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День Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря в день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

21 декабря 2022, 19:11
Почему святую Анну, которую принято почитать 22 декабря, называют Темной, каких запретов стоит придерживаться и причем здесь пчелы.
День Анны 22 декабря
День Анны 22 декабря - что нельзя делать и история праздника / pixabay.com

Ежегодно 22 декабря православные христиане отмечают праздник Зачатия пресвятой Анной и Иоакимом Пресвятой Богородицы Девы Марии. В православном церковном календаре праздник также называют Зачатие, День святой Анны, Зачатие святой Марии.

Земные Богоотцы Иоаким и Анна были настоящими праведниками, однако Господь не одарил их наследником до старости лет. В отчаянии Иоаким отправился в пустыню молиться, а жену Анну оставил под деревом. Женщина заметила в ветках птичье гнездо с птенцами. Зрелище это так растрогало ее, что она принялась молиться Богу о ребенке. Тогда-то Анна и пообещала, что если у нее появится младенец, она его отдаст в богослужение.

Ангел снизошел на горюющую женщину и сказал, что Бог услышал молитвы Иоакима и Анны, и дарует им дочь, которая станет благословением для всех земных племен. Престарелые супруги прибыли в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога за благое знамение, и зачали Пресвятую Деву Марию, в будущем – мать Иисуса Христа.

Святые Иоаким, Святая Анна, Дева Мария
Святые Иоаким и Анна зачали Деву Марию 22 декабря по православному церковному календарю / pixabay.com

Первое упоминание Зачатия, как отдельного церковного праздника, приходится на 8 столетие н.э. В этот день по православному календарю женщины и девочки по имени Анна отмечают именины.

22 декабря по народному календарю

В народе 22 декабря прозвали Анной Зимней, Анной Темной, Анной Холодной. Такое название праздник получил из-за того, что световой день в эту дату – самый короткий в году, а ночь – самая длинная и темная из-за зимнего солнцестояния. После Анны Зимней длительность светового дня начинает увеличиваться. По славянскому календарю 22 декабря также называли Зимним Новолетием и рождением Ярила-солнца.

Зимнее солнцестояние
22 декабря - Анны Темной или Зимнее солнцестояние / pixabay.com

Что можно и нельзя делать на День Анны 22 декабря

Святая Анна считается покровительницей всех женщин, в особенности матерей и тех, кто лишь готовится ими стать. Для беременных женщин 22 декабря существует ряд запретов. Также им рекомендуется держать в праздничные сутки пост, хотя от Рождественского поста в целом, на период которого выпадает Зачатие Девы Марии, женщины, которые станут мамами, освобождены.

Материнская молитва за здоровье и благополучие своего ребенка и семьи в этот день обретает особую силу. Кроме того у святой Анны принято просить об исцелении врожденных недугов и бесплодия, а также о легких родах.

Мама и ребенок, День святой Анны
Святая Анна - покровительница женщин, матерей и беременных / pixabay.com

Большинство запретов на День Анны 22 декабря касается именно женщин. К примеру:

  • беременным нельзя вязать и шить (к тяжелым родам)
  • всем женщинам запрещается работать, особенно это касается тяжелого физического труда
  • есть жирную пищу и мед
  • затевать ссоры и сквернословить
  • брать в руки острые предметы
  • женщинам, в особенности беременным, нельзя разводить огонь
  • нельзя стирать руками
  • нельзя носить волосы распущенными
  • избегать следует незамужних подруг, нельзя приглашать их к себе в дом
  • не рекомендуется отправляться в долгий путь.

В связи с тем, что церковный календарь дает 22 декабря всем женщинам выходной в канун новогодних праздников, раньше на Анны Темной они собирались вместе, чтобы обсудить план празднования и отдохнуть в кругу подруг.

Подруги
День святой Анны принято отмечать в кругу близких подруг и семьи / pixabay.com

Также святая Анна, которую принято почитать 22 декабря, является покровительницей пчеловодства. Поэтому владельцы ульев посвящают этот день уходу за своими крылатыми питомицами, и молятся об обильном урожае меда летом.

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