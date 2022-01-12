Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

Когда можно посевать и кто может это делать - читайте в материале Главреда.
Новогодние праздники 2022 в Украине завершает Старый Новый год 14 января. В ночь с 13 на 14 января на Щедрый вечер по домам ходят молодые мужчины и распевают щедривки с пожеланиями благополучия, а уже на утро – засевают зерном на хороший урожай и достаток.
Новый год 2022 по старому стилю отмечают с 13 на 14 января. В народе этот день назывался Василия и Маланки. В канун Нового года на праздничный стол подавались щедрые угощения: кутья, приправленная маслом или сливками и блюда из свинины: вареники, колбасы, мясные пироги.
После ужина начинались народные гуляния. Молодые мужчины отправлялись щедровать соседям, а девушки собирались вместе, чтобы узнать имя суженого и выйдут ли они в этом году замуж. Подробнее о новогодних гаданиях читайте в материале: Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу.
Уже утром 14 января начинали свое шествие посевальщики. Считалось хорошей приметой, если в дом в новый год первым зайдет мужчина, поэтому посевали только молодые люди или мальчики. Они рассыпали в доме пшеницу, рожь или ячмень с пожеланиями хорошего урожая, изобилия и здоровья. Не впустить к себе посевальщиков – можно навлечь беды.
Читайте также"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику
Посевалки 2022 для детей и взрослых
Сею-вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Богатые мужички,
Открывайте сундучки,
Подавайте пятачки –
Нам на орешки,
Вам для потешки.
Не дадите пятачок –
Боровка мы за бочок,
Отведём в кабачок,
Продадим за пятачок.
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем,
Хозяин с хозяюшкой!
***
Сію, сію посіваю
З Новим Роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло
Щоб у праці все горіло,
Та й в кишені шелестіло!
Щоб як квіти ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, посіваю,
Щастя-долі вам бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки,
І пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
І щасливі, і веселі!
Читайте также:
- Крещение Господне 2022: когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду
- Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни
- Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника
- Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника