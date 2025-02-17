17 февраля: церковный праздник, приметы, кому молятся о пропавших без вести

Вы узнаете:
- Какой сегодня церковный праздник
- О чем говорят приметы на 17 февраля
- Что нельзя делать сегодня
- Что можно делать 17 февраля
- Кто отмечает день ангела 17 февраля
По новому церковному календарю в Украине 17 февраля христианская церковь чествует Великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Теодор Тирон – армянский святой. Христианин, пострадавший за веру христову во время гонений на христиан по приказу императора Максимиана. Великомученик сам вошел в огонь, но не отрекся от веры.
Феодор Молчаливый – украинский православный святой, бывший монахом Печерского монастыря в Киеве в XIII веке. Отличился подвигом молчания. Мощи святого хранятся в Дальних пещерах.
Святая Мариамна была сестрой апостола Филиппа. Вместе с братом и апостолом Варфоломеем проповедовала христианство в Малой Азии.
О чем говорят приметы на 17 февраля
По погоде этого дня судят, какими будут весна и лето:
- туман в этот день - май будет холодный;
- теплый день - лето будет жарким, а если холодный, то прохладным;
- птицы вернулись из теплых стран - весна будет ранней.
Сегодня наблюдают за небом: если кучевые облака с утра почернели - быть дождю.
Что нельзя делать сегодня
В церковный праздник 17 февраля запрещается сквернословить, пустословить, сплетничать, отказывать в помощи. Церковь порицает, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что любая ругань и неосторожное слово могут накликать беду. Не следует сегодня по возможности надевать одежду темных цветов, чтобы не привлечь неудачи.
Что можно делать 17 февраля
В православный праздник сегодня обращаются к святому Феодору Тирону, как к ходатаю за нас перед Господом - святому молятся о пропавших близких, а также просят поддержки в трудные времена. Феодору Молчаливому молятся, чтобы уберег от пустословия и несдержанности языка.
В народе на Федора было принято пить много холодной воды - считалось, что она помогает очистить организм и укрепить его.
Кто отмечает день ангела 17 февраля
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Порфирий, Роман, Михаил, Павел, Мария, Марианна, Федор.
По старому стилю день ангела у Александра, Алексея, Андрея, Анныа, Аркадия, Бориса, Василия, Георгия, Дмитрия, Екатерины, Ивана, Кирилла, Марии, Михаила, Николая, Пётра, Сергея, Фёдора, Юрия.
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