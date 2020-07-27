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Женская короткая стрижка пикси-боб из 60-х снова на пике моды: фото

Стрижка настолько податливая и "добрая", что позволяет создать на голове и дерзкий образ, и романтический, и деловой, и загадочный.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 июля 2020, 05:29

  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram
  • Стрижка пикси-боб 2020 Instagram

Короткие стрижки переживают лучшие мгновения летом – именно в это время чаще всего рождаются новые потрясающие образы, и каждая стрижка обрастает удачными деталями.

За спиной у нас украденная коронавирусом весна. Какой будет осень – никто не знает. А лето есть – теплое и нежное, словно руки матери, оно пропитано особенным настроением, когда на многие вещи мы смотрим иначе.

В такое время хочется попробовать то, что казалось нам недоступным. Потому что жизнь внезапно стала ощутимо хрупкой и короткой. Короткая стрижка – это один из шагов, которые многие боялись сделать. "Но это всего лишь стрижка", - внезапно поняли многие, и армия любительниц коротких волос ощутимо возросла.

И глубоко ошибаются те, кто считает, что короткие стрижки – это вариант исключительно для дерзких женщин. Так думают те, кто ничего не знает о стрижке пикси-боб.

Это потрясающая женская короткая стрижка родом из 60-х, которая в модном паблике Instagram завоевала почетное место – вы найдете там десятки тысяч фотографий этой стрижки, и чем больше будете их просматривать, тем сильнее влюбитесь в нее – она просто настолько впечатляющая, что равнодушными не оставляет никого.

Сегодня мы расскажем вам об особенностях стильной женской стрижки пикси-боб 2020. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов стрижки – посмотрите для вдохновения.

Модная стрижка пикси-боб 2020 – на что обратить внимание

Главной особенностью стрижки пикси-боб является ее универсальность – она подходит всем независимо от типа лица и структуры волос. Вот если есть желание сделать пикси-боб – делайте ее, вы точно будете выглядеть сногсшибательно. Но для этого вы должны определиться с тем, какой из множества вариантов выбрать.

А вариантов стрижки пикси боб несметное количество. Стрижка настолько гибкая и "добрая", что позволяет создать на голове и дерзкий образ, и романтический, и деловой, и загадочный, и неповторимый для похода на вечеринку.

Стрижка пикси-боб – это, как правило, укороченный затылок, удлиненные пряди спереди и объем в области темени – его создают при помощи градуировки. Это основа. А дальше – все меняется в зависимости от задач, которые вы вместе с парикмахером ставите перед собой.

Несмотря на разнообразие вариантов стрижки пикси-боб – она узнаваема, при этом вряд ли вы найдете два одинаковых варианта. Дело в том, что даже цвет волос влияет на то, как выглядит пикси-боб. Скажем, если вы блондинка, то любая короткая стрижка на таких волосах смотрится эффектно. А если у вас волосы натурального цвета, тогда важны детали - все до самых мелких, как, например, длина челки и будут открыты ушки, или нет.

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Стрижка пикси-боб – лучший вариант для тех, кто мечтает перейти к коротким волосам, но никак не решится. Эта прическа немного короче обычного боба и выглядит все так же женственно. Невзирая на детали, спереди эта стрижка всегда слегка удлиненная – а это дает "карты в руки" и больше возможностей для укладки волос. В отличие от вообще "мальчуковой" стрижки пикси, вариант пикси-боб отличается гибкостью.

Женская короткая стрижка пикси-боб идеально подойдет тем, у кого тонкие волосы и лицо круглой формы. Она придает женщинам простой, свежий и женственный вид. При этом важно не стесняться и украшать прическу модными заколками для волос, лентой или обручем.

Модные варианты укладки стрижки пикси-боб

Уже половина 2020 года позади, а, значит, кудряшки все ближе и ближе приблизились к выходу – они уже не актуальны, хотя, для разнообразия, если сильно хочется, можете накрутить челку.

Если говорить о трендах – то гладкие волосы сейчас диктуют правила. Поэтому не старайтесь сделать на голове что-то экстраординарное.

Читайте такжеСтрижка шегги из 70-х покорила вершину модного олимпа 2020 - фотоСамая лучшая укладка – просто высушить волосы после мытья, и при помощи средств для укладки придать им форму.

Если ситуация позволяет, добавьте немного легкости образу – лохматость в тренде. Кроме того, текстура добавит объема, а он лишним не будет.

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