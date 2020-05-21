День вышиванки - украинские звезды показали свои вышиванки

Настя Каменских в вышиванке/ Instagram

Украинские звезды, телеведущие, исполнители, модели и актеры отмечают День вышиванки, и не только придумали милые поздравления для украинцев, но и похвалились своими вышиванками.

Главред собрал для вас поздравления и фото наших селебрити в День вышиванки 2020.

"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышивкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда - это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!", - написала Настя Каменких, представила приталенную зеленую вышиванку с темной почти черной вышивкой, которая отлично подошла под ее глаза и кудрящки.

Настя Каменских / Instagram

Первая Леди и президент Украины показали пример не только красивых вышиванок, но и счастливой семьи.

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Владимир и Елена Зеленские / Instagram

Украинская супермодель Алина Байкова работает в США, но это не мешает ей чтить культуру и традиции Украины.

Эксперт Топ-модели по-украински супер-фэшн фотограф Соня Плакидюк порадовала фанатов своей вышиванкой и поздравила украинцев с праздником.

Соня Плакидюк / Instagram

Алина Байкова / Instagram

Украинские музыканты Тарас Тополя, Юля Санина, Светлана Тарабарова, Вера Кекелия, Сергей Мартынюк, и многие другие также представили свои вышиванки - и поздравили украинцев на своих страницах в соцсетях.

Телеведущие 1+1 Катя Осадчая, Неля Шовкопляс, Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая, Егор Гордеев и другие показали свои праздничные и дамашние вышиванки и трогательно поздравили украинцев с праздником.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram

Соломия Витвицкая / Instagram

Неля Шовкопляс и Егор Гордеев / Instagram

Михаил Дзидзьо похвастался новой вышиванкой от Юлии Магдич, Анна Ризатдинова показала сразу две вышиванки от foberini, а ее партнер на Танцах Александр Прохоров записал большой текст о вышиванках. Лилия Подкопаева подняла подписчикам настроение веселым фото на крыше дома.

"С Днем вышиванки! Вышивка - это неотъемлемая часть не только украинской культуры, но и украшение души. Пусть ваша вышивка согревает вам душу, дает ощущение национальной духовности и высокой нравственной культури. Желаю вам любоваться родной землей, не чураться своего и гордиться тем, что вы - украинцы. Будьте настоящими патриотами, сыновьями и дочерьми своих предков", - пишет он.

Dzidzio / Instagram

Лилия Подкопаева / Istagram

Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдинова / Instagram

Александр Прохоров / Instagram

Также с Днем вышиванки поздравили украинцев и звезды Вечернего квартала - все свои фото они опубликовал в официальном аккаунте Квартала в инстаграм.

Напомним, День вышиванки Украина отмечает с весны 2006 года – по инициативе студентки Черновицкого национального университета Леси Воронюк. А вдохновил ее на это пример другого учащегося – Игоря Житарюка.

Как отмечать день стильной и яркой национальной одежды украинцев – в материале Главреда.