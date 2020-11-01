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Главный праздник 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых, чтоб денег не лишиться

1 ноября 2020, 00:19

Народные приметы в православный праздник Иванов день помогут привлечь удачу и отогнать беду.

Праздник 1 ноября - День всех святых - что нельзя делать, денежные приметы
Праздник 1 ноября - День всех святых: что нельзя делать в Иванов день / 1zoom.ru

Напоминаем православным и католикам, какой сегодня праздник – 1 ноября отмечается День всех святых у западных христиан и Иванов день – у восточных.

В принципе, оба праздника как бы продолжают друг друга: Иванов день знаменует проводы осени, а День всех святых – приход зимы. Последний еще связан с чествованием умерших.

В День всех святых предписывается вспомнить всех мучеников, которые свою жизнь отдали за Бога. А следом, уже 2 ноября, у католиков будет День поминовения усопших, когда поминают уже не святых – а простых людей, умерших родственников. А вот православным с поминками придется подождать недельку: Димитриевская родительская суббота в 2020 году выпала на 7 октября.

К слову, в народе верят, что в Иванов день в дом наведываются покойные родственники – в обличии пауков. Поэтому убивать пауков 1 ноября нельзя.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постДля католиков День всех святых – очень важный праздник. В этот день посещение церковной службы является обязательным событием для всех верующих.

У православных праздник 1 ноября не столь важный: отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского (этот святой является покровителем болгар). Народное название праздника – Иваново день.

Также 1 ноября православные чтят память святого Садока, епископа Персидского.

К слову, священномученик Садок – небесный покровитель людей, что умерли без покаяния. Если среди умерших знакомых есть такие люди, то в этот день стоит помолиться за их души священномученику Садоку:

Словам Владыки ты усердно в подобии следовал, ибо как пастырь добрый жизнь свою отдал за овец Христовых, священномученик Садок, молим тебя, много пострадавший, моли начальника пастырей Христа и нас причислить к овцам по правую Его сторону, да воспоем тебе: "Радуйся, священный отче Садок, за Христа кровь свою проливший".

Обязательным блюдом на праздничном столе считаются лакомства из куриного мяса: различные супы, пироги с курятиной, просто курица-гриль.

1 ноября – приметы в Иванов день

По погоде 1 ноября наши предки определяли, какой будет весна:

  • снег и холод в Иванов день – к поздней и холодной весне;
  • оттепель – к теплой весне.

Праздник 1 ноября: что нельзя делать, денежные приметы

В старину в праздник Ивана люди резали кур (для праздничных блюд), но весь день не беспокоили лошадей. Животных кормили, но никогда не заставляли в этот день работать: по поверью, в этот праздник они находятся на попечении домового.

Суеверные люди следили за крышами домов: если вдруг на чей-то дом села сова – там вскоре будет покойник, верили они.

► Нельзя 1 ноября отказывать в милостыне – это грозит убытками в течение целого года.

► Заодно в ночное время не оставляли вещи сушиться вещи на улице: чтоб в них не поселилась нечисть.

► Нельзя оборачиваться на звук шагов за спиной – чтоб черти не схватили.

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