотреться гармонично с вашим лицом, и у вас не должно быть ощущения дискомфорта от результата – это чувство в итоге будут излучать ваши глаза, и никакая укладка не спасет ситуацию.

А когда вы получите стрижку "как на фотографии", и она не добавит вам лишних 10 лет, а омолодит, тогда совершенно не важно, что вы сделаете с волосами.

Кроме того, играет роль окрашивание – шикарный цвет – это 90% укладки.

Вы можете просто высушить волосы после мытья и больше ничего не делать – красивая стрижка с естественной укладкой будет выглядеть превосходно и очень мило.

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Мы собрали для вас фотогалерею из 20 модных вариантов укладки стрижки пикси – посмотрите, как укладывают её во всем мире.