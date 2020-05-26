День Киева-2020 состоится в необычном формате - программа

В КГГА рассказали о программе празднования Дня Киева в нынешнем году.
День Киева-2020 - из-за опасного коронавируса в этом году праздник состоится в необычных форматах - в теле и онлайн.
Как пишет пресс-служба КГГА такое решение было принято из-за того, что в городе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.
Программа празднования:
- В эфире телеканала "Київ" с утра начнется праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории". Также состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году состоится онлайн, пройдет праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.
- Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube-каналах, на своих сайтах. Так, Академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".
- Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Щастя, добра і любові". Видеопоздравления песней "Україна – рідний край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".
- Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Пісня над Дніпром-2020" имени Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA:ESTRADA.TV. Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.
- 30 и 31 мая в 20.00 в записи состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого, посвященного Дню Киева.
- Жители города, которые 30 или 31 мая около 20.00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорской, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра. В пресс-службе также напомнили, что 31 мая в столице включат фонтаны. Они будут работать до 30 сентября.
Как ранее писал Главред, в День вышиванки 2020 украинские политики, артисты, исполнители и актеры поздравляли украинцев, и хвастаются своими модными либо очень консервативными нарядами.