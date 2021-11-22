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23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

22 ноября 2021, 12:51

Почему в этот день нельзя разговаривать с незнакомцами - расскажет Главред.

23 ноября церковный праздник - День Георгия Победоносца
23 ноября церковный праздник - День Георгия Победоносца / glavcom.ua

Православные христиане ежегодно 23 ноября почитают день святого Георгия Победоносца, мученика, который принял смерть за веру.

О том, какие религиозные даты будет отмечать церковь в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

23 ноября не единственная дата, когда церковь чтит Георгия Победоносца. Святого также почитают 6 мая. Дата в ноябре выбрана не случайно. Согласно преданию, именно в этот день в 303 году, Георгий восстал из мертвых, после мучительных пыток, которые ниспослал ему император Диоклетиан за отказ принести жертву языческим богам. В этот день ему явился Ангел Господень и исцелил мученика от ран и вернул к жизни.

Церковный праздник 23 ноября – День святого Георгия Победоносца – традиции

В этот день было принято начинать день с богослужения в церкви. Люди несли в церковь хлеб с солью для освящения. Этими угощениями они кормили домашний скот. Согласно верованиям, это придавало животным здоровья и помогало пережить лютые морозы. При покупке крупного рогатого скота на ярмарке можно было потребовать освященные хлеб и соль.

Также в народе этот день называли Ледоломом. Водоемы в День Георгия Победоносца сковывал первый лед.

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Что нельзя делать в День святого Георгия Победоносца

Наши предки строго придерживались определенных запретов, чтобы не навлечь на себя беды и неприятности. В этот день категорически запрещалось:

  • уезжать далеко от дома;
  • выходить вечером из дому;
  • одалживать и занимать деньги – так можно "отдать" свое счастье;
  • разговаривать с незнакомыми – чтобы уберечься от сглаза.

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День святого Георгия Победоносца – поздравления и картинки

В День святого Георгия Победоносца желаю крепкой силы воли, стального терпения и железного здоровья! Пускай храбрость, сила и ум помогают достичь всех поставленных целей! Пускай все будет по плечу! Искренне желаю, чтобы Господь оберегал тебя от всех бед и послал тебе свое благословение!

День Георгия Победоносца поздравления
День Георгия Победоносца поздравления

***

Поздравляю с Днем Георгия Победоносца! Желаю с Божьей помощью побеждать любое зло внутри себя и во внешнем мире, одолевать уныние, грусть и страх, больше радоваться, искренне любить, собирать счастье по крупицам прекрасных моментов. Пусть сила веры поможет справиться с несправедливостью жизни и будет светлым лучом, показывающим путь.

День Георгия Победоносца поздравления
День Георгия Победоносца картинки

***

Поздравляю с Днём святого Георгия Победоносца и хочу пожелать светлой и крепкой веры души, непобедимого мужества и верной отваги сердца, благородных целей и поступков по долгу чести в жизни, лучей доброй славы и истинной надежды на пути.

День Георгия Победоносца поздравления
День Георгия Победоносца открытки
День Георгия Победоносца поздравления
День Георгия Победоносца картинки

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