Именины 30 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 30 сентября по новому православному календарю.
Именины 30 сентября: мужские имена
Александр - в переводе означает "защищающий людей";
Алексей - в переводе означает "отражать", "предотвращать", "защищать";
Василий - в переводе означает "царский", "царственный";
Вячеслав - в переводе означает "более славный";
Григорий - в переводе означает "бодрствую";
Леонид - в переводе означает "подобный льву", "потомок льва";
Матвей - в переводе означает "дар Яхве (Бога)", "Божий человек", "дарованный Богом";
Михаил - в переводе означает "кто как Бог";
Петр - в переводе означает "скала", "камень";
Семен - в переводе означает "Он (Бог) услышал";
Серафим - в переводе означает "огненный".
Именины 30 сентября: женские имена
Александра - в переводе означает "защищать", "отражать", "предотвращать". Александра обладает уникальным и редким сочетанием черт характера, присущих её имени. В ней присутствует особая женственность, сопровождаемая умением выглядеть привлекательно. В общении она является открытой и дружелюбной, легко находя общий язык с разными людьми. Однако её "открытость" иногда может скрывать глубину души, доступную лишь избранным. Её активный характер заряжает окружающих бодростью и способствует её успеху в обществе.
Аполлинария - в переводе означает "относящаяся к Аполлону", "Аполлонова". Это жизнерадостная и энергичная женщина. У неё изобилие сил и бодрый характер, которые она умело направляет в полезные дела. Аполлинариям присущи деловое чутье и трудолюбие. Они отлично способны организовывать людей, и люди сами с удовольствием следуют за ними. Её живой и радостный нрав привлекает множество людей, поэтому у неё есть знакомые в практически любой области. Все это позволяет ей успешно устроить свою жизнь.
Кто родился 30 сентября
- Эзра Миллер, американский актер и певец;
- Сесилия Агерн, ирландская писательница, автор многих любовных романов;
- Оливье Жиру, французский футболист;
- Дмитрий Ярош, украинский общественный и политический деятель, националист;
- Марион Котийяр, французская актриса театра, телевидения и кино, лауреат таких премий как Оскар, Золотой глобус и BAFTA;
- Филипп Ильенко, украинский актер, продюсер, политик;
- Моника Беллуччи, итальянская актриса, модель;
- Дэн О'Бенон, американский сценарист и режиссер. Работал над такими легендарными фильмами как: "Дюна", "Звездные войны", "Чужой".
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