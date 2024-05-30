Церковный праздник 31 мая: что запрещено делать в последний день весны

Праздник 31 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на апостола от 70-ти Ерма.
Какой праздник 31 мая
В Украине и мире 31 мая отмечают такие праздники:
- Всемирный день без табака
- Всемирный день блондинок
- Всемирный день попугая
- День математика
Церковный праздник 31 мая
По новому церковному календарю, 31 мая в Украине отмечают и чтят память апостола от 70-ти Ермы.
Из преданий известно, что апостол Ермы - это один из апостолов от семидесяти. Его имя упоминается в послании апостола Павла к Римлянам, где сам Павел просит приветствовать Ерму и других братьев. Также Ерма, вероятно, был видным членом христианской общины в Риме, поскольку апостол Павел упоминает его по имени и включает в число братии. Церковное предание считает Ерма епископом Филиппополя. Святой апостол известен своими подвигами и трудами в Христовом благовестии.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 31 мая
- Считается, что в этот день лучше избегать ссор и употребления нецензурной лексики.
- В народе отмечают, что в этот день не нужно работать в саду, по дому и запрещено выполнять тяжелую работу.
День Ангела 31 мая
31 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.
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