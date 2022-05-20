Летнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

Летнее солнцестояние 2022 / depositphotos.com/

Самый длинный день в году – день летнего солнцестояния – обладает мощной энергетикой. Он считался у славян магическим, днем с особой силой.

День летнего солнцестояния 2022 означает, что солнце достигло максимально высокой точки над землей и словно "зависает" в зените, не двигаясь. В этот день славяне отмечали праздник Ивана Купала, который с переходом на Григорианский календарь перенесли на 7 июля.

Когда летнее солнцестояние 2022

День летнего солнцестояния приходится на 21 июня. Однако в високосный год он выпадает на 20 число первого месяца лета.

Летнее солнцестояние состоится в полдень в 12:13 по киевскому времени. Продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты. А ночь будет самой короткой в году – 6 часов 27 минут.

С дня летнего солнцестояния день начинает идти на убыль, а время ночи, наоборот, увеличиваться. Это продлится до дня зимнего солнцестояния 22 декабря.

День летнего солнцестояния – обычаи

Наши предки считали, что этот день обладает мощной энергетикой, которая особенно сильна утром. Желание, загаданное в этот день, обязательно сбудется. Кроме того, если встретить рассвет в день летнего солнцестояния – недуги и хвори отступят на целый год, болезни не будут вас тревожить. Если положить под дверь монетку, можно привлечь успех и удачу в дом.

Чтобы привлечь позитивные перемены в жизнь в этот день можно отдавать предпочтение одежде желтых, оранжевых и золотистых оттенков.

В день летнего солнцестояния собирали лечебные травы. Считалось, что их свойства усиливаются в несколько раз. Также было благоприятно проводить любые водные процедуры. Согласно поверью, вода в этот день приобретала особые магические свойства.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния:

ссориться и ругаться;

оставаться в одиночестве;

замышлять плохое;

зацикливаться на негативе;

принимать важные решения;

готовить блюда из теста – можно легко испортить еду.

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