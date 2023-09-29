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Именины 30 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
29 сентября 2023, 09:23 обновлено 29 сентября, 09:23
В этот день именины празднуют женщины с именами Аполлинария и Александра.
День ангела 30 сентября
День ангела 30 сентября / Колаж Главред, фото flickr (NJ), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 30 сентября по новому православному календарю.

Именины 30 сентября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защищающий людей";

Алексей - в переводе означает "отражать", "предотвращать", "защищать";

видео дня

Василий - в переводе означает "царский", "царственный";

Вячеслав - в переводе означает "более славный";

Григорий - в переводе означает "бодрствую";

Леонид - в переводе означает "подобный льву", "потомок льва";

Матвей - в переводе означает "дар Яхве (Бога)", "Божий человек", "дарованный Богом";

Михаил - в переводе означает "кто как Бог";

Петр - в переводе означает "скала", "камень";

Семен - в переводе означает "Он (Бог) услышал";

Серафим - в переводе означает "огненный".

Именины 30 сентября: женские имена

Александра - в переводе означает "защищать", "отражать", "предотвращать". Александра обладает уникальным и редким сочетанием черт характера, присущих её имени. В ней присутствует особая женственность, сопровождаемая умением выглядеть привлекательно. В общении она является открытой и дружелюбной, легко находя общий язык с разными людьми. Однако её "открытость" иногда может скрывать глубину души, доступную лишь избранным. Её активный характер заряжает окружающих бодростью и способствует её успеху в обществе.

Аполлинария - в переводе означает "относящаяся к Аполлону", "Аполлонова". Это жизнерадостная и энергичная женщина. У неё изобилие сил и бодрый характер, которые она умело направляет в полезные дела. Аполлинариям присущи деловое чутье и трудолюбие. Они отлично способны организовывать людей, и люди сами с удовольствием следуют за ними. Её живой и радостный нрав привлекает множество людей, поэтому у неё есть знакомые в практически любой области. Все это позволяет ей успешно устроить свою жизнь.

Кто родился 30 сентября

  • Эзра Миллер, американский актер и певец;
  • Сесилия Агерн, ирландская писательница, автор многих любовных романов;
  • Оливье Жиру, французский футболист;
  • Дмитрий Ярош, украинский общественный и политический деятель, националист;
  • Марион Котийяр, французская актриса театра, телевидения и кино, лауреат таких премий как Оскар, Золотой глобус и BAFTA;
  • Филипп Ильенко, украинский актер, продюсер, политик;
  • Моника Беллуччи, итальянская актриса, модель;
  • Дэн О'Бенон, американский сценарист и режиссер. Работал над такими легендарными фильмами как: "Дюна", "Звездные войны", "Чужой".

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День ангела именины
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