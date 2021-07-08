Праздник Петра и Павла 2021: история, приметы и традиции праздника

12 июля День Петра и Павла / m-church.org.ua

Праздник Петра и Павла 12 июля – один из наиболее почитаемых в христианской культуре. Именно в этот день заканчивается двухнедельный пост, начало которого приходится на 28 июня (через неделю после Троицы).

День Петра и Павла: история праздника

Несмотря на то, что почитают апостолов в один день, жизненная история Петра и Павла как и их приход к вере совершенно разные. Петр – сын рыбака и занимался родительским промыслом до того, как начал проповедовать учение Христа. Павел вращался в элитных в то время кругах и получил религиозное образование. До обращения в христианство Павел был приверженцем традиций иудеев и был ярым противником православия.

Апостолы Петр и Павел / alamy.it

Петр стал одним из первых учеников Христа и был призван к апостольскому служению уже в первые дни. На Павла озарение снизошло гораздо позже, когда направляясь в Дамаск он был ослеплен божественным светом. Через три дня он был крещен и продолжал нести учение Господа до конца жизни.

Апостолов настигла мученическая смерть. По сей день христиане молятся проповедникам, прося заступничества.

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Утром в день Петра и Павла нужно исповедаться и причаститься в храме, отстояв службу;

Праздник нужно провести в мире и спокойствии, не сквернословить и стараться избегать негативных мыслей;

Тяжелый физический труд и уборка дома в этот день исключаются;

Согласно поверью, в Петров день повышается вероятность несчастного случая на воде;

В день окончания поста христиане устраивают праздничный ужин. Главные угощения: блюда из рыбы, овощей и фруктов. После окончания трапезы не стоит убирать пищу со стола. Души умерших родственников в этот день навещают близких;

Считалось, что молодожены, заключившие брак с 12 июля по 5 августа, проживут счастливую супружескую жизнь;

Предки верили, что сны в день Петра и Павла вещие и могут сбыться уже через неделю;

Если погода будет солнечной – год будет хорошим, если жарко – на Рождество будет мороз. Пойдет дождь – к щедрому урожаю.

Существовали также и гадания. Девушки ворожили на избранника, собирая 12 трав с 12 разных полей под подушкой приговаривая: "Двенадцать трав из разных полей, двенадцать юношей! Кто суженый-ряженый мне покажись и на меня смотри!"

После дня Петра и Павла длительность дня постепенно идет на убыль. Этот праздник считается своеобразной кульминацией лета. "Петр и Павел день убавил", - отмечали наблюдательные предки.