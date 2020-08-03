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Модные стрижки 2020 для шикарного объема волос на разную длину - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 августа 2020, 06:01

Если у вас тонкие волосы, то никогда не стригите классический боб – эта стрижка визуально "убъет" объем.

  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram
  • Стрижки для объема волос 2020 Instagram

Мы не всегда стрижем волосы так, как хотим. В большинстве случаев каждая женщина идет на определенный компромисс, чтобы получить красивую стрижку, которая будет выглядеть гармонично.

Бывает, нам очень сильно нравится какая-то актриса, певица или модель, но позволить себе такую стрижку, как у нее, не можем – не потому, что мастер не сможет ее сделать или она будет слишком сложной или слишком простой для нашей повседневной жизни. Порой все упирается в форму лица или структуру волос.

Сколько не мечтайте о длинных волосах, но если они у вас тонкие и редкие, то мечте не суждено сбыться. Конечно, учитывая современные прогрессивные технологии по наращиванию волос можно создать пышную шевелюру довольно быстро – но, это все равно не свои волосы, многим будет некомфортно с этим жить, да и процедура не из дешевых.

Но есть стрижки, которые способны визуально добавить волосам шикарного объема – удивитесь, но со стороны будет казаться, что волосы стали в несколько раз гуще, чем есть на самом деле.

Мы собрали для вас варианты модных женских стрижек 2020 для объема на разную длину волос – а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения

Модные стрижки для тонких волос 2020

Лучшая стрижка для объема на длинные волосы

Говорят, что если у женщины тонкие волосы, то идеальная стрижка для нее – короткая. Но это не так. Многие стилисты доказали, что длинные волосы можно подстричь так, что они визуально будут выглядеть объемнее. Для этого нужно подстричь волосы на уровне между бюстом и плечами. Концы волос можно подстричь или на одном уровне – тупой ровный срез, или срезы сделать грубыми и разными.

При этом внизу нужно сделать легкие слои – не по всей длине, а именно ближе к концам. Кроме того, начиная от уровня подбородка волосам нужно придать форму – пряди должны слегка обрамлять лицо. Это немного похоже на каскад – но не совсем, ведь в данном случае слои в нижней части шевелюры, а не по всей длине.

А дальше важно правильно уложить волосы – обязательно используйте мусс для объема, и высушите волосы начиная от самых корней.

Идеальная стрижка до плеч для роскошного объема

Если у вас тонкие волосы, то никогда не стригите классический боб – эта стрижка визуально "убъет" объем. Обратите внимание на стрижку тупой боб или лоб. Независимо от того, какую длину вы хотите сделать – до подбородка, шеи, ключицы или плеч, главное, что должно быть – это прямой, как под линейку, срез. Такая стрижка мгновенно придает волосам роскошного объема.

Но самое важное – выбрать правильную длину, в этом случае "семь раз отмерь – один раз отрежь" имеет ключевое значение. Кроме того, блант боб потрясающе смотрится с челкой – если вам такой стиль по душе.

Читайте такжеВ моде прически из 90-х с омолаживающим эффектом - фотоА укладка может быть разной – например, создайте легкие волны, которые пока еще в тренде, или просто красиво вытяните утюжком волосы. При этом не забудьте использовать спрей для укладки волос. А если вам по вкусу более свободный стиль, то дайте волосам высохнуть естественно – получится красивая текстура.

Удачная коротка стрижка для объема волос

Как уже говорилось выше, короткая стрижка и тонкие волосы подходят друг другу. Правда, есть маленькое уточнение – не всякая короткая стрижка добавит желанного объема. Лучше все с этой задачей справляется женская стрижка пикси. Пикси - чудесная и очень практичная стрижка для тонких волос, которая визуально делает волосы пышными. В идеале нужно сделать такой вариант пикси, чтобы появилось как можно много слоев – тогда и челка кажется более объемной, и основная часть волос сверху.

Читайте такжеБлант лоб и пикси – самые модные женские стрижки на осень 2020: фотоКроме того, эта стрижка не требует особого ухода, ведь идеальная прическа пикси – очень лаконичная.

Для дополнительного объема важно нанести именно на влажные (ни в коем случае не на сухие) волосы средства для укладки волос – в этом случае получите воздушные волосы.

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