Что подарить учителю на День учителя – недорого, но приятно для души

Что подарить на День учителя 2019 – первой учительнице и просто учителю: недорогие, но классные идеи / kpravda.com

День учителя 2019 Украина отмечает уже на этой неделе.

Постоянной даты у праздника нет, но просто первое воскресенье октября. Так что День учителя 2019 в Украине выпало на 6 октября. Хотя в школах торжественные мероприятия, по традиции, пройдут либо 5-го числа (в пятницу), либо уже 7-го (в понедельник).

Что подарить учителю на День учителя

Закон Украины О государственной службе запрещает учителям принимать подарки от учеников и их родителей (они могут быть расценены как взятка). Однако, скажем прямо, закон этот выполняется плохо. Большинство родителей либо искренне благодарны "школьным мамам" за воспитание их чад, либо просто предпочитают не портить с учителями отношений.

Читайте такжеМакияж в школу: главные советы, правила и лайфхакиТак или иначе, по меньшей мере, классному руководителю или первой учительнице подарок на День учителя готовят.

Универсальный подарок на День учителя – букет цветов. Если есть собственный сад, то такой подарок и вовсе не будет стоить и копейки.

Те, кто думает, что подарить учителю на День учителя своими руками – мастерят открытки и заучивают прикольные стихи учителю. Иногда всем классом готовят плакаты или стенгазету.

Книги и канцелярия – это практичные подарки, которые всегда актуальны и в тему. Правда, тут важно заранее деликатно расспросить учителя про любимого автора или какой канцелярии ему не хватает (пользуется ли блокнотом, пишет ручкой или карандашом и т.д.).

Прекрасный подарок – настольная лампа. Педагогам часто приходится работать с домашними работами или методическими материалами в темное время, так что дополнительный источник света всегда пригодится. К тому лампы бывают самых разных дизайнов – и подобрать оригинальный подарок на День учителя в виде лампы-книги или романтичного фонаря не составит особого труда.

Читайте такжеКак идеально выглядеть на черно-белом фото: визажисты дали советыМожно презентовать живое растение в горшке. Цветочный гороскоп на октябрь 2019 цветком 4-13 октября определил камелию – красивый цветок храбрых людей, который придется по вкусу почти любому.

Подарить на День учителя классному руководителю или первой учительнице можно памятную фотосессию с классом.

И, конечно, всегда актуальны будут добрые пожелания на День учителя.

Что подарить учителю на День учителя: пожелания самих учителей

Сами учителя в сюжете ТСН вспоминают, как им дарили живых свиней, кофе, которое они не пьют, и цветы, которые они не любят.

А сами они, по их словам, предпочитают подарки на День учителя, сделанные от души:

рисунки своих подопечных;

коробки и иные поделки своими руками;

что-то практичное в фонд класса: к примеру, книгу в школьную библиотеку;

благотворительное пожертвование в какой-либо фонд.

Поздравления с Днем учителя

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

***

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

Пускай в осенний день прохладный

Вам станет на душе тепло

От поздравлений и объятий

Своих родных учеников.