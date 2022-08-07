День войск связи Вооруженных Сил Украины – поздравления и картинки защитникам

Поздравления и открытки с профессиональным праздником в День войск связи.
Войска связи – важнейшее звено армии Украины. Свой профессиональный праздник они отмечают 8 августа.
На плечах связистов лежат обязанности по налаживанию каналов коммуникации и своевременной передачи информации на места. От оперативности войск связи во многом зависит успех военной операции. Они передают задачи командования и защищают секретную информацию от утечки. Задачи, переданные вовремя, не допускают дезорганизации и предотвращают потери на линии фронта.
День войск связи Украины – поздравления и картинки
От всей души поздравляю с Днём военного связиста! Желаю, прежде всего, крепкого здоровья и устойчивого морального духа, уверенных сил и бодрой энергии, внимательности и точности, верной удачи и везения, великих побед над противником и огромных достижений в жизни.
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С днем военного связиста! Пусть всегда будут целы провода, пусть связь прерываний не знает, а эфир не ведает помех. Всегда оставайтесь невредимыми, чтобы родные слышали Ваш голос, чтобы ждали в теплом, семейном кругу Вашего возвращения.
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Поздравляю с Днём военного связиста. Желаю с лёгкостью вводить в заблуждение любого врага, желаю успешно держать связь на проводе. Пусть будет много победных кличей и сигналов удачи в жизни. Желаю здоровья, смекалки, мира и благих вестей!
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С профессиональным праздников всех связисток и связистов! Пусть на ваш вопрос всегда приходят ответы, ваши запросы всегда удовлетворяются, а мечты осуществляются. Хорошей вам работы и спасибо за то, что осуществляете связь там, где она нужнее всего.
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С Днем военного связиста!
Будет всё пусть гладко, чисто.
Связь прекрасной чтоб была,
Чтоб успешно шли дела!
Чтоб здоровье было крепким,
Каждый день был добрым, светлым,
Всё всегда чтоб удавалось
И отлично получалось!
***
Связист военный, в праздник твой
Звучат слова-признания:
Умен, отважен наш герой,
Прими же пожелания!
Желаю, чтобы ты всегда
Со всеми смог связаться,
А с любимыми людьми
Желаю не расстаться!
***
Праздник сегодня заслуженный твой,
И я преклоняюсь с почетом,
Военный связист — настоящий герой,
Опасна это работа.
И я всей душою на этом посту
Желаю работать без риска,
Пусть небо исполнит любую мечту
Такого крутого связиста!
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