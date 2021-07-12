День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки

День Петра и Павла в Украине / media.publika.md

День Петра и Павла в Украине отмечают 12 июля. В Петров день завершается двухнедельный пост (начало 28 июня). В честь его окончания в народе устраивались пышные гуляния. Самое время поздравить родных и близких с Днем Петра и Павла.

Здесь можно узнать историю, традиции и приметы в День Петра и Павла.

День Петра и Павла поздравления

С Петром и Павлом поздравляю!

Лучистых дней тебе желаю!

Пусть с ними радость в дом придёт,

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Любовь и радость принесёт!

Апостолы пускай святые

Подарят слитки золотые

С здоровьем, радостью, добром!

Пускай успех приходит в дом!

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В день Петра и Павла пожелаю

Чтить апостолов великих память,

Уважения, успехов, процветания,

Все ошибки пожелаю вам исправить.

Пусть подарит день надежды новые,

Озарит добром, теплом, любовью.

День Петра и Павла

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Поздравляем всех вас с Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаем благополучия в семье, любви в сердце, доброты в душе и разума в голове. Пусть Бог будет с каждым из вас! Поздравляем от всей души!

День Петра и Павла картинки

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От всей души хочу поздравить вас с великим праздником – Днем апостолов Петра и Павла! Пускай эти святые будут надежной защитой вашего дома и всей семьи от бед и ненастий. Пусть Бог благословит вас на многие счастливые годы, а на душе всегда будет светло, радостно и хорошо. Доброго вам здоровья и благополучия!

День Петра и Павла 2021 в Украине

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Святые апостолы Петр и Павел –

Каждый из них христианство прославил.

Приняли смерть во имя Христа.

Память о них светла и чиста!

Я вас поздравляю с Петровым днем!

Наполните душу и сердце добром.

Как Петр и Павел, с верой живите

И как самих себя, ближних любите!

День Петра и Павла открытки

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Пусть в этот большой церковный праздник святых Петра и Павла молитвы помогут вам в исцелении души, обретении спокойствия и гармонии с окружающим миром! Не забывайте хранить веру в Бога и его помощников и тогда их милость, и помощь будет всегда с вами рядом! Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в этот день!

Апостолы Петр и Павел

День Петра и Павла 2021

Именины Петра и Павла – поздравления в День ангела

Ах, почему так редко Ваше имя,

Все лучшее скрывается за ним.

И каждый может быть уверен,

Что на Петрах и держится весь мир.

Что Петром построено,

Годы не порушат.

Надежда и опора Вы нам,

С праздником, Петруша!

***

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Открытка Петру в день ангела

Именины Петра

***

Поздравляю с Днем Ангела Павла!

И хочу пожелать в этот радостный день

Чтоб из сказки принес тебе счастья олень.

Чтобы радость дарили два верных крыла.

Чтоб любовь постоянно с тобою была.

Чтоб хорошего было побольше в судьбе.

Я от чистого сердца желаю тебе!

***

Тебя поздравить, Павел, рады

И с восхищением говорим:

С тобою встречи как награда,

Мы все тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью

И не грусти в ночной тиши.

С днем именинным поздравляем,

Желаем счастья от души!

Открытка на День Павла