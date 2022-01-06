Когда щедруют в 2022 в Украине: щедривки для детей и взрослых

Красивые щедривки на украинском и русском языке - в подборке Главреда.
Период новогодних праздников в Украине продолжается с Нового года – 1 января, захватывает Рождество Христово 2022 – 7 января и заканчивается 14 января – на старый Новый год. С 7 января начинаются Святки, которые ознаменованы весельем и массовыми гуляниями. Именно в эти дни украинцы колядуют, щедруют и посевают.
О том, какие важные церковные даты отмечают в 2022 году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
Когда щедруют в Украине в 2022 году
Щедрый вечер – 13 января – канун старого Нового года дал название украинским обрядовым песням – щедривкам. Согласно традиции, в Щедрый вечер нужно не поскупиться и накрыть хороший праздничный стол, чтобы он ломился от яств. А кутья должна быть приправлена молоком, сливками или маслом – пост закончился, можно позволить. Также на стол подавали блюда из свинины, колбасу, голубцы, вареники, пироги.
Щедровать в ночь с 13 на 14 января (на Василя и Маланку) могли только молодые мужчины. Они наряжались в вертеп и ходили по домам, распевая песни с пожеланиями благополучия, достатка и хорошего урожая. За это они получают угощения с праздничного стола или деньги. Не пустить к себе щедровальников – можно навлечь беды в дом. Пока парубки ходят щедровать, молодые девушки собираются вместе и вспоминают гадания на старый Новый год.
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Щедривки на Новый год для детей и взрослых
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
***
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святаго града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрику-ведрику,
Дайте вареника,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
А ще й вареничку,
А ще й паляничку,
А ще й на дохід
Паляницю й хліб,
Решето вівса,
А зверху ковбаса!
Добрий вечір!