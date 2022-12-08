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Католическое Рождество 2022: когда празднуют и ждать ли выходного

8 декабря 2022, 08:15
Ежегодно верующие западного обряда отмечают рождение Господа. Какие традиции при этом они соблюдают - разбирался Главред.
Католическое рождество
Католическое рождество / коллаж фото УНИАН

Католическое рождество 2022

Скоро будет пять лет, как в Украине Рождество принято праздновать два раза ‒ по западному (он же католический) и восточному (он же православный) обряду. Соответственно, духовные дети Папы Римского Франциска отмечают Рождество 25 декабря (тут используется календарь григорианский), а паства Вселенского патриарха Варфоломея празднует по юлианскому – уже 7 января. Довольно большая разница и в восприятии праздника. Для католиков Рождество ‒ наиважнейший праздник в году (в отличие от Рождества Христова - Пасхи ‒ для православных).

Важный вопрос ‒ Католическое Рождество в 2022 году приходится на воскресенье, 25 декабря. В обычное время, согласно законам Украины, выходной должен был быть в понедельник, 26 декабря. Но в стране действует военное положение из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, никакого выходного не будет.

Когда начинают праздновать католическое Рождество

Ответ на вопрос "Когда Рождество в Европе 2022" ‒ прост. Вечером 24 декабря (он еще называется Сочельник), едва за окном запылает первая звезда, семьи католиков собираются и ужинает постными блюдами: рыбой, хлебом, фруктами, орехами и прочего. Но перед этим отец семейства обязательно должен прочитать отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду. Потом обязательно нужно преломить по кусочку рождественского хлеба — оплатка (в ином звучании ‒ облатка).

Рождество, по традиции, объединяет всю семью. Потому-то всем ее членам нужно воспылать надлежащим духовным трепетом. И обязательно украшает дом к Рождеству – это символизирует веру и почитание Иисуса. Среди рождественских символов особое место занимают елка, а также рождественский венок, омела (под ней еще положено целоваться юным влюбленным), солома и, конечно же, подарки.

Рождество 2022 Европа ‒ после ужина все семейство, по обычаю, идет в ближайший костел. Там служат так называемую Мессу Навечерия Рождества, которая символизирует единство Отца, Сына и Святого духа. Месса стартует, по преимуществу, строго в полночь 25 декабря. Во время нее местный падре обязан класть в рождественский вертеп фигурку младенца Иисуса.

Католическое рождество

Вторая праздничная месса происходит на рассвете и символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. А третья месса, финальная которая происходит днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.

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