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Летнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

20 мая 2022, 12:23

Что нельзя делать в этот день и что поможет привлечь удачу - расскажет Главред.

День летнего солнцестояния 2022
Летнее солнцестояние 2022 / depositphotos.com/

Самый длинный день в году – день летнего солнцестояния – обладает мощной энергетикой. Он считался у славян магическим, днем с особой силой.

День летнего солнцестояния 2022 означает, что солнце достигло максимально высокой точки над землей и словно "зависает" в зените, не двигаясь. В этот день славяне отмечали праздник Ивана Купала, который с переходом на Григорианский календарь перенесли на 7 июля.

Когда летнее солнцестояние 2022

День летнего солнцестояния приходится на 21 июня. Однако в високосный год он выпадает на 20 число первого месяца лета.

Летнее солнцестояние состоится в полдень в 12:13 по киевскому времени. Продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты. А ночь будет самой короткой в году – 6 часов 27 минут.

С дня летнего солнцестояния день начинает идти на убыль, а время ночи, наоборот, увеличиваться. Это продлится до дня зимнего солнцестояния 22 декабря.

День летнего солнцестояния – обычаи

Наши предки считали, что этот день обладает мощной энергетикой, которая особенно сильна утром. Желание, загаданное в этот день, обязательно сбудется. Кроме того, если встретить рассвет в день летнего солнцестояния – недуги и хвори отступят на целый год, болезни не будут вас тревожить. Если положить под дверь монетку, можно привлечь успех и удачу в дом.

Чтобы привлечь позитивные перемены в жизнь в этот день можно отдавать предпочтение одежде желтых, оранжевых и золотистых оттенков.

В день летнего солнцестояния собирали лечебные травы. Считалось, что их свойства усиливаются в несколько раз. Также было благоприятно проводить любые водные процедуры. Согласно поверью, вода в этот день приобретала особые магические свойства.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

  • ссориться и ругаться;
  • оставаться в одиночестве;
  • замышлять плохое;
  • зацикливаться на негативе;
  • принимать важные решения;
  • готовить блюда из теста – можно легко испортить еду.

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летнее солнцестояние
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