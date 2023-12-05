Церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать на святого Николая

Мы расскажем, какой праздник 6 декабря и что нельзя делать в этот день.

https://glavred.info/holidays/cerkovnyy-prazdnik-6-dekabrya-chto-nelzya-delat-na-svyatogo-nikolaya-10521988.html Ссылка скопирована

Церковный праздник 6 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

6 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Святого Николая и какой сегодня праздник.

Какой праздник 6 декабря

День Вооруженных Сил Украины видео дня

День рождения микроволновой печи

День перчатки

Церковный праздник 6 декабря

6 декабря в Украине по новому церковному календарю отмечаютДень Святого Николая.

Согласно легенде, святой Николай был реальным человеком, родившимся примерно между 270 и 286 годами в городе Патаре на полуострове Ликия (современная Турция). Его родители, Феофан и Нонна, были состоятельными христианами, и с самого начала они воспитывали своего сына в духе религиозности, крестив его, что в то время было редкостью.

Святой Николай вырос как аскетичный и великодушный человек, готовый помогать тем, кто нуждался в этом.После смерти родителей, Николай распорядился своим наследством, направляя его на помощь нуждающимся, доставляя в их дома игрушки и теплые вещи.

Николая долгое время оставался тайным благотворителем, но горожанам удалось раскрыв его личность. Узнав о его благотворительной деятельности, люди предложили ему стать епископом. В 325 году он принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее под председательством императора Константина Великого.

Что нельзя делать на Святого Николая?

запрещено ругать детей, особенно маленьких;

нельзя обижать стариков, животных, тех, кто слабее;

не следует отказывать в милостыне;

нельзя делать уборку, заниматься рукоделием и тяжелой работой.

Именины 6 декабря

День Ангела 6 декабря празднуют Николай, Омелян, Юрий, Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.