День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки

В день Петра и Павла поздравления в прозе и стихах, живые открытки – подборка Главреда.
День Петра и Павла в Украине отмечают 12 июля. В Петров день завершается двухнедельный пост (начало 28 июня). В честь его окончания в народе устраивались пышные гуляния. Самое время поздравить родных и близких с Днем Петра и Павла.
Здесь можно узнать историю, традиции и приметы в День Петра и Павла.
День Петра и Павла поздравления
С Петром и Павлом поздравляю!
Лучистых дней тебе желаю!
Пусть с ними радость в дом придёт,
Любовь и радость принесёт!
Апостолы пускай святые
Подарят слитки золотые
С здоровьем, радостью, добром!
Пускай успех приходит в дом!
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В день Петра и Павла пожелаю
Чтить апостолов великих память,
Уважения, успехов, процветания,
Все ошибки пожелаю вам исправить.
Пусть подарит день надежды новые,
Озарит добром, теплом, любовью.
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Поздравляем всех вас с Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаем благополучия в семье, любви в сердце, доброты в душе и разума в голове. Пусть Бог будет с каждым из вас! Поздравляем от всей души!
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От всей души хочу поздравить вас с великим праздником – Днем апостолов Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой вашего дома и всей семьи от бед и ненастий. Пусть Бог благословит вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго вам здоровья и благополучия!
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Святые апостолы Петр и Павел –
Каждый из них христианство прославил.
Приняли смерть во имя Христа.
Память о них светла и чиста!
Я вас поздравляю с Петровым днем!
Наполните душу и сердце добром.
Как Петр и Павел, с верой живите
И как самих себя, ближних любите!
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Пусть в этот большой церковный праздник святых Петра и Павла молитвы помогут вам в исцелении души, обретении спокойствия и гармонии с окружающим миром! Не забывайте хранить веру в Бога и его помощников и тогда их милость, и помощь будет всегда с вами рядом! Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в этот день!
Именины Петра и Павла – поздравления в День ангела
Ах, почему так редко Ваше имя,
Все лучшее скрывается за ним.
И каждый может быть уверен,
Что на Петрах и держится весь мир.
Что Петром построено,
Годы не порушат.
Надежда и опора Вы нам,
С праздником, Петруша!
***
Твой добрый ангел над тобой летает,
И с именинами тебя поздравляет,
От нас тоже поздравления прими,
Пусть будут счастливы все дни твои.
Петя, с праздником тебя поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем,
Побед тебе, удачи, мира и добра,
Чтоб жизнь твоя веселою была.
***
Поздравляю с Днем Ангела Павла!
И хочу пожелать в этот радостный день
Чтоб из сказки принес тебе счастья олень.
Чтобы радость дарили два верных крыла.
Чтоб любовь постоянно с тобою была.
Чтоб хорошего было побольше в судьбе.
Я от чистого сердца желаю тебе!
***
Тебя поздравить, Павел, рады
И с восхищением говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
С днем именинным поздравляем,
Желаем счастья от души!