УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

15 февраля 2022, 14:25

Кого поздравить с именинами и как назвать ребенка по святцам.

день ангела
День ангела в марте 2022 / depositphotos.com/ ​​​​​

В первый месяц весны отмечают именины как и люди с популярными именами – Николай, Анна, Дмитрий, Иван, Надежда, так и с более редкими – Демьян, Варвара, Захар, Евдокия, Эмиль, Ника.

Православный календарь на март 2022 напомнит о важных датах: когда начинается Великий пост 2022, когда наступают дни особого поминания умерших – родительские субботы.

У кого день ангела 1 марта

  • Мужские имена: Илья, Макар, Даниил, Еремей, Юлиан, Павел.

У кого день ангела 2 марта

  • Мужские имена: Николай, Роман, Михаил, Павел, Федор.
  • Женские имена: Мария, Марианна, Анна , Пульхерия.

У кого день ангела 3 марта

  • Мужские имена: Виктор, Лев, Владимир, Кузьма, Павел, Василий.

У кого день ангела 4 марта

  • Мужские имена: Дмитрий, Максим, Никита, Богдан, Евгений, Макар, Федор.

Читайте такжеЗначение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

У кого день ангела 5 марта

  • Мужские имена: Давид, Иван, Антон, Лука, Василий, Лев, Денис, Игнат, Афанасий, Николай, Сергей, Фома, Федор, Савва, Ярослав, Сергей, Филипп.

У кого день ангела 6 марта

  • Мужские имена: Даниил, Захар, Александр, Григорий, Егор, Остап, Константин, Павел, Георгий, Тимофей.
  • Женские имена: Ольга.

У кого день ангела 7 марта

  • Мужские имена: Андрей, Виктор, Иван, Николай, Филипп, Михаил, Владимир, Степан, Сергей, Иосиф.
  • Женские имена: Елизавета, Ирина, Прасковья, Арина, Варвара.

Читайте такжеЗначение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

У кого день ангела 8 марта

  • Мужские имена: Александр, Демьян, Николай, Сергей, Михаил, Кузьма, Иван.
  • Женские имена: Матрена.

У кого день ангела 9 марта

  • Мужские имена: Иван, Илларион, Ян.

У кого день ангела 10 марта

  • Мужские имена: Антон, Тарас, Федор, Александр, Евгений.

У кого день ангела 11 марта

  • Мужские имена: Иван, Сергей, Николай, Петр, Севастьян, Ян.
  • Женские имена: Анна.

У кого день ангела 12 марта

  • Мужские имена: Петр, Яков, Макар, Михаил, Тимофей, Юлиан, Степан.

Читайте такжеИмя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

Реклама

У кого день ангела 13 марта

  • Мужские имена: Нестор, Симон, Арсений, Василий, Николай.
  • Женские имена: Марина, Кира.

У кого день ангела 14 марта

  • Мужские имена: Василий, Иван, Александр, Антон, Михаил, Нестор, Вениамин, Иван, Петр.
  • Женские имена: Дарья, Надежда, Ольга, Александра, Анна, Антонина, Евдокия, Матрена.

У кого день ангела 15 марта

  • Мужские имена: Николай, Арсений, Богдан, Савва, Иосиф.

У кого день ангела 16 марта

  • Мужские имена: Михаил.
  • Женские имена: Марта, Марфа.

Читайте такжеЗначение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила

У кого день ангела 17 марта

  • Мужские имена: Вячеслав, Даниил, Егор, Александр, Василий, Григорий, Павел, Яков, Георгий.
  • Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого день ангела 18 марта

  • Мужские имена: Марк, Адриан, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Лука, Федор, Давид, Егор, Георгий.
  • Женские имена: Ираида.

У кого день ангела 19 марта

  • Мужские имена: Максим, Константин, Юлиан, Аркадий, Федор.
  • Женские имена: Елена, Алена, Илона.

У кого день ангела 20 марта

  • Мужские имена: Николай, Павел, Нестор, Василий, Лаврентий, Евгений, Эмиль.
  • Женские имена: Анна, Ксения, Мария, Антонина, Екатерина, Евдокия, Надежда, Катарина, Оксана, Матрена.

Читайте такжеДень ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

У кого день ангела 21 марта

  • Мужские имена: Владимир, Иван, Дементий, Афанасий.

У кого день ангела 22 марта

  • Мужские имена: Александр, Дмитрий, Кирилл, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Алексей, Тарас, Валерий, Иван, Михаил,
  • Женские имена: Александра, Наталья.

У кого день ангела 23 марта

  • Мужские имена: Марк, Виктор, Денис, Михаил, Иван, Павел, Леонид, Егор, Дмитрий, Георгий.
  • Женские имена: Ника, Анастасия, Галина, Василиса.

У кого день ангела 24 марта

  • Мужские имена: Ефим, Василий, Иван, Егор, Георгий.
  • Женские имена: Сабина.

У кого день ангела 25 марта

  • Мужские имена: Владимир, Дмитрий, Константин, Александр, Григорий, Иван, Семен, Сергей.

У кого день ангела 26 марта

  • Мужские имена: Михаил, Николай, Александр, Григорий.
  • Женские имена: Кристина.

У кого день ангела 27 марта

  • Мужские имена: Михаил, Ростислав.

Читайте такжеЗначение имени Денис: судьба, характер и совместимость

У кого день ангела 28 марта

  • Мужские имена: Денис, Тимофей, Александр, Эммануил, Алексей.

У кого день ангела 29 марта

  • Мужские имена: Павел, Роман, Александр, Денис, Трофим, Юлиан, Иван, Эмиль.

У кого день ангела 30 марта

  • Мужские имена: Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел, Александр.

У кого день ангела 31 марта

  • Мужские имена: Кирилл, Дмитрий, Даниил, Трофим.
  • Женские имена: Наталья.

Читайте также:

viber
День ангела
Сейчас вы просматриваете новость «День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в домМагниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в дом Сказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливойСказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливой Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансГороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шанс Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год ТиграНевероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год Тигра Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недруговГороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недругов
15:39

Украинцы переплачивают за курятину на 20% больше, чем в ЕС: эксперты объяснили причины

15:37

Когда день медсестры 2022 – дата, душевные поздравления, открытки и картинки к празднику

15:14

Когда таблетки не помогают: Комаровский назвал распространенную ошибку при головной боли

15:01

Есть основания для осторожного оптимизма после сигналов из Москвы - СтолтенбергВидео

14:59

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

Реклама
14:58

Если РФ признает "ЛДНР", Москва потребует больше территорий: в ЕС предупредили Украину об опасности

14:41

Не дешевле 95 гривен за килограмм: украинцы вынуждены втридорога покупать отечественные огурцыВидео

14:41

Не будут объяснять маневры войск: РФ отказалась от участия во встрече ОБСЕ, которую созвала УкраинаВидео

14:32

Отвод войск РФ от границ Украины: в Офисе президента отреагировалиВидео

14:30

Ветром эскалации сдуло наносную пыль "патриотов" и "демократов"мнение

14:29

Шаг России по "ЛДНР" – эскалация и удар по Европе: у Зеленского объявили об угрозе краха "Минска"

14:25

День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14:17

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде

14:15

Минэкономики опубликовало новые цены на топливо в Украине: какая ситуация на АЗСВидео

13:56

Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

13:24

Как США и Россия принуждали Украину к "Минску-2"мнение

13:20

Россия в шаге от признания "ЛДНР": Госдума проголосовала "за", документ немедленно направляют Путину

13:00

Гороскоп на завтра, 16 февраля 2022: Ракам – исполнение мечты, Стрельцам – накал страстей, Водолеям – успехВидео

12:55

Украина призывает мир не признавать независимость "Л/ДНР": Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

12:54

Начинаем третий сезон "Большой стройки" – министр инфраструктуры

Реклама
12:52

Анна Седокова в багровом платье показала, как муж ласкает ее обнаженную грудь

12:36

Рада приняла закон об индексации пенсий в Украине: что изменитсяВидео

12:28

"Увидим - тогда поверим": Кулеба усомнился в отводе войск РФ от украинской границыВидео

12:18

Планы по нападению на Украину: у Путина разразились заявлением в адрес Запада

12:09

Станет выходом РФ из "Минска": Кулеба заявил о последствиях для Кремля в случае признания "ЛДНР"Видео

12:09

Украина на фоне риска военного вторжения РФ потребовала оружия от Запада и удара санкциями по Москве

12:01

Нацгвардеец привлек сотню курсантов, чтобы сделать предложение руки и сердца любимой: видеоВидео

11:44

Скулила и еле держалась на воде: рыбалка на Киевщине спас собаку, которая провалилась под ледВидео

11:31

В прозрачном платье и с горящими глазами: прима-балерина Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой

11:20

Украине с партнерами удалось сдержать Россию от эскалации - Кулеба

11:03

Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:01

Россия отводит войска от украинских границ: колонны военных и техники двинулсь в гарнизоныВидео

10:57

Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной

10:55

Резников заявил, что Украине известны все места расположения войск РФ

10:37

Путин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп СШАВидео

10:32

Военные зайдут без опознавательных знаков и быстро займут Киев: Трасс описала сценарий вторжения РФ

10:16

Maruv станет мамой: певица обнародовала первые "беременные" фотоФото

10:03

6 станций метро Киева будут работать по-новому: как купить билеты

09:54

Цены растут, качество падает: в Украине - тяжелая ситуация с "молочкой"

09:51

В Украине в феврале подорожают новые квартирыВидео

Реклама
09:40

"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраляВидео

09:27

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:16

Какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло: синоптик уточнил прогноз до лета

09:04

"Не создали ударной группировки": Резников объяснил, почему РФ не сможет сейчас напастьВидео

09:00

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

08:27

Договоренности ценой интересов Украины, или почему визита Байдена в Киев не будетмнение

08:26

Коронавирус в Украине 15 февраля: за сутки число больных и жертв COVID-19 выросло в два разаВидео

08:11

К чему снится собака: толкование известных сонников

08:09

Доллар будет стоить не более 30 грн: в ОП объяснили, как подорожает валюта на фоне заявлений о войне

08:09

Урожай будет огромным: как приготовить стимулятор роста растений своими руками

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять