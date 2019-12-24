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Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым

24 декабря 2019, 17:18

В праздник 25 декабря – католическое Рождество – что нельзя делать, а что нужно, узнал Главред.

Католическое Рождество 2019 – что делать в праздник для денег, удачи и счастья
Католическое Рождество 2019 – что делать в праздник для денег, удачи и счастья / 1zoom.ru

Рождество 2019 католики праздновать начинают с вечера 24 декабря – в свой Рождественский сочельник.

О том, как отмечать и что нельзя делать в католический Рождественский сочельник мы писали в нашем материале 24 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Никонов день. А в нынешнем – о том, как отмечать и что нельзя делать именно на католическое Рождество.

Для начала отметим, что уже с сегодняшнего вечера с праздничного стола нельзя убирать со стола. Праздничные блюда, поданные в Сочельник, оставляют на столе вплоть до самого Рождества. Это дар усопшей родне, которую поминают вечером 24 декабря.

Причем сам рождественский стол должен быть богатым, экономить на нем не принято. По примете, чем больше потратишь на праздничный стол – тем больше денег получишь от судьбы в грядущем году.

Основное блюдо на рождественском столе – запеченная индейка или утка, а главное украшения дома – венок из веток омелы, ели или сосны (его вешают на дверях или кладут прямо посреди праздничного стола).

Католическое Рождество имеет и свою особенность: западные христиане дарят подарки именно на Рождество 25 декабря, а не на Новый год.

Сам праздник обмечают в кругу семьи. Всей же семьей и ходят в церковь – хотя бы на одну из праздничных месс.

Также на Рождество принято зажигать камин – и не гасить его затем весь день. В полночь в камине жгут рождественское полено, золу от которого хранят затем целый год в камине (как средство от болезней, защиту при грозе и для плодородия земли).

Читайте также25 декабря – какой сегодня праздник: Рождество 2019 и Солнцеворот25 декабря – в Рождество нельзя:

  • гадать;
  • тяжело работать (особенно заниматься грязным трудом), включая работу по дому (шить, стирать и пр.);
  • само Рождество не празднуют в старой одежде или черного цвета – иначе весь год потом быть бедным и несчастливым;
  • ругаться, скандалить и ссориться;
  • отказывать в милостыне нищим и в гостеприимстве – любым гостям, даже незваным;
  • убирать и выносить мусор после заката.

Само Рождество праздновать принято в добром расположении духа. Считается, что если будешь злиться и хандрить в этот день – то затем весь год поводов для радости не найдешь.

Также западные христиане на свое Рождество колядуют: ходят по домам с рождественскими гимнами.

Рождество Христово 2019 – приметы

Снег и сильные морозы на Рождество – к удачному и урожайному году.

Метель накануне праздника – к ранней весне;

Теплая погода на Рождество – к холодной весне.

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