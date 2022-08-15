День ангела в сентябре 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

Как назвать ребенка по святцам в сентябре и кого поздравлять с днем ангела.
Первый месяц осени богат на именины. День ангела по святцам отмечают мужчины с именами Александр, Дмитрий, Василий, Петр, Константин и более редкими – Лука, Серафим, Нестор. Именины также отмечают женщины и именами Елизавета, Елена, София, Людмила, Василиса и Прасковья.
Какие важные церковные праздники ждут украинцев в начале осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.
У кого день ангела 1 сентября
- Мужские имена: Николай, Андрей, Тимофей.
- Женские имена: Фекла.
У кого день ангела 2 сентября
- Мужские имена: Иван, Степан, Виктор, Владимир, Максим, Остап, Федор, Тимофей.
У кого день ангела 3 сентября
- Мужские имена: Александр, Павел, Игнат, Ибрагим.
- Женские имена: Марта, Марфа.
У кого день ангела 4 сентября
- Мужские имена: Алексей, Михаил, Иван, Макар, Федор, Александр, Феликс, Василий, Гавриил.
- Женские имена: Ариадна, Евлалия.
У кого день ангела 5 сентября
- Мужские имена: Павел, Иван, Николай.
- Женские имена: Елизавета.
У кого день ангела 6 сентября
- Мужские имена: Денис, Георгий, Максим, Егор, Арсений, Кузьма, Петр, Серафим.
У кого день ангела 7 сентября
- Мужские имена: Владимир, Иван, Ян.
У кого день ангела 8 сентября
- Мужские имена: Адриан, Дмитрий, Петр, Роман, Егор, Виктор, Георгий.
- Женские имена: Наталья, Мария.
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У кого день ангела 9 сентября
- Мужские имена: Дмитрий, Михаил, Александр, Савва, Степан, Владимир, Иван.
- Женские имена: Анфиса.
У кого день ангела 10 сентября
- Мужские имена: Иван, Николай, Сергей, Нестор, Степан, Василий, Федор, Егор, Демид, Георгий, Лукьян, Савва, Вениамин, Илларион.
- Женские имена: Анна, Сюзанна.
У кого день ангела 11 сентября
- Мужские имена: Иван, Ян.
У кого день ангела 12 сентября
- Мужские имена: Алексей, Иван, Даниил, Леонид, Павел, Григорий, Александр, Денис, Макар, Петр, Степан, Гавриил, Федор.
- Женские имена: Елизавета, Прасковья.
У кого день ангела 13 сентября
- Мужские имена: Владимир, Иван, Михаил, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий.
У кого день ангела 14 сентября
- Мужские имена: Семен.
- Женские имена: Татьяна, Наталья, Марта, Марфа.
У кого день ангела 15 сентября
- Мужские имена: Антон, Виктор, Герман, Ефим, Михаил, Николай, Павел, Филипп, Анатолий, Богдан, Василий, Петр, Владимир, Леонид, Степан, Федор, Иван.
- Женские имена: Оксана, Ксения, Руфина, Серафима.
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У кого день ангела 16 сентября
- Мужские имена: Андрей, Илья, Петр, Алексей, Роман, Константин, Сергей, Василий, Ефим, Владимир, Филипп, Николай, Михаил.
- Женские имена: Василиса.
У кого день ангела 17 сентября
- Мужские имена: Иван, Павел, Александр, Василий, Григорий, Степан, Симон, Федор, Николай, Юлиан, Тихон, Петр, Михаил.
- Женские имена: Елена, Илона, Алена.
У кого день ангела 18 сентября
- Мужские имена: Александр, Глеб, Максим, Захар, Давид, Алексей, Федор, Ефим, Авдей.
- Женские имена: Елизавета, Раиса, Ираида.
У кого день ангела 19 сентября
- Мужские имена: Андрей, Дмитрий, Константин, Всеволод, Кирилл, Иван, Денис, Архип, Давид, Михаил, Макар.
- Женские имена: Фекла.
У кого день ангела 20 сентября
- Мужские имена: Андрей, Лев, Михаил, Николай, Александр, Лука, Петр, Василий, Иван, Евгений, Григорий, Макар, Савва, Степан.
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У кого день ангела 21 сентября
- Мужские имена: Иван, Егор, Георгий.
- Женские имена: Мария.
У кого день ангела 22 сентября
- Мужские имена: Алексей, Дмитрий, Никита, Сергей, Захар, Александр, Григорий, Василий, Афанасий, Иосиф, Аким.
- Женские имена: Анна.
У кого день ангела 23 сентября
- Мужские имена: Глеб, Константин, Петр, Андрей, Николай, Павел, Лука, Гавриил, Семен, Тихон, Иван, Евгений, Василий, Клим.
- Женские имена: Анна, Татьяна, Ефросинья.
У кого день ангела 24 сентября
- Мужские имена: Лев, Роман, Виктор, Герман, Дмитрий, Сергей, Николай, Петр.
- Женские имена: Евдокия, Ия.
У кого день ангела 25 сентября
- Мужские имена: Даниил, Семен, Алексей, Афанасий, Иван, Николай, Федор, Юлиан.
У кого день ангела 26 сентября
- Мужские имена: Илья, Николай, Петр, Александр, Иван, Леонтий, Степан, Лукьян, Юлиан.
У кого день ангела 27 сентября
- Мужские имена: Иван, Ян.
У кого день ангела 28 сентября
- Мужские имена: Андрей, Дмитрий, Николай, Петр, Богдан, Максим, Никита, Степан, Яков, Леонид, Григорий, Иван, Макар.
- Женские имена: Людмила, Мария, Евдокия.
У кого день ангела 29 сентября
- Мужские имена: Виктор, Сергей, Иосиф, Григорий, Алексей.
- Женские имена: Людмила.
У кого день ангела 30 сентября
- Мужские имена: Иван, Павел, Мирон, Илья, Аким, Серафим.
- Женские имена: София, Вера, Надежда, Любовь, Александра, Арина, Ирина.
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Автор: Елена Стороженко