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Как поздравить с Крещением: светлые поздравления в светлый день

19 января 2023, 10:03
Главред собрал подборку поздравлений с Крещением Господним для ваших близких.
Крещение_Крещенский сочельник_водосвятие_освящение воды
Крещение_Крещенский сочельник_водосвятие_освящение воды / Пятый канал

19 января православные христиане будут отмечать крайний новогодний праздник. Крещение Господне чтит крещение Иисуса Христа в реке Иордан во время которого на Иисуса сошел Святой Дух.

В этот светлый праздник в Украине принято поздравлять друг друга и окунаться в прорубь для очищения от грехов. Для того чтобы узнать как поздравить с крещением 19 января родных и близких – достаточно прочитать материал Главреда.

Как поздравить с Крещением и что можно пожелать в этот светлый день

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце!

С Крещением открытки
С Крещением открытки

Поздравляю с Крещением Господним! В этот праздник я желаю благословения Божьего, добра, уюта и побольше радости. Всего самого лучшего вам и вашей семье, пусть в этот день благодать Господняя обязательно постучит в ваш дом!

Крещение открытки красивые
Крещение открытки красивые

Со светлым праздником, с Крещением Господним! Пусть святая вода очистит помыслы, дарует здоровье и наполняет душу божьей благодатью. Желаю, чтобы на жизненной дороге встречались только добрые люди, а судьба всегда проявляла благосклонность.

С Крещением открытки
С Крещением открытки

Поздравляю с Крещением Господнем. Пусть все вокруг наполнится любовью, радостью, удачей. Желаю вдохновения, интересных идей, благополучия в доме. Желаю много добрых, теплых дней.

С Крещением открытки
С Крещением открытки

Крещение Господне — великий православный праздник, день, когда нужно забыть обо всем плохом и открыть свое сердце для добра. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют, благополучие и счастье, которым можно делиться с близкими людьми!

крещение Крещение Господне
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