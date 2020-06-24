Самые модные женские стрижки для треугольного лица 2020 - фото

Стрижку нужно выбирать не только учитывая модные тренды, а и форму лица. В то же время не стоит прирастать к какой-то одной "идеальной" стрижке, которая, как вам кажется, отлично гармонизирует ваши черты лица.

В моду постоянно входят новые стрижки, или обновленные версии классических вариантов, при этом другие получают "красную карточку" и указание "на выход". Кроме того, меняются стили укладки волос, техника окрашивания и оттенки красок для волос.

Поэтому крайне важно интересоваться тем, что в мире моды меняется, и позволять себе эксперименты – любые новые ощущения себя и эмоции выводят нас из "спячки", и мы уже меняем макияж, гардероб и… свою жизнь к лучшему.

Сегодня мы поговорим о модных женских стрижках для лица треугольной формы – в нашей фотогалерее вы найдете образцы, которые вполне возможно вдохновят вас на поход в салон красоты.

Модные стрижки для треугольного лица – на что обратить внимание

Овал

Ваша стрижка должна справиться с важной задачей - уравновесить широкую верхнюю часть лица с вытянутой нижней. То есть визуально вы должны получить некий идеальный вариант – овал.

Подбородок

Вам нужна стрижка с объемом в районе челюсти и подбородка. Благодаря этому зауженный подбородок визуально расширится.

Уши

Ваша стрижка должна слегка прикрывать уши и часть щек — это немного вытянет пропорции. Но не нужно нагромождать волосы вперед на лицо, так как рискуете испортить образ и показаться старомодной.

Лоб

Широкий лоб желательно закрыть челкой. Лучше, если она будет небрежно зачесана на бок. Челка должна быть довольно длинной и закрывать брови.

Женские стрижки на длинные волосы для треугольного лица

Каскад

Если у вас тонкие или мягкие волнистые длинные волосы, то можете сделать удачную прическу для треугольного лица. Нужно создать несколько слоев, как в каскаде, которые визуально добавят объема и будут красиво обрамлять лицо. Если волосы прямые, закрутите начиная с середины и вниз легкие волны – они сместят акценты и гармонизируют лицо. Выбирая кудри, помните, что с такой укладкой челка смотрится неуместно.

Читайте такжеМодные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото

Лесенка

Если вы создаете стрижку в стиле лесенки, тогда вам придется задуматься о челке. Она может быть прямой, на бок или рваной. Минимум волос в районе скул визуально сбалансирует образ.

Стрижки для треугольного лица на средние волосы

Каскад

Стрижки миди идеально подходят для лица треугольной формы. Сделайте модную челку (только не короткую) и закругленные концы — это придаст лицу мягкость, а волосам – потрясающий объем. Кроме того, не завешивайте лицо прядями – можно смело открывать скулы. Также важно создать объем при помощи слоев – ориентируйтесь на каскад для средних волос.

Удлиненный шегги-боб

Добавить образу мягкости поможет также стрижка шегги-боб с удлинением – укороченный затылок, удлиненные передние пряди, челка и хаотичные пряди, которые станут изюминкой образа.

Стрижка лоб с перьями

Удлиненное каре с градуировкой, или как еще говорят, с перьями, добавит вашим волосам текстуру и объем. Такой вариант стрижки отлично уравновесит треугольное лицо, ведь все переходы плавные. Челка не нужна, ориентируйтесь на боковой пробор.

Женские короткие стрижки для треугольного лица

Гарсон

Короткие стрижки тоже подходят для треугольной формы лица – ни в коем случае не думайте, что вы должны замаскировать себя волосами. Если у вас густые волосы, можете сделать короткую, почти мальчишескую стрижку гарсон. При этом уши желательно открыть. Важно, чтобы челка была не слишком длинной – в идеале вам нужна прямая и симметричная челка. Но также можно сделать удлиненную челку на бок.

Читайте такжеВ тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фото

Чоппи боб

Короткая стрижка для треугольного лица чоппи боб (или бродячий боб) поможет выглядет потрясающе. Волосы на затылке делают чуть короче, ближе к лицу они удлиняются. Изюминка – в прядях, которые идут то выше, то ниже. Срезы могут быть более тупыми, таким образом получится текстурированный чоппи боб, или более изящными – пряди филируют, и на уровне уха создают легкий тонкий слой, который гармонизирует лицо.

Боб

Можно сделать классический боб – линия среза по нижнему краю более ровная. Также можно добавить "ножку" - и получится ретро-вариант. В любом случае, пробуйте – и вы найдете лучшую стрижку на лето для треугольной формы лица.

Блант боб

Модная женская стрижка 2020 блант боб подходит под любую форму лица, и треугольная не исключение. Эта чудо-стрижка выглядит очень стильно и обладает омолаживающим эффектом. Стрижка блант боб – это ноль рваных прядей, никакого намека на асимметрию. Длина – самая разная, какую хотите – то есть можно сделать удлиненные пряди, а можно укороченные. Суть стрижки - в ровной, как под линейку, линии среза волос, которая обеспечивает объем.

А если вы хотите покрасить волосы – ознакомьтесь с тенденциями на лето, которые ранее собрал Главред.