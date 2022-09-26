День учителя 2022 в Украине: дата, традиции дня, сердечные поздравления и картинки к празднику

День учителя 2022 / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник работники образования отмечают каждое первое воскресенье октября. День учителя 2022 выпадает на 2 октября.

На официальном уровне свой праздник педагоги Украины отмечают с 1980 года. Присоединиться к празднованию Всемирного дня учителя можно 5 октября.

О том, какие профессиональные и государственные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.

День учителя традиционно отмечается в пятницу. В школах, колледжах и университетах ученики и студенты поздравляют педагогов с праздником. Даже те, кто давно закончил обучения присылают любимым учителям поздравительные открытки и теплые пожелания.

День учителя – поздравления, картинки и открытки

От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

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Дорогие наши учителя! Хотим вас поздравить с вашим профессиональным праздником! Желаем вам выдержки, мудрости и терпения. Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбками. Огромный вам земной поклон за ваш непростой и интересный труд. Только человек, искренне любящий свою работу, может трудиться в школе. Спасибо вам, что отдаете себя без остатка! А мы вас потом помним всю жизнь и испытываем благодарность. С праздником, родные педагоги!

День учителя картинки

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Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

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С Днем учителя Вас поздравляем

И желаем мы Вам долгих лет.

Помним, ценим Ваш труд, уважаем.

Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается всё, как по нотам,

И поменьше пусть будет невзгод.

Пусть в приятных проходит заботах

Каждый-каждый учебный ваш год!

День учителя открытки

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Спасибо Вам хотим сказать

За доброту и знания Ваши.

Детей непросто обучать,

Учителя труд очень важен.

Вам в День учителя желаем

Большого вдохновения,

Сердечно Вас мы поздравляем,

Хорошего Вам настроения!

С Днем учителя картинки

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Сегодня педагогов поздравляем

С известным в мире Днем учителей.

Мы вам успехов и добра желаем,

Талантливых, способных вам детей!

Пусть светятся улыбкой ваши лица

И праздник озарится пусть добром.

И залетит к вам в гости счастья птица,

Счастливым пусть взмахнет своим крылом!

Мы от души желаем вам свершений

И достижений высших из вершин.

Пусть меньше будет в жизни огорчений,

Для радостей побольше вам причин!

Открытки с Днем учителя

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С Днем учителя поздравляю Вас!

Добрых эмоций желаю запас,

Счастья большого на долгие годы,

И в дом Ваш желаю хорошей погоды.

Здоровья стального, финансов, достатка,

В школьной рутине комфорта, порядка.

Детей Вам послушных и легких деньков,

Сердце пусть греет большая любовь.

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День учителя 2022 в Украине