Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

Какой церковный праздник в Украине отмечают 29 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день перенесения мощей святого священномученика Игнатия Богоносца.
Какой сегодня праздник
29 января отмечают такие праздники:
- День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны
- День памяти Героев Крут
- Китайский Новый год
- День изобретения автомобиля
- День пазла или головоломки
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 29 января в Украине отмечают день перенесения мощей святого священномученика Игнатия Богоносца.
Из библейских записей известно, что святой Игнатий был епископом Антиохийским и учеником апостола Иоанна Богослова. Он стал известен своей глубокой верой и мужеством во времена преследований христиан. Игнатий активно проповедовал христианскую веру и был за это арестован римским императором Траяном. Тот приказал его отправить в Рим, где святитель должен был стать мучеником. По долгой дороге в Рим Игнатий писал свои знаменитые письма, в которых призывал христиан к стойкости в вере.
Известно, что святой Игнатий был казнен в Риме в 107 году, когда он был брошен ко львам в Колизее. После его смерти святые мощи были сохранены и начали почитаться. Считается, что перенесение мощей святого Игнатия считается важным событием, поскольку это послужило укреплению христианской веры и распространению культа святого.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 29 января
29 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Дмитрий, Иван, Константин, Роман.
Что нельзя делать 29 января
- В церкви считается, что категорически запрещено употреблять нецензурную лексику и ссориться.
- Также не стоит в этот день употреблять алкогольные напитки, ведь можно ухудшить здоровье.
- В народе существует также поверье, что 29 января женщинам нельзя выполнять тяжелую работу и заниматься рукоделием, ведь так можно потерять свою красоту и здоровье.
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