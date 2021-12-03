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День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

3 декабря 2021, 16:03

Как можно было узнать имя суженого и почему в этот день нельзя было разжигать костер - читайте в материале Главреда.

церковь
День Екатерины 2021 / depositphotos.com/

Православная церковь почитает святых с именем Екатерина 5 раз в году: 5 и 17 февраля, 20 марта, 7 и 17 декабря. Наиболее известный день Екатерины – 7 декабря. Христиане почитают великомученицу Екатерину Александрийскую.

Кто отмечает именины в последнем месяце года, читайте в нашем материале: День ангела в декабре по церковному календарю: именинники месяца.

Екатерина родилась в знатной семье александрийских вельмож и с самого детства получила достойное образование. Мать девушки тайная христианка, по достижению ею подходящего для замужества возраста, отвела Екатерину к своему духовному настоятелю, и он открыл ей учение Господа и подарил икону Богородицы. После того, как в одном из видений Екатерине явился Христос и преподнес ей кольцо, как символ обручения, она приняла обет безбрачия.

Екатерина перед императором Максимилианом обличила язычников и он, восхищенный умом и красотой девушки позвал 50 мудрецов, чтобы они переубедили ее в ошибочности ее суждений. По истечению нескольких дней они уверовали в учение Христа и были казнены. Екатерина также обернула в христианство жену императора Августу, военачальника Порфирия и 200 воинов. Сама святая также приняла мученическую смерть от рук язычников, а ее мощи были перенесены в Синайский монастырь.

День Екатерины – традиции

В народе Святую Екатерину считают покровительницей невест и беременных женщин. К Екатерине обращаются с просьбами о семейном благополучии, скором замужестве и здоровье детей. Возле иконы обязательно зажигали три свечи, чтобы род не прерывался.

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Главной традицией молодых женщин на день Екатерины были гадания на суженого. Девушки ворожили на корочку хлеба. Ее нужно было в ночь с 6 на 7 декабря положить под подушку и перед сном произнести:

Суженый, приходи ко мне поесть.

После этого сразу ложиться спасть и ни с кем не разговаривать. Мужчина, который приснится и будет судьбой.

Гадали на любимого также и на веточке вишни. Ее нужно было сорвать и поставить в воду. Если она расцветет до Рождества – ждать в этом году сватов. Если на ней появятся почки – к пополнению в семействе. Если веточка останется "голой" до Маланки – 14 января – оставаться в этом году в девках.

Можно было узнать и достаток будущего жениха. В большую миску с крупой прятались монеты разного цвета. Та, кто вытащит золотую монету, может рассчитывать на зажиточного кавалера, кто медную – будут жить в скромном достатке.

Что нельзя делать в день Святой Екатерины

В этот день наши предки придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя беды и несчастья. Среди главных табу дня:

  • запрет на тяжелый труд;
  • нельзя устраивать шумные гуляния;
  • разводить костер и топить печь – считалось, что так может "задымиться" жизнь.

Молитва Великомученице Екатерине Александрийской

Святой Екатерине молятся одинокие девушки, которые желают встретить свою вторую половинку, женщины, мечтающие испытать счастье материнства и те, кто хочет сохранить гармонию и взаимопонимание в браке.

О святая Екатерине, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую благодать, еюже предвари тя Жених твой, сладчайший Иисус, приимшую, якоже, посрамивши прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, ко свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам, рабам твоим (имена), оную Божию мудрость, да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше, достойни явимся божественныя славныя веры, и к разширению святыя нашея православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во вся веки веков. Аминь.

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День Екатерины
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