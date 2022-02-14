Православный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты

Православный календарь на март 2022 / depositphotos.com/

В первом месяце весны православные христиане отмечают несколько важных дат среди которых Прощенное воскресенье и Торжество Православия.

О важных праздниках и церковных датах напомнит православный календарь 2022. Он подскажет, когда Пасха в 2022 году, когда Троица и когда начинается Успенский пост 2022.

В марте начинается Великий пост 2022, который продлится 48 дней, до 23 апреля. Наиболее строгие ограничения в пище действуют в первую и последнюю недели поста. Рыбу можно употреблять в пищу на Благовещение – 25 марта и Вербное воскресенье – 17 апреля.

С 28 февраля по 6 марта – неделя Масленицы или Сырная неделя.

Православные церковные праздники в марте 2022

1 марта – какой церковный праздник

Мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;

3 марта – какой церковный праздник

Святителя Льва I, папы Римского.

Преподобного Космы Яхромского.

4 марта – какой церковный праздник

Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

Апостола от 70-ти Архиппа.

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5 марта – какой церковный праздник

Преподобного Льва, епископа Катанского.

6 марта – какой церковный праздник

Прощеное воскресенье .

. Окончание сырной седмицы.

7 марта – какой церковный праздник

Начало Великого поста .

9 марта - какой церковный праздник

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

13 марта – какой церковный праздник

Торжество Православия.

15 марта – какой церковный праздник

День Чудотворной иконы Божией Матери.

Православный церковный календарь на март 2022 / vedmochka.net

19 марта – какой церковный праздник

Вселенская родительская суббота (2 суббота Великого поста).

20 марта – какой церковный праздник

День весеннего равноденствия.

Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Корецкой иконы Божией Матери Спутница грешных;

26 марта – какой церковный праздник

Вселенская родительская суббота (3 суббота Великого поста).

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