День учителя 2022 в Украине: дата, традиции дня, сердечные поздравления и картинки к празднику

Поздравления с Днем учителя своими словами, в стихах и прозе, красивые открытки и картинки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник работники образования отмечают каждое первое воскресенье октября. День учителя 2022 выпадает на 2 октября.
На официальном уровне свой праздник педагоги Украины отмечают с 1980 года. Присоединиться к празднованию Всемирного дня учителя можно 5 октября.
О том, какие профессиональные и государственные праздники ждут украинцев в средине осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.
День учителя традиционно отмечается в пятницу. В школах, колледжах и университетах ученики и студенты поздравляют педагогов с праздником. Даже те, кто давно закончил обучения присылают любимым учителям поздравительные открытки и теплые пожелания.
День учителя – поздравления, картинки и открытки
От всей души поздравляю с Днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
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Дорогие наши учителя! Хотим вас поздравить с вашим профессиональным праздником! Желаем вам выдержки, мудрости и терпения. Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбками. Огромный вам земной поклон за ваш непростой и интересный труд. Только человек, искренне любящий свою работу, может трудиться в школе. Спасибо вам, что отдаете себя без остатка! А мы вас потом помним всю жизнь и испытываем благодарность. С праздником, родные педагоги!
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Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.
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С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!
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Спасибо Вам хотим сказать
За доброту и знания Ваши.
Детей непросто обучать,
Учителя труд очень важен.
Вам в День учителя желаем
Большого вдохновения,
Сердечно Вас мы поздравляем,
Хорошего Вам настроения!
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Сегодня педагогов поздравляем
С известным в мире Днем учителей.
Мы вам успехов и добра желаем,
Талантливых, способных вам детей!
Пусть светятся улыбкой ваши лица
И праздник озарится пусть добром.
И залетит к вам в гости счастья птица,
Счастливым пусть взмахнет своим крылом!
Мы от души желаем вам свершений
И достижений высших из вершин.
Пусть меньше будет в жизни огорчений,
Для радостей побольше вам причин!
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С Днем учителя поздравляю Вас!
Добрых эмоций желаю запас,
Счастья большого на долгие годы,
И в дом Ваш желаю хорошей погоды.
Здоровья стального, финансов, достатка,
В школьной рутине комфорта, порядка.
Детей Вам послушных и легких деньков,
Сердце пусть греет большая любовь.