В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения

В моде челка на бок / Instagram

Встречайте – в моду 2021 официально вернулась челка. Если вы наконец решили изменить прическу или хотя бы добавить какой-то новый штрих в образ, то спешим рассказать вам о челках, которые, словно первоцветы, начинают пробиваться на вершину Моды и завоевывать сердца всех женщин мира. Эти модные челки мы заметили в показах коллекций одежды осень-зима 2021-2022 известных дизайнеров во время "гибридной" Миланской недели моды, которая на днях завершилась и прошла частично в цифровом формате.

Однозначно можно сказать, что в моду вернулась эффектная челка на бок. При этом вам необязательно стричь волосы. Суть этой челки 2021 в том, что делается максимально боковой пробор. Потом передние пряди со стороны пробора направляют в противоположную и заправляют за ухо: эти пряди закрывают лоб и немного нависают над глазами.

Отметим, что такая модная длинная челка отлично смягчает черты лица, добавляет образу легкости и омолаживает лицо. Таким образом все те, кто хочет в этом году выглядеть на 5-10 лет моложе, советуем сделать именно такую модную челку 2021.

Читайте такжеКаре на ножке – идеальная женская стрижка после 40, которая молодитНесомненно, мы постепенно уходим от причесок без челки, и это красноречиво доказывают модели в роскошном показе коллекции одежды Fendi осень-зима 2021-2022.

Еще одним трендом 2021 года станет косая челка с легкими и очень мелкими волнами. При этом в данном случае длина челки – примерно до носа, и потом ее укладывают на бок, при этом за ушком не прячут. Фишка в том, что эта челка модная напоминает кудрявые макаронные изделия. Нет-нет, полностью волосы накручивать не нужно, достаточно только на челке сделать легкие мелкие кудряшки. С такими челками видят женщин в этом и следующем году в доме моды Giorgio Armani.

Но не только удлиненная челка на бок заслуживает внимания в 2021 году. Если вы внимательно посмотрите показ коллекции одежды Valentino осень-зима 2021-2022, то убедитесь не только в том, что челки актуальны как никогда, но и в том, что и прямая челка тоже в тренде. Вы можете смело сделать прямую густую челку, которая закрывает брови.

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