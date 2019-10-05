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5 октября 2019 – праздник учителей и ходьбы: что нельзя делать

5 октября 2019, 00:20

Что делать 5 октября, чтобы на навести на самого себя порчу и болезни, узнал Главред.

5 октября 2019 – праздник учителей и звезд: почему нельзя есть рыбу в этот день
5 октября 2019 – праздник учителей и звезд: почему нельзя есть рыбу в этот день / Reuters

5 октября 2019 – праздник феерично-педагогичный.

Мир отмечает Всемирный день учителя (который в Украине в 2019 году отмечается 6 октября). Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки.

Любители звезд отмечают День астрономии. В России всех призывают ходить пешком в честь Всероссийского дня ходьбы 2019. А в Сеуле сегодня будет сказочно красиво: там проходит Международный фестиваль фейерверков.

По народному календарю, сегодня Листопадная – день Иона и Фока.

5 октября: праздник православный

Церковный праздник 5 октября установлен в честь памяти пророка Иона и мучена Фока.

Фока – покровитель людей, попавших в беду – спаситель утопающих и защитник от пожаров: ему молятся о защите от пожаров и от утоплений.

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5 октября: приметы

Приметы 5 октября на погоду:

  • если на Иона на березе остаются листья – к позднему снегу;
  • на ели или сосне мало шишек – к теплой зиме.

5 октября: что нельзя делать, а что нужно

5 октября нельзя есть рыбу, а также ловить и продавать ее. Всё дело в том, что, по преданию, Иона умудрился побывать в чреве кита, но чудесным образом спасся. Вместо рыбы принято подавать редьку.

Также 5 октября нельзя:

  • проклинать ветер – день часто бывает ветреным, но такими проклятиями можно на самого себя навести порчу и болезни;
  • бить палкой или хлыстом по земле – по той же причине;
  • сжигать старые веники – можно несчастья на дом накликать;
  • разорять муравейники.

5 октября: именины

День ангела сегодня отмечают Александр и Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар и Мартин, Николай, Петр, Федор и Фока.

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5 октября: кто родился

Человеку, который родился 5 октября, нужно выбрать талисманом цитрин.

5 октября родились такие знаменитости:

  • 1864 – французский ученый, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер.

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  • 1882 – американский ученый-ракетостроитель, автор 214 патентов на изобретения в области ракетной техники Роберт Годдар (первым запустил ракету на жидком топливе).
  • 1902 – основатель мировой сети ресторанов Макдональдс Рэй Крок.
  • 1930 – первый украинец, побывавший в космосе, Павел Попович.
  • 1966 – украинская легкоатлетка, чемпионка мира и Олимпийских игр в тройном прыжке Инесса Кравец.
  • 1975 – американская киноактриса Кейт Уинслет.
  • 1976 – президент Чечни с 2007 года Рамзан Кадыров.

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