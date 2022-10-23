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День ангела в ноябре 2022: именинники месяца

23 октября 2022, 14:16

Как назвать ребенка по святцам в ноябре и кого поздравлять с днем ангела.

День ангела ноябрь 2022
День ангела в ноябре 2022 / ua.depositphotos.com

Последний месяц осени богат на именины. День ангела по святцам отмечают мужчины с именами Александр, Иван, Марк, Константин, и более редкими - Герман, Захар, Лука, Всеволод. Поздравить можно Ирину, Елену, Елизавету, а также Нину, Агату и Пелагею.

О том, какие религиозные праздники отмечают в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2022: важные даты и церковные праздники.

Кто отмечает сегодня именины 1 ноября

  • Мужские имена: Сергей, Дмитрий, Иван, Ян, Феликс, Леонтий.

Кто отмечает сегодня именины 2 ноября

  • Мужские имена: Иван, Петр, Ян, Павел, Артем, Герман, Александр, Михаил, Леонид, Николай.
  • Женские имена: Ирина, Арина, Матрена.

Кто отмечает сегодня именины 3 ноября

  • Мужские имена: Анатолий, Владимир, Дмитрий, Егор, Александр, Демьян, Алексей, Василий, Иван, Константин, Захар, Аркадий, Илларион, Николай, Сергей, Юлиан, Федор, Яков.
  • Женские имена: Аза, Пелагея.

Кто отмечает сегодня именины 4 ноября

  • Мужские имена: Денис, Константин, Николай, Павел, Федор, Иван, Ян, Александр, Владимир, Василий, Герман, Захар, Ираклий, Григорий, Максимилиан, Серафим, Теодор.
  • Женские имена: Елизавета, Анна, Гликерия.

Кто отмечает сегодня именины 5 ноября

  • Мужские имена: Максим, Николай, Яков, Владимир, Александр, Елисей, Эмиль, Игнат.
  • Женские имена: Ефросинья.

Кто отмечает сегодня именины 6 ноября

  • Мужские имена: Иван, Алексей, Николай, Петр, Афанасий, Лаврентий, Ян.

Кто отмечает сегодня именины 7 ноября

  • Мужские имена: Валерий.
  • Женские имена: Матрена.

Кто отмечает сегодня именины 8 ноября

  • Мужские имена: Антон, Дмитрий, Афанасий, Василий.

Кто отмечает сегодня именины 9 ноября

  • Мужские имена: Андрей, Марк, Нестор, Валентин.
  • Женские имена: Капитолина.

Кто отмечает сегодня именины 10 ноября

  • Мужские имена: Дмитрий, Николай, Степан, Иван, Ян, Арсений, Георгий, Егор, Максим, Эммануил.
  • Женские имена: Анна, Прасковья, Неонила, Феврония.

Кто отмечает сегодня именины 11 ноября

  • Мужские имена: Андрей, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Ян, Тимофей, Николай, Филипп, Леонид, Алексей, Кузьма, Василий, Афанасий, Ибрагим.
  • Женские имена: Анна, Анастасия, Мария, Агата.

Кто отмечает сегодня именины 12 ноября

  • Мужские имена: Марк, Герман, Леонид, Макар, Петр, Семен, Матвей, Максим, Артем, Александр, Герман, Иосиф, Семен, Юлиан.
  • Женские имена: Елена, Анастасия, Алена, Илона.

Кто отмечает сегодня именины 13 ноября

  • Мужские имена: Николай, Сергей, Станислав, Александр, Василий, Артем, Демьян, Иван, Ян, Роман, Савва, Алексей, Леонид, Трофим, Федор, Кузьма, Анатолий, Петр, Всеволод, Ибрагим.

Кто отмечает сегодня именины 14 ноября

  • Мужские имена: Адриан, Денис, Петр, Иван, Федор, Ян, Савва, Александр, Давид, Фома, Яков, Дмитрий, Демьян.
  • Женские имена: Елизавета, Ульяна, Агриппина, Юлиана.

Кто отмечает сегодня именины 15 ноября

  • Мужские имена: Константин.

Кто отмечает сегодня именины 16 ноября

  • Мужские имена: Богдан, Георгий, Иван, Ян, Николай, Илья, Павел, Сергей, Петр, Федор, Александр, Егор, Владимир, Иосиф, Кузьма, Семен.
  • Женские имена: Светлана, Анна, Евдокия, Фотиния.

Кто отмечает сегодня именины 17 ноября

  • Мужские имена: Иван, Николай, Илья, Ян, Степан, Исмаил, Григорий, Александр, Симон.

Кто отмечает сегодня именины 18 ноября

  • Мужские имена: Тимофей, Гавриил, Тихон, Григорий.

Кто отмечает сегодня именины 19 ноября

  • Мужские имена: Виктор, Константин, Николай, Лука, Герман, Анатолий, Василий, Арсений, Никита, Павел, Гавриил.
  • Женские имена: Нина, Александра, Ефросинья, Клавдия, Серафима, Матрена.

Кто отмечает сегодня именины 20 ноября

  • Мужские имена: Валерий, Константин, Максим, Егор, Александр, Кирилл, Иван, Ян, Алексей, Евгений, Григорий, Михаил, Сергей, Федор, Илларион, Павел, Николай, Вениамин, Богдан, Афанасий, Георгий, Василий.
  • Женские имена: Елизавета.

Кто отмечает сегодня именины 21 ноября

  • Мужские имена: Михаил, Гавриил, Павел, Рафаэль.
  • Женские имена: Марта, Марфа.

Кто отмечает сегодня именины 22 ноября

  • Мужские имена: Антон, Иван, Илья, Ян, Александр, Нестор, Алексей, Ефим, Дмитрий, Константин, Иосиф, Тимофей, Семен, Виктор, Федор.
  • Женские имена: Матрена, Евстолия.

Кто отмечает сегодня именины 23 ноября

  • Мужские имена: Борис, Иван, Петр, Георгий, Денис, Родион, Алексей, Иван, Ян, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Константин, Аполлон, Серафим, Георгий, Эраст, Егор.
  • Женские имена: Ольга, Анна.

Кто отмечает сегодня именины 24 ноября

  • Мужские имена: Евгений, Тимофей, Федор, Яков, Виктор, Антон, Максим, Степан, Афанасий.
  • Женские имена: Стефания.

Кто отмечает сегодня именины 25 ноября

  • Мужские имена: Борис, Дмитрий, Иван, Ян, Александр, Матвей, Николай, Степан, Федор, Даниил, Афанасий, Лев, Нил, Владимир, Савва.

Кто отмечает сегодня именины 26 ноября

  • Мужские имена: Иван, Ян, Герман.

Кто отмечает сегодня именины 27 ноября

  • Мужские имена: Константин, Николай, Сергей, Дмитрий, Федор, Александр, Егор, Алексей, Василий, Виктор, Аристарх, Гавриил, Михаил, Георгий, Григорий, Петр, Филипп.
  • Женские имена: Анна.

Кто отмечает сегодня именины 28 ноября

  • Мужские имена: Дмитрий, Петр, Никита, Григорий, Николай, Филипп, Фома.

Кто отмечает сегодня именины 29 ноября

  • Мужские имена: Иван, Михаил, Сергей, Ян, Федор, Василий, Дмитрий, Макар, Николай, Матвей, Виктор.

Кто отмечает сегодня именины 30 ноября

  • Мужские имена: Захар, Иван, Григорий, Ян, Геннадий, Михаил.
  • Женские имена: Виктория.

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