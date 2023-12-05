Церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать на святого Николая

6 декабря - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Святого Николая и какой сегодня праздник.
Какой праздник 6 декабря
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Церковный праздник 6 декабря
6 декабря в Украине по новому церковному календарю отмечаютДень Святого Николая.
Согласно легенде, святой Николай был реальным человеком, родившимся примерно между 270 и 286 годами в городе Патаре на полуострове Ликия (современная Турция). Его родители, Феофан и Нонна, были состоятельными христианами, и с самого начала они воспитывали своего сына в духе религиозности, крестив его, что в то время было редкостью.
Святой Николай вырос как аскетичный и великодушный человек, готовый помогать тем, кто нуждался в этом.После смерти родителей, Николай распорядился своим наследством, направляя его на помощь нуждающимся, доставляя в их дома игрушки и теплые вещи.
Николая долгое время оставался тайным благотворителем, но горожанам удалось раскрыв его личность. Узнав о его благотворительной деятельности, люди предложили ему стать епископом. В 325 году он принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее под председательством императора Константина Великого.
Что нельзя делать на Святого Николая?
запрещено ругать детей, особенно маленьких;
нельзя обижать стариков, животных, тех, кто слабее;
не следует отказывать в милостыне;
нельзя делать уборку, заниматься рукоделием и тяжелой работой.
Именины 6 декабря
День Ангела 6 декабря празднуют Николай, Омелян, Юрий, Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.
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