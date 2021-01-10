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Изысканные сумки в стиле 70-х входят в моду на весну-лето 2021: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 января 2021, 06:22

Для тех, кто любит оригинальность с первых нот, в моде удивительные и неповторимые сумки в виде мешка или ведра. Но не только.

  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram
  • Модные сумки 2021 Instagram

Сумка – не только магнит, который притягивает к себе взгляды окружения, но и источник энергии, вдохновения и движения. Как только у нас появляется новый аксессуар, мы спешим его "выгулять" и насладиться сполна ощущением радости от покупки. Потому что сумка настолько вошла в нашу жизнь, что без нее мы теряемся. И даже если у вас уже есть много сумок, которые вы меняете в зависимости от настроения, ситуации и времени года, все равно, наверное, вы уже пристально всматриваетесь в даль, чтобы увидеть, какими моделями богата Мода 2021 сезона весна-лето.

А добра яркого, стильного и интересного в новом году будет хоть отбавляй – именитые дизайнеры вложили сердце и душу в свои творения, чтобы в 2021 году мы обрели веру в светлое будущее и уверенность в себе. И очень часто опорой в жизни для нас становятся воспоминания о прошлом, о котором точно напомнит роскошная сумка Прада Клео – в нашем материале Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году можете подробнее о ней узнать.

Модные сумки весна-лето 2021 вдохновляют и окрыляют. Некоторые тренды покажутся вам знакомыми, но теперь они стали еще привлекательнее!

Кроме того, учтите, что сумки и сезонность – понятия уже давно несовместимые. Сегодня вы можете в холодную дождливую пору носить белую сумку или даже соломенную, а в теплый летний день держать в руках "серьёзный" аксессуар. А это значит только то, что уже сегодня можете смело присматривать себе новую сумку, а если купите – то сразу носить, не дожидаясь весны и лета.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных сумках весенне-летнего сезона 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные сумки 2021 весна-лето: на что обратить внимание

В моду вернулись сумки в форме полумесяца

На самом деле полукруглые сумки вернулись в моду еще осенью, но на весну-лето, словно цветок, этот тренд должен расцвести всем нам на радость и занять почетное место на вершине Моды. Кто знает, может быть в 2021 году сумка-полумесяц произведет такой же фурор, как когда-то в 70-х: тогда все были в восторге от моделей, созданных великим Карлом Лагерфельдом. Сегодня разновидностей у этой сумки – много, а суть одна – она очень сильно похожа на волнующий полумесяц.

Модные сумки 2021
Модные сумки 2021 / Instagram

Огромные сумки – модная тенденция 2021

Вместительная сумка, которая похожа на ту, с которой вы любите ходить в магазин за покупками, стала одним из главных трендов сезона весна-лето 2021. Ориентируйтесь на сочные, жизнеутверждающие оттенки и лаконичный дизайн.

Модные сумки 2021 / Instagram

Мини-сумки и сумочки на поясе – горячий тренд

Мини-сумки и сумки на поясе уже давно стали незаменимой частью моды. Но с каждый годом, надо признать, они становятся все изощреннее. В сезоне весна-лето 2021 вы увидите крохотные сумочки на обуви. Кроме того, в моде мини-сумки на цепочке, который крепится к поясу. Такая красота была представлена в коллекции Saint Laurent весна-лето 2021.

Читайте такжеВ моду на весну-лето 2021 входят юбки и блузки с эффектными надписямиВ моде плетеные сумки

Если цените натуральные материалы и естественность вам по душе, то плетеная сумка станет для вас своего рода визитной карточкой. В трендах сумки-коробки неописуемой красоты, а также всевозможные изящные модели через плечо. Если вы любите носить сумку в руках, то обратите внимание на классические модели – сумки тоут с ручками - как правило, ручки круглые.

Модные сумки 2021
Модные сумки 2021 / Instagram

Сумка-ведро в трендах

Для тех, кто любит оригинальность с первых нот, в моде удивительные и неповторимые сумки в виде мешка или ведра. Будьте уверенны: модная сумка-ведро 2021 точно добавит вашему образу изюминку, ведь это очень смелый выбор.

Модные сумки 2021 / Instagram

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