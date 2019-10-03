  1. Главная
  3. Праздники

Что подарить учителю на День учителя – недорого, но приятно для души

3 октября 2019, 01:44

Что подарить учительнице на День учителя, чтобы и ей приятно было и карману не накладно, выяснил Главред.

Что подарить на День учителя 2019 – первой учительнице и просто учителю: недорогие, но классные идеи
Что подарить на День учителя 2019 – первой учительнице и просто учителю: недорогие, но классные идеи / kpravda.com

День учителя 2019 Украина отмечает уже на этой неделе.

Постоянной даты у праздника нет, но просто первое воскресенье октября. Так что День учителя 2019 в Украине выпало на 6 октября. Хотя в школах торжественные мероприятия, по традиции, пройдут либо 5-го числа (в пятницу), либо уже 7-го (в понедельник).

Что подарить учителю на День учителя

Закон Украины О государственной службе запрещает учителям принимать подарки от учеников и их родителей (они могут быть расценены как взятка). Однако, скажем прямо, закон этот выполняется плохо. Большинство родителей либо искренне благодарны "школьным мамам" за воспитание их чад, либо просто предпочитают не портить с учителями отношений.

Читайте такжеМакияж в школу: главные советы, правила и лайфхакиТак или иначе, по меньшей мере, классному руководителю или первой учительнице подарок на День учителя готовят.

Универсальный подарок на День учителя – букет цветов. Если есть собственный сад, то такой подарок и вовсе не будет стоить и копейки.

Те, кто думает, что подарить учителю на День учителя своими руками – мастерят открытки и заучивают прикольные стихи учителю. Иногда всем классом готовят плакаты или стенгазету.

Книги и канцелярия – это практичные подарки, которые всегда актуальны и в тему. Правда, тут важно заранее деликатно расспросить учителя про любимого автора или какой канцелярии ему не хватает (пользуется ли блокнотом, пишет ручкой или карандашом и т.д.).

Прекрасный подарок – настольная лампа. Педагогам часто приходится работать с домашними работами или методическими материалами в темное время, так что дополнительный источник света всегда пригодится. К тому лампы бывают самых разных дизайнов – и подобрать оригинальный подарок на День учителя в виде лампы-книги или романтичного фонаря не составит особого труда.

Читайте такжеКак идеально выглядеть на черно-белом фото: визажисты дали советыМожно презентовать живое растение в горшке. Цветочный гороскоп на октябрь 2019 цветком 4-13 октября определил камелию – красивый цветок храбрых людей, который придется по вкусу почти любому.

Подарить на День учителя классному руководителю или первой учительнице можно памятную фотосессию с классом.

И, конечно, всегда актуальны будут добрые пожелания на День учителя.

Что подарить учителю на День учителя: пожелания самих учителей

Сами учителя в сюжете ТСН вспоминают, как им дарили живых свиней, кофе, которое они не пьют, и цветы, которые они не любят.

А сами они, по их словам, предпочитают подарки на День учителя, сделанные от души:

  • рисунки своих подопечных;
  • коробки и иные поделки своими руками;
  • что-то практичное в фонд класса: к примеру, книгу в школьную библиотеку;
  • благотворительное пожертвование в какой-либо фонд.

Поздравления с Днем учителя

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

***

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,

Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

***

Пускай в осенний день прохладный

Вам станет на душе тепло

От поздравлений и объятий

Своих родных учеников.

праздник подарки День учителя
Сейчас вы просматриваете новость «Что подарить учителю на День учителя – недорого, но приятно для души». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:19
Появились скандальные подробности гибели на Донбассе девушки-бойца Айдара
01:44
Что подарить учителю на День учителя – недорого, но приятно для души Видео
01:02
Как жить по лунному календарю 3 октября: стрижки, здоровье и деньги
00:43
Нет в Украине: "слуга народа" засветил в Раде дорогущий смартфон
00:25
Ученые пояснили, вызывает ли красное мясо рак
00:01
3 октября 2019 – праздник антиводки и Олега: приметы дня Видео
02 октября, среда
23:45
Асимметричный боб – стильная женская стрижка 2019-2020, которая освежит образ - фото Фото Видео
23:38
Трамп сжалился и разрешил дать денег Киеву Видео
23:06
Россия может сделать все, чтобы заявленное Зеленским никогда не произошло – экс-посол США в Украине Видео
22:23
"Идеальный" разговор с Зеленским: злой Трамп потребовал снять завесу тайны со стукача Видео
22:12
"Судья - п***рас": на матче Кубка Украины разгорелся скандал
22:09
Пошел по наклонной: ставший геем парень хочет засудить Apple за это
21:49
"Рукоблудство" Кивы: кто возбудил нардепа ОПЗЖ на рабочем месте Фото Видео
21:42
"Кто-то не хочет в тюрьму и собрал Майдан": под Офис президента набежали активисты Видео
21:18
Маркарова "обрадовала" заявление по МВФ
21:03
Вернуть Крым и Донбасс: Зеленский запустил работу специальной Комиссии
20:49
Франция присвоила подписание "формулы Штайнмайера" "нормандской четверке"
20:30
Выбор матери 2019: что было в 13 и 14 сериях сериала Видео
20:20
Розовый блонд – стильное окрашивание волос 2019-2020 со вкусом свободы - фото Фото Видео
20:15
Джентльмен 2020: Дата выхода, сюжет и актеры фильма Видео
20:06
Источник кучи проблем, подрыв здоровья, потери: кому гороскоп на завтра сулит тяжелый день
19:47
Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники
19:18
"Любимая пустолайка Петюни" заснул прямо в Раде, как "шоколадный": курьезное видео Видео
19:15
Модный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фото Фото Видео
19:07
Украина спустя 4 года вернулась к покупке электроэнергии у РФ
18:50
"Раздвоение личности?": Порошенко "забыл", как топил за "формулу Штайнмайера" еще три года назад Видео
18:47
"Плешивый" Путин примерил на себя "рубаху" господина Зеленского
18:37
Зеленский на "секретной встрече" рассказал главам фракций то, что "не мог сказать обществу"
18:25
"Ниче себе мини": Алла Пугачева взбудоражила фантазию
18:19
"Подрочил и вытерся об носки": Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
18:12
"Поросенка пора в духовку": "джигит" Саакашвили пожаловался в ГПУ на "похитителя" Порошенко
18:05
Меркель сделала важное заявление по отмене санкций против РФ
17:51
"Не ори!": в Днепре коп "вмазал" девушке по лицу, инцидент попал на видео Видео
17:35
"Формула Штайнмайера": требование Вакарчука взволновало главу МИД РФ
17:33
Шум вокруг Зеленского и Трампа: Помпео признался, что "держал свечку"
17:27
Очковтирательство: представитель Заворотнюк срочно отказался от своих слов
17:05
Суд снова арестовал активы Порошенко – Портнов Видео
17:04
"Пиндосы шуток не понимают": "дурачек ботоксный" Путин оценил скандал вокруг Трампа и Зеленского
16:43
Джокер 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть Фото Видео
16:39
Я вас люблю: Том Круз после Одессы посетил еще один город Фото
16:36
"Не я, а он вечерний м*дозвон": Соловьев покатил бочку на Зеленского из-за песни Гребенщикова
16:30
Путин согласился подписать договор с Украиной по транзиту газа: названо условие Видео
16:12
Гончарук анонсировал массовые чистки в рядах фискалов: подробности
16:05
"Как-то неприлично": Дубинский расхаживал по залу Рады с судочком и ел - видео Видео
16:00
В Финляндии во время кровавой резни погибла украинка Видео
15:59
Социологи рассказали, сколько украинцев не понимают в принципе формулу Штайнмайера
15:47
В Брюсселе высказали все о подписании "формулы Штайнмайера"
15:41
"На Рябошапке шапка горит": ГПУ собирается объявить "сцыклу" Порошенко подозрение Видео
15:34
День защитника Украины 2019: выходной или нет – как отдыхает страна Видео
15:19
СМИ: Кабмин готовит возвращение Арсения Яценюка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять