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День Киева-2020 состоится в необычном формате - программа

26 мая 2020, 18:53

В КГГА рассказали о программе празднования Дня Киева в нынешнем году.

День Киева
Программа празднования Дня Киева-2020 / img-fotki.yandex.ru

День Киева-2020 - из-за опасного коронавируса в этом году праздник состоится в необычных форматах - в теле и онлайн.

Как пишет пресс-служба КГГА такое решение было принято из-за того, что в городе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Программа празднования:

  • В эфире телеканала "Київ" с утра начнется праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории". Также состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году состоится онлайн, пройдет праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.
  • Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube-каналах, на своих сайтах. Так, Академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".
  • Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Щастя, добра і любові". Видеопоздравления песней "Україна – рідний край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".
  • Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Пісня над Дніпром-2020" имени Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA:ESTRADA.TV. Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.
  • 30 и 31 мая в 20.00 в записи состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого, посвященного Дню Киева.
  • Жители города, которые 30 или 31 мая около 20.00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорской, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра. В пресс-службе также напомнили, что 31 мая в столице включат фонтаны. Они будут работать до 30 сентября.

Как ранее писал Главред, в День вышиванки 2020 украинские политики, артисты, исполнители и актеры поздравляли украинцев, и хвастаются своими модными либо очень консервативными нарядами.

День Киева
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