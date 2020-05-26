День Киева-2020 состоится в необычном формате - программа

Программа празднования Дня Киева-2020 / img-fotki.yandex.ru

День Киева-2020 - из-за опасного коронавируса в этом году праздник состоится в необычных форматах - в теле и онлайн.

Как пишет пресс-служба КГГА такое решение было принято из-за того, что в городе продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Программа празднования:

В эфире телеканала "Київ" с утра начнется праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории". Также состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году состоится онлайн, пройдет праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482", Green Grey.

Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube-каналах, на своих сайтах. Так, Академический камерный хор "Крещатик" создал хоровую версию песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко "Як тебе не любити, Києве мій!".

Киевский академический муниципальный духовой оркестр подготовил видеоролик песни-поздравления "Щастя, добра і любові". Видеопоздравления песней "Україна – рідний край" записал Киевский академический ансамбль украинской музыки "Дніпро".

Гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Пісня над Дніпром-2020" имени Анатолия Авдеевского покажут на youtubе-канале UA:ESTRADA.TV. Также в сети покажут гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

30 и 31 мая в 20.00 в записи состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого, посвященного Дню Киева.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20.00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества на ул. Межигорской, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра. В пресс-службе также напомнили, что 31 мая в столице включат фонтаны. Они будут работать до 30 сентября.

Как ранее писал Главред, в День вышиванки 2020 украинские политики, артисты, исполнители и актеры поздравляли украинцев, и хвастаются своими модными либо очень консервативными нарядами.