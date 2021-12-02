Защитить от холода и мороза: простые советы по уходу за кожей рук зимой

Зимой кожа рук нуждается в особом уходе / ua.depositphotos

Зимой погодные условия не способствуют красоте наших рук. Кожа не успевает постоянно привыкать к разным температурам, ведь на улице воздух морозный, а в отапливаемых помещениях – теплый и сухой. Как следствие – кожа рук часто шелушится и трескается.

Чтобы защитить свои руки от ветра, холода и сухости, достаточно будет соблюдать ряд несложных правил. Каких именно – рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Кравчук в своей колонке на ТСН. Выполнение этих советов не займет у вас много времени, однако положительный результат вы заметите достаточно быстро.

Простые правила для ухода за кожей рук зимой

1. Мойте руки теплой водой

Не нужно мыть руки зимой горячей водой. Как установили ученые из Ратгерского университета, микробы, которые попадают на наши руки, одинаково чувствительны как к горячей, так и холодной воде. Значение имеет не температура, а то, как именно вы моете руки. Так, мыло нужно наносить равномерно на всю поверхность рук до кистей, ладони тщательно мыть с обеих сторон проточной водой в течение не менее 20 секунд.

Поэтому нужно подбирать температуру воды, которая будет комфортной лично для вас.

2. Используйте натуральное мыло

И натуральное, и душистое мыло содержат щелочь, норма которой составляет от 7 до 11 pH. Однако натуральное мыло не содержит в своем составе агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Именно последние делают ваши руки беззащитными от внешних факторов, ведь смывают с рогового слоя кожи защитный липидный слой. Этот слой восстанавливается очень медленно, поэтому в случае постоянного мытья рук для него не будет хватать времени на восстановление.

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В составе многих видов натурального мыла содержатся еще и такие полезные для рук вещества, как базовые и эфирные масла, травяные отвары, мед, пчелиный воск, глицерин и тому подобное.

3. После мытья нужно увлажнять кожу кремом

Увлажняющий крем насытит кожу полезными компонентами и устранит сухость и стянутость. Когда будете выбирать такой крем, обратите внимание на его состав – в нем должны быть вода, гиалуроновая или молочная кислота, глицерин, аллантоин, мочевина, аминокислоты, а также экстракты различных растений.

4. Используйте питательный крем

Только увлажняющего крема для ухода за руками зимой недостаточно – ваша кожа нуждается еще и в питании. Для этого стоит подобрать для себя специальный питательный крем, в состав которого будут входить базовые масла и их производные, эфирные масла, ланолин, сквален, холестерол, жирные кислоты, глицерин. Такой крем сможет сделать мягче обветренную кожу, восстановить липидный барьер, а также лишить вас ощущения раздражения на коже.

Специальные процедуры для красоты кожи рук зимой

Чтобы кожа рук зимой оставалась красивой и здоровой, не стоит забывать и про ряд специальных процедур, которые стоит делать совместно с правильным мытьем и применением специальных кремов. Так, в домашних условиях достаточно несложно проводить отшелушивание ороговевших чешуек кожи. Для этого можно использовать пилинги с фруктовыми кислотами, сахарные или минеральные скрабы. В домашних условиях также можно воспользоваться смесью кофейного жмыха и меда или же смесью кофейного жмыха и жидкого мыла.

Еще один совет – специальные маски для рук. Это могут быть одноразовые тканевые маски-перчатки, пропитанные полезными ингредиентами, или же гелевые и кремовые, которые продаются вместе с перчатками.

Также для красоты рук может помочь парафинотерапия. Для выполнения этой процедуры дома продаются специальные наборы, у которых есть всё необходимое – начиная от скраба для рук и заканчивая увлажняющим кремом.

Напомним, ранее супер-модель объяснила, как сохранить молодость и красоту кожи до старости. Советы британской модели Джен Тейлор-Стронг, которая и в 70 лет выглядит просто шикарно, просты и не требуют особых затрат.

Также Главред ранее рассказывал, почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях, чтобы предотвратить это.

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