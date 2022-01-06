Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых

Когда щедруют в Украине в 2022 / 5.ua

Период новогодних праздников в Украине продолжается с Нового года – 1 января, захватывает Рождество Христово 2022 – 7 января и заканчивается 14 января – на старый Новый год. С 7 января начинаются Святки, которые ознаменованы весельем и массовыми гуляниями. Именно в эти дни украинцы колядуют, щедруют и посевают.

О том, какие важные церковные даты отмечают в 2022 году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Когда щедруют в Украине в 2022 году

Щедрый вечер – 13 января – канун старого Нового года дал название украинским обрядовым песням – щедривкам. Согласно традиции, в Щедрый вечер нужно не поскупиться и накрыть хороший праздничный стол, чтобы он ломился от яств. А кутья должна быть приправлена молоком, сливками или маслом – пост закончился, можно позволить. Также на стол подавали блюда из свинины, колбасу, голубцы, вареники, пироги.

Щедровать в ночь с 13 на 14 января (на Василя и Маланку) могли только молодые мужчины. Они наряжались в вертеп и ходили по домам, распевая песни с пожеланиями благополучия, достатка и хорошего урожая. За это они получают угощения с праздничного стола или деньги. Не пустить к себе щедровальников – можно навлечь беды в дом. Пока парубки ходят щедровать, молодые девушки собираются вместе и вспоминают гадания на старый Новый год.

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Щедривки на Новый год для детей и взрослых

Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святаго града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрику-ведрику,

Дайте вареника,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

А ще й вареничку,

А ще й паляничку,

А ще й на дохід

Паляницю й хліб,

Решето вівса,

А зверху ковбаса!

Добрий вечір!