День Независимости Украины 2022: дата, будет ли выходной традиции дня

День Независимости 2022 / ua.depositphotos.com/

В конце августа украинцы ежегодно отмечают государственный праздник День Независимости. В 2022 году он выпадает на среду. Будет ли выходной, и как будем отмечать этот день в условиях военного положения, расскажет Главред.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в конце лета, читайте в материале: Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать.

День Независимости Украины – история праздника

16 июля 1990 года Верховной Радой была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. Также парламент принял постановление о праздновании Дня Независимости 16 июля.

Результаты референдума, проведенного 17 марта 1991 года показали, что 80% опрошеных позитивно относятся к тому, что Украина будет в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о государственном суверенитете Украины. Так, дата 16 июля появилась в перечне украинских праздников, после внесения поправок в КЗоТ.

После провала "Августовского путча", как попытки свержения власти Михаила Горбачева и восстановления СССР, украинские парламентарии 24 августа 1991 года приняли "Акт провозглашения Независимости Украины" перед лицом опасности для страны, которая нависла вследствие госпереворота в СССР. Документ поддержали 346 народных избранника. Акт провозглашал неделимость и неприкосновенность территории Украины и объявил единственно действительными Конституцию и законы Украины.

На референдуме 1 декабря 1991 года 90,32% украинцев поддержало провозглашение независимости. А уже 20 февраля 1992 года празднование Дня Независимости как государственного праздника перенесли с 16 июля на 24 августа.

Одними первых стран, которые признали Независимость Украины стали Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия, Израиль, Болгария, Венгрия. Позже – Великобритания, Франция, Германия. К концу 1992 года суверенность украинского государства признавало более 90 стран.

Читайте такжеВыходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

День Независимости 2022 – как будем отмечать

В 2022 году Украина отмечает свой 31 день рождения. Это государственный праздник, который приносит дополнительный выходной день.

В Киеве проходит праздничный парад, концерты и фестивали. Люди из разных уголков страны надевают вышиванки и элементы украинского национального костюма. В городах по всей Украине проходят акции и праздничные мероприятия.

Однако в условиях войны с Россией действие военного положения, приостанавливает нормы КЗоТа, касаемо праздничных дней. Так, 24 августа будет рабочим днем и будет оплачиваться в обычном порядке.

Читайте также: