5 октября 2019 – праздник учителей и ходьбы: что нельзя делать

Что делать 5 октября, чтобы на навести на самого себя порчу и болезни, узнал Главред.
5 октября 2019 – праздник феерично-педагогичный.
Мир отмечает Всемирный день учителя (который в Украине в 2019 году отмечается 6 октября). Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки.
Любители звезд отмечают День астрономии. В России всех призывают ходить пешком в честь Всероссийского дня ходьбы 2019. А в Сеуле сегодня будет сказочно красиво: там проходит Международный фестиваль фейерверков.
По народному календарю, сегодня Листопадная – день Иона и Фока.
5 октября: праздник православный
Церковный праздник 5 октября установлен в честь памяти пророка Иона и мучена Фока.
Фока – покровитель людей, попавших в беду – спаситель утопающих и защитник от пожаров: ему молятся о защите от пожаров и от утоплений.
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5 октября: приметы
Приметы 5 октября на погоду:
- если на Иона на березе остаются листья – к позднему снегу;
- на ели или сосне мало шишек – к теплой зиме.
5 октября: что нельзя делать, а что нужно
5 октября нельзя есть рыбу, а также ловить и продавать ее. Всё дело в том, что, по преданию, Иона умудрился побывать в чреве кита, но чудесным образом спасся. Вместо рыбы принято подавать редьку.
Также 5 октября нельзя:
- проклинать ветер – день часто бывает ветреным, но такими проклятиями можно на самого себя навести порчу и болезни;
- бить палкой или хлыстом по земле – по той же причине;
- сжигать старые веники – можно несчастья на дом накликать;
- разорять муравейники.
5 октября: именины
День ангела сегодня отмечают Александр и Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар и Мартин, Николай, Петр, Федор и Фока.
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5 октября: кто родился
Человеку, который родился 5 октября, нужно выбрать талисманом цитрин.
5 октября родились такие знаменитости:
- 1864 – французский ученый, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер.
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- 1882 – американский ученый-ракетостроитель, автор 214 патентов на изобретения в области ракетной техники Роберт Годдар (первым запустил ракету на жидком топливе).
- 1902 – основатель мировой сети ресторанов Макдональдс Рэй Крок.
- 1930 – первый украинец, побывавший в космосе, Павел Попович.
- 1966 – украинская легкоатлетка, чемпионка мира и Олимпийских игр в тройном прыжке Инесса Кравец.
- 1975 – американская киноактриса Кейт Уинслет.
- 1976 – президент Чечни с 2007 года Рамзан Кадыров.