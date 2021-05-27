КаталОг или катАлог: как правильно произносить и куда падает ударение / Открытые источники

Как правильно произносится слово каталог, какой вариант – каталОг или катАлог – литературная норма, а какой – свидетельство безграмотности и неразвитости человека, выяснил Главред.

С каталогами в современной жизни люди сталкиваются часто: от рекламных буклетов до компьютерных терминов – каталоги бывают разными.

И ударение в слове каталог люди тоже ставят по-разному. Кто-то делает ударение на середине слова, а кто-то – в конце.

Однако литерная норма в этом случае допускает один-единственный вариант – каталОг с ударением на "о".

Каталог – ударение в 2021 году

Ряд филологов допускают, что со временем катАлог станет литературно допустимой нормой для этого слова. Но пока что всё еще действует правило: если слово заканчивается на "-лог" и обозначает собою неодушевленный предмет – то именно на "о" в части "-лог" и падает ударение.

Аналогично ставится ударение в словах: диалОг и монолОг. Есть даже мнемонический стишок для запоминания правильного ударения:

Мы построим диалог

И заглянем в каталОг.

Для сравнения : в словах филОлог и кинОлог, к примеру, ударение приходится на середину слова – так как речь идет не неодушевленных предметах, а профессии людей.

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