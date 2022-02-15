День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

Кого поздравить с именинами и как назвать ребенка по святцам.
В первый месяц весны отмечают именины как и люди с популярными именами – Николай, Анна, Дмитрий, Иван, Надежда, так и с более редкими – Демьян, Варвара, Захар, Евдокия, Эмиль, Ника.
Православный календарь на март 2022 напомнит о важных датах: когда начинается Великий пост 2022, когда наступают дни особого поминания умерших – родительские субботы.
У кого день ангела 1 марта
- Мужские имена: Илья, Макар, Даниил, Еремей, Юлиан, Павел.
У кого день ангела 2 марта
- Мужские имена: Николай, Роман, Михаил, Павел, Федор.
- Женские имена: Мария, Марианна, Анна , Пульхерия.
У кого день ангела 3 марта
- Мужские имена: Виктор, Лев, Владимир, Кузьма, Павел, Василий.
У кого день ангела 4 марта
- Мужские имена: Дмитрий, Максим, Никита, Богдан, Евгений, Макар, Федор.
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У кого день ангела 5 марта
- Мужские имена: Давид, Иван, Антон, Лука, Василий, Лев, Денис, Игнат, Афанасий, Николай, Сергей, Фома, Федор, Савва, Ярослав, Сергей, Филипп.
У кого день ангела 6 марта
- Мужские имена: Даниил, Захар, Александр, Григорий, Егор, Остап, Константин, Павел, Георгий, Тимофей.
- Женские имена: Ольга.
У кого день ангела 7 марта
- Мужские имена: Андрей, Виктор, Иван, Николай, Филипп, Михаил, Владимир, Степан, Сергей, Иосиф.
- Женские имена: Елизавета, Ирина, Прасковья, Арина, Варвара.
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У кого день ангела 8 марта
- Мужские имена: Александр, Демьян, Николай, Сергей, Михаил, Кузьма, Иван.
- Женские имена: Матрена.
У кого день ангела 9 марта
- Мужские имена: Иван, Илларион, Ян.
У кого день ангела 10 марта
- Мужские имена: Антон, Тарас, Федор, Александр, Евгений.
У кого день ангела 11 марта
- Мужские имена: Иван, Сергей, Николай, Петр, Севастьян, Ян.
- Женские имена: Анна.
У кого день ангела 12 марта
- Мужские имена: Петр, Яков, Макар, Михаил, Тимофей, Юлиан, Степан.
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У кого день ангела 13 марта
- Мужские имена: Нестор, Симон, Арсений, Василий, Николай.
- Женские имена: Марина, Кира.
У кого день ангела 14 марта
- Мужские имена: Василий, Иван, Александр, Антон, Михаил, Нестор, Вениамин, Иван, Петр.
- Женские имена: Дарья, Надежда, Ольга, Александра, Анна, Антонина, Евдокия, Матрена.
У кого день ангела 15 марта
- Мужские имена: Николай, Арсений, Богдан, Савва, Иосиф.
У кого день ангела 16 марта
- Мужские имена: Михаил.
- Женские имена: Марта, Марфа.
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У кого день ангела 17 марта
- Мужские имена: Вячеслав, Даниил, Егор, Александр, Василий, Григорий, Павел, Яков, Георгий.
- Женские имена: Ульяна, Юлиана.
У кого день ангела 18 марта
- Мужские имена: Марк, Адриан, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Лука, Федор, Давид, Егор, Георгий.
- Женские имена: Ираида.
У кого день ангела 19 марта
- Мужские имена: Максим, Константин, Юлиан, Аркадий, Федор.
- Женские имена: Елена, Алена, Илона.
У кого день ангела 20 марта
- Мужские имена: Николай, Павел, Нестор, Василий, Лаврентий, Евгений, Эмиль.
- Женские имена: Анна, Ксения, Мария, Антонина, Екатерина, Евдокия, Надежда, Катарина, Оксана, Матрена.
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У кого день ангела 21 марта
- Мужские имена: Владимир, Иван, Дементий, Афанасий.
У кого день ангела 22 марта
- Мужские имена: Александр, Дмитрий, Кирилл, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Алексей, Тарас, Валерий, Иван, Михаил,
- Женские имена: Александра, Наталья.
У кого день ангела 23 марта
- Мужские имена: Марк, Виктор, Денис, Михаил, Иван, Павел, Леонид, Егор, Дмитрий, Георгий.
- Женские имена: Ника, Анастасия, Галина, Василиса.
У кого день ангела 24 марта
- Мужские имена: Ефим, Василий, Иван, Егор, Георгий.
- Женские имена: Сабина.
У кого день ангела 25 марта
- Мужские имена: Владимир, Дмитрий, Константин, Александр, Григорий, Иван, Семен, Сергей.
У кого день ангела 26 марта
- Мужские имена: Михаил, Николай, Александр, Григорий.
- Женские имена: Кристина.
У кого день ангела 27 марта
- Мужские имена: Михаил, Ростислав.
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У кого день ангела 28 марта
- Мужские имена: Денис, Тимофей, Александр, Эммануил, Алексей.
У кого день ангела 29 марта
- Мужские имена: Павел, Роман, Александр, Денис, Трофим, Юлиан, Иван, Эмиль.
У кого день ангела 30 марта
- Мужские имена: Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел, Александр.
У кого день ангела 31 марта
- Мужские имена: Кирилл, Дмитрий, Даниил, Трофим.
- Женские имена: Наталья.
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