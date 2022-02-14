Православный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты

Какие важные церковные праздники и даты ожидают украинцев в марте.
В первом месяце весны православные христиане отмечают несколько важных дат среди которых Прощенное воскресенье и Торжество Православия.
О важных праздниках и церковных датах напомнит православный календарь 2022. Он подскажет, когда Пасха в 2022 году, когда Троица и когда начинается Успенский пост 2022.
В марте начинается Великий пост 2022, который продлится 48 дней, до 23 апреля. Наиболее строгие ограничения в пище действуют в первую и последнюю недели поста. Рыбу можно употреблять в пищу на Благовещение – 25 марта и Вербное воскресенье – 17 апреля.
С 28 февраля по 6 марта – неделя Масленицы или Сырная неделя.
Православные церковные праздники в марте 2022
1 марта – какой церковный праздник
- Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;
3 марта – какой церковный праздник
- Святителя Льва I, папы Римского.
- Преподобного Космы Яхромского.
4 марта – какой церковный праздник
- Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.
- Апостола от 70-ти Архиппа.
Читайте такжеКогда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника
Реклама
5 марта – какой церковный праздник
- Преподобного Льва, епископа Катанского.
6 марта – какой церковный праздник
- Прощеное воскресенье.
- Окончание сырной седмицы.
7 марта – какой церковный праздник
- Начало Великого поста.
9 марта - какой церковный праздник
- Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
13 марта – какой церковный праздник
- Торжество Православия.
15 марта – какой церковный праздник
- День Чудотворной иконы Божией Матери.
19 марта – какой церковный праздник
- Вселенская родительская суббота (2 суббота Великого поста).
20 марта – какой церковный праздник
- День весеннего равноденствия.
- Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
- Корецкой иконы Божией Матери Спутница грешных;
26 марта – какой церковный праздник
- Вселенская родительская суббота (3 суббота Великого поста).
Читайте также:
- Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника
- Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции
- Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине
- Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной
- Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции
Автор: Елена Стронг