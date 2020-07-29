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Блант лоб и пикси – самые модные женские стрижки на осень 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 июля 2020, 03:53

Уже многие поняли, что короткая стрижка – это не так уж и страшно, и она вовсе не "съедает" женственность.

  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram
  • Модные стрижки осень 2020 Instagram

Мода диктует нам, во что одеваться и как нам стричь волосы. Но в 2020 году многое из того, что придумали для нас законодатели моды, стало неактуальным – словно теория из учебника, которая на практике выглядит иначе. Пандемия коронавируса повлияла на нашу жизнь, и мы изменили свой стиль. Стрижки точно кардинально изменились – женщины выбирают то, что красиво отрастает, что не требует много усилий для укладки.

И если в нашей стране карантин ослабили, и мы можем себе позволить поход в салон красоты и не боимся провести несколько часов в кресле парикмахера, то в западных странах, особенно в США, ситуация все еще сложная. Там женщины выбирают стрижки, которые можно быстро подстричь, а при желании, даже собственноручно.

Хотим мы этого или нет, но именно запад диктует моду нам – мы можем, конечно, продолжать делать стрижки, к которым давно привыкли, и красить волосы в сложных техниках балаяж или шатуш – это выбор каждого.

Но если вы хотите идти в ногу со временем, и быть модной в 2020-м году, то советуем обратить внимание на мировые тенденции в парикмахерском искусстве.

Сегодня мы расскажем вам о главных трендах в женских стрижках на осень 2020. Эти тренды отчетливо прослеживаются в модном паблике Instagram – женщины со всего мира по привычке выкладывают фотографии своих стрижек на всеобщее обозрение. Также мы собрали для вас фотогалерею свежих вариантов причесок, которые будут в моде в сезоне осень 2020.

Модные стрижки на осень 2020 – главные тренды

Длинные челки

Очередное доказательство того, что мода кардинально изменилась – это челка. В начале года многие стилисты называли короткую детскую челку одним из главных трендов 2020 года. Но этот тренд умер, так и не родившись. Уже сейчас челки стали длинными, и осенью эта тенденция будет на вершине модного олимпа. Челка – это отличная возможность обновить образ с минимальными усилиями, а длинную челку можно легко подстричь даже в домашних условиях. Инстаграм просто "кишит" фотографиями и видео, на которых женщины хвалятся своим талантом и умением подстричь челку дома самостоятельно.

Читайте такжеВ моде превосходная стрижка французский боб с эффектом омоложения - фотоКроме того, длинная челка — это сексуально. Особенно если вы по краям ее сделаете чуть длиннее, а по центру – слегка укоротите – стиль Бриджит Бардо в тренде. Такая челка отлично сочетается со средними и длинными волосами, особенно, если они у вас многослойные – она словно перетекает в общую длину волос.

Стрижка пикси

Стрижка пикси внезапно стала безумно популярной. На осень ей пророчат невероятный успех – если ее красиво подстричь, то она будет эффектно отрастать, и вы сможете из пикси перейти в пикси-боб.

Такая стрижка очень удобна еще и потому, что каждый раз волосы можно уложить по-разному, и даже по мере отрастания вы все равно будете выглядеть стильно. Но лучше всего делать вариант, когда по краям волосы максимально короткие, а сверху – удлиненные.

На самом деле уже многие поняли, что короткая стрижка – это не так уж и страшно, и она вовсе не "съедает" нашу женственность. Наоборот, если парикмахер постарается и сделает удачную челку, то вы будете в восторге от того, насколько стильной вы стали.

Стрижка блант лоб

Еще одна стрижка, которая осенью будет на пике моды – это блант лоб. Весной многие женщины увидели, что их классический боб или каре, которые отросли, выглядят довольно прилично. Таким образом длина волос до уровня ключицы или плеч в сезоне осень 2020 стане основополагающей.

Что такое блант лоб? Все вы слышали про стрижку блант боб – это стрижка на уровне подбородка, которая отличается ровной, как под линейку, линией среза. А блант лоб – это вариант до плеч.

Читайте такжеСтрижка шегги из 70-х покорила вершину модного олимпа 2020 - фотоГлавным преимуществом стрижки блант лоб является то, что она неприхотлива – все, что вам нужно для укладки, это высушить чистые волосы. Прямые волосы сейчас в тренде, поэтому можете на этом этапе остановиться и все равно будете выглядеть эффектно.

Изюминка стрижка блант-лоб – в линии среза, он добавляет образу остроты и этим выгодно выделяет ее на фоне остальных.

Такую стрижку легко корректировать – таким образом вы не будете слишком рисковать, когда пойдете к парикмахеру. Кроме того, такая стрижка отрастает незаметно – никто вам не скажет, что вы давно не стриглись – ведь она всегда красива.

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