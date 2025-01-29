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Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

Юлия Закрепа
29 января 2025, 05:00
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Какой православный праздник 29 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день
Что нельзя делать 29 января / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 29 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день перенесения мощей святого священномученика Игнатия Богоносца.

Какой сегодня праздник

29 января отмечают такие праздники:

видео дня
  • День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны
  • День памяти Героев Крут
  • Китайский Новый год
  • День изобретения автомобиля
  • День пазла или головоломки

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 29 января в Украине отмечают день перенесения мощей святого священномученика Игнатия Богоносца.

Из библейских записей известно, что святой Игнатий был епископом Антиохийским и учеником апостола Иоанна Богослова. Он стал известен своей глубокой верой и мужеством во времена преследований христиан. Игнатий активно проповедовал христианскую веру и был за это арестован римским императором Траяном. Тот приказал его отправить в Рим, где святитель должен был стать мучеником. По долгой дороге в Рим Игнатий писал свои знаменитые письма, в которых призывал христиан к стойкости в вере.

Известно, что святой Игнатий был казнен в Риме в 107 году, когда он был брошен ко львам в Колизее. После его смерти святые мощи были сохранены и начали почитаться. Считается, что перенесение мощей святого Игнатия считается важным событием, поскольку это послужило укреплению христианской веры и распространению культа святого.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 29 января

29 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

Что нельзя делать 29 января

  • В церкви считается, что категорически запрещено употреблять нецензурную лексику и ссориться.
  • Также не стоит в этот день употреблять алкогольные напитки, ведь можно ухудшить здоровье.
  • В народе существует также поверье, что 29 января женщинам нельзя выполнять тяжелую работу и заниматься рукоделием, ведь так можно потерять свою красоту и здоровье.

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