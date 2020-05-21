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День вышиванки - украинские звезды показали свои вышиванки

21 мая 2020, 13:11

В День вышиванки 2020 украинские политики, артисты, исполнители и актеры поздравляют украинцев, и хвастаются своими модными либо очень консервативными нарядами.

Настя Каменских
Настя Каменских в вышиванке/ Instagram

Украинские звезды, телеведущие, исполнители, модели и актеры отмечают День вышиванки, и не только придумали милые поздравления для украинцев, но и похвалились своими вышиванками.

Главред собрал для вас поздравления и фото наших селебрити в День вышиванки 2020.

"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышивкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда - это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!", - написала Настя Каменких, представила приталенную зеленую вышиванку с темной почти черной вышивкой, которая отлично подошла под ее глаза и кудрящки.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Первая Леди и президент Украины показали пример не только красивых вышиванок, но и счастливой семьи.

Читайте такжеДень вышиванки и Вознесение Господне: какой сегодня праздник 21 мая

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские / Instagram

Украинская супермодель Алина Байкова работает в США, но это не мешает ей чтить культуру и традиции Украины.

Эксперт Топ-модели по-украински супер-фэшн фотограф Соня Плакидюк порадовала фанатов своей вышиванкой и поздравила украинцев с праздником.

Соня Плакидюк
Соня Плакидюк / Instagram
Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Украинские музыканты Тарас Тополя, Юля Санина, Светлана Тарабарова, Вера Кекелия, Сергей Мартынюк, и многие другие также представили свои вышиванки - и поздравили украинцев на своих страницах в соцсетях.

  • Украинские музыканты вышиванки Instagram
  • Украинские музыканты вышиванки Instagram
  • Украинские музыканты вышиванки Instagram
  • Украинские музыканты вышиванки Instagram
  • Украинские музыканты вышиванки Instagram

Телеведущие 1+1 Катя Осадчая, Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая, Егор Гордеев и другие показали свои праздничные и дамашние вышиванки и трогательно поздравили украинцев с праздником.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram
Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / Instagram
Неля Шовкопляс и Егор Гордеев
Неля Шовкопляс и Егор Гордеев / Instagram

Михаил Дзидзьо похвастался новой вышиванкой от Юлии Магдич, Анна Ризатдинова показала сразу две вышиванки от foberini, а ее партнер на Танцах Александр Прохоров записал большой текст о вышиванках. Лилия Подкопаева подняла подписчикам настроение веселым фото на крыше дома.

"С Днем вышиванки! Вышивка - это неотъемлемая часть не только украинской культуры, но и украшение души. Пусть ваша вышивка согревает вам душу, дает ощущение национальной духовности и высокой нравственной культури. Желаю вам любоваться родной землей, не чураться своего и гордиться тем, что вы - украинцы. Будьте настоящими патриотами, сыновьями и дочерьми своих предков", - пишет он.

Dzidzio
Dzidzio / Instagram
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / Istagram
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram
Александр Прохоров
Александр Прохоров / Instagram

Также с Днем вышиванки поздравили украинцев и звезды Вечернего квартала - все свои фото они опубликовал в официальном аккаунте Квартала в инстаграм.

  • Вышиванки Вечерний Квартал Instagram
  • Вышиванки Вечерний Квартал Instagram
  • Вышиванки Вечерний Квартал Instagram
  • Вышиванки Вечерний Квартал Instagram
  • Вышиванки Вечерний Квартал Instagram
  • Вышиванки Вечерний Квартал Instagram

Напомним, День вышиванки Украина отмечает с весны 2006 года – по инициативе студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк. А вдохновил ее на это пример другого учащегося – Игоря Житарюка.

Как отмечать день стильной и яркой национальной одежды украинцев – в материале Главреда.

День вышиванки вышиванка новости шоу бизнеса Соня Плакидюк Анна Ризатдинова Елена Кравец Владимир Зеленский Елена Зеленская Евгений Кошевой Лилия Подкопаева Dzidzio Юрий Горбунов Екатерина Осадчая Тарас Тополя Юлия Санина Светлана Тарабарова Вера Кекелия Сергей Мартинюк Алина Байкова
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