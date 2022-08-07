День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам

День войск связи Украины 2022 / Прямий

Войска связи – важнейшее звено армии Украины. Свой профессиональный праздник они отмечают 8 августа.

На плечах связистов лежат обязанности по налаживанию каналов коммуникации и своевременной передачи информации на места. От оперативности войск связи во многом зависит успех военной операции. Они передают задачи командования и защищают секретную информацию от утечки. Задачи, переданные вовремя, не допускают дезорганизации и предотвращают потери на линии фронта.

День войск связи Украины – поздравления и картинки

От всей души поздравляю с Днём военного связиста! Желаю, прежде всего, крепкого здоровья и устойчивого морального духа, уверенных сил и бодрой энергии, внимательности и точности, верной удачи и везения, великих побед над противником и огромных достижений в жизни.

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С днем военного связиста! Пусть всегда будут целы провода, пусть связь прерываний не знает, а эфир не ведает помех. Всегда оставайтесь невредимыми, чтобы родные слышали Ваш голос, чтобы ждали в теплом, семейном кругу Вашего возвращения.

День войск связи Украины 2022

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Поздравляю с Днём военного связиста. Желаю с лёгкостью вводить в заблуждение любого врага, желаю успешно держать связь на проводе. Пусть будет много победных кличей и сигналов удачи в жизни. Желаю здоровья, смекалки, мира и благих вестей!

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С профессиональным праздников всех связисток и связистов! Пусть на ваш вопрос всегда приходят ответы, ваши запросы всегда удовлетворяются, а мечты осуществляются. Хорошей вам работы и спасибо за то, что осуществляете связь там, где она нужнее всего.

День войск связи Вооруженных Сил Украины

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С Днем военного связиста!

Будет всё пусть гладко, чисто.

Связь прекрасной чтоб была,

Чтоб успешно шли дела!

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый день был добрым, светлым,

Всё всегда чтоб удавалось

И отлично получалось!

День войск связи - поздравления

***

Связист военный, в праздник твой

Звучат слова-признания:

Умен, отважен наш герой,

Прими же пожелания!

Желаю, чтобы ты всегда

Со всеми смог связаться,

А с любимыми людьми

Желаю не расстаться!

С днем войск связи

***

Праздник сегодня заслуженный твой,

И я преклоняюсь с почетом,

Военный связист — настоящий герой,

Опасна это работа.

И я всей душою на этом посту

Желаю работать без риска,

Пусть небо исполнит любую мечту

Такого крутого связиста!

День войск связи ВСУ

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