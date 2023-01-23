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Когда День сурка 2023 - дата праздника, фото, история и традиции

23 января 2023, 11:58
Расскажем, когда День сурка в Украине, как его отмечают и как сурок Тимко пережил оккупацию.
День сурка 2023
День сурка 2023 / pixabay.com

Узнать, когда наступит весна и долгожданное тепло после долгой зимы хотят многие. Одним из способов заглянуть в будущее является праздник День сурка 2023, который отмечается в большинстве стран мира. Традиция будить зверька в начале февраля из США прочно укрепилась, так как существует поверье, что поведение сурка может рассказать, когда придет весна.

Главред расскажет почему 23 января нельзя жаловаться на здоровье и ссориться "Почему 23 января нельзя жаловаться на здоровье: приметы и запреты, которые могут испортить весь год".

Праздник День сурка 2023: история

Традиция будить зверька и предсказывать погоду появилась еще в Древнем Риме. Тогда доставали и будили ежей, и соответственно отмечали День ежей. Считалось, что зверек должен увидеть свою тень. Это означало, что в скором времени придет тепло. Эта традиция дошла народов Западной Европы, но ежа уже заменили на сурка и других зверьков.

В Германии объектом наблюдения были медведь и барсук. Если животные оставались в спячке и не открывали глаза, то считалось, что морозы продержатся еще 40 дней.

В США наблюдать за сурками начали голландцы. Ежей и барсуков заменили на сурков, так как в Северной Америке не было таких животных. Сурки просыпаются не одновременно, в северных регионах они спят дольше, а в южных меньше.

В Украине этот праздник отмечается давно. Главным метеорологом нашей страны стал сурок Тимко, который пережил оккупацию в Харьковской области в селе Нестеровка Купянского района. Его и еще 14 его сородичей спасали сотрудники биостанции университета имени Каразина. Они уложили сурков спать в специально оборудованные клетки с сеном и переместили в подвальное помещение. Благодаря этому сурки благополучно пережили зиму и оккупацию, а таеперь готовится отметить новый День Сурка 2023.

День сурка: традиции праздника

Традиция предсказывать погоду по поведению животных есть во многих странах. Так в Болгарии и Беларуси считают, что помочь в этом могут медведи, если они вылазят из берлоги в солнечный день и видят свою тень, а потом снова засыпают, то в следующие 6 недель будет холодно. Если же погода пасмурная, а животные проснулись после зимней спячки, то в ближайшее время наступит весна.

Сурок Тимко
Сурок Тимко / suspilne.media

Также голландцы и американцы знают, что в День сурка зверек, увидев свою тень в солнечный день предскажет еще 6 недель морозов, а активный зверек и пасмурный день свидетельствуют о скором приходе тепла.

Когда День сурка в Украине

Этот день приходится на 2 февраля. В Украине достают из норы сурка Тимко, который уже несколько лет предсказывает погоду. Поведение зверька фиксируют и потом наблюдают за погодой. Сейчас в Харьковской станции метеорологом работает сурок Тимко ІІІ, он сменил на этой должности своего отца Тимко ІІ в 2019 году.

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