Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

Посевалки 2022 на украинском и русском / 5.ua

Новогодние праздники 2022 в Украине завершает Старый Новый год 14 января. В ночь с 13 на 14 января на Щедрый вечер по домам ходят молодые мужчины и распевают щедривки с пожеланиями благополучия, а уже на утро – засевают зерном на хороший урожай и достаток.

Новый год 2022 по старому стилю отмечают с 13 на 14 января. В народе этот день назывался Василия и Маланки. В канун Нового года на праздничный стол подавались щедрые угощения: кутья, приправленная маслом или сливками и блюда из свинины: вареники, колбасы, мясные пироги.

После ужина начинались народные гуляния. Молодые мужчины отправлялись щедровать соседям, а девушки собирались вместе, чтобы узнать имя суженого и выйдут ли они в этом году замуж. Подробнее о новогодних гаданиях читайте в материале: Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу.

Уже утром 14 января начинали свое шествие посевальщики. Считалось хорошей приметой, если в дом в новый год первым зайдет мужчина, поэтому посевали только молодые люди или мальчики. Они рассыпали в доме пшеницу, рожь или ячмень с пожеланиями хорошего урожая, изобилия и здоровья. Не впустить к себе посевальщиков – можно навлечь беды.

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Посевалки 2022 для детей и взрослых

Сею-вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Богатые мужички,

Открывайте сундучки,

Подавайте пятачки –

Нам на орешки,

Вам для потешки.

Не дадите пятачок –

Боровка мы за бочок,

Отведём в кабачок,

Продадим за пятачок.

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем,

Хозяин с хозяюшкой!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло

Щоб у праці все горіло,

Та й в кишені шелестіло!

Щоб як квіти ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

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