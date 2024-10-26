Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

День автомобилиста в Украине в 2024 году отмечается 27 октября. В этот день можно и нужно поздравить своих родных, знакомых и близких с этим праздником.
Главред вам в этом поможет - мы собрали красивые поздравления, которые точно скрасят этот день.
Поздравления с Днем автомобилиста в прозе
Поздравляю с Днем автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоем пути и отсутствия каких-либо препятствий.
Желаю послушного руля, надежных и крепких колес, ровных и благополучных дорог, а также приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит зеленый свет, над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!
Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю крепче держаться за баранку жизни. Пусть все повороты будут плавными, а стоянки — только запланированными. Желаю полный бак здоровья и зеленого света в любви.
С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья. Желаю абсолютной уверенности и за рулем и в делах. Желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.
Поздравления с Днем автомобилиста в стихах
Дороги ровной — без извилин,
Погоды ясной — без дождей.
Чтоб ДПС не тормозили.
И верных, преданных друзей!
Не тормозить — давить на газ
И за рулем, и в жизни,
Поменьше пробок, больше трасс.
С Днем автомобилиста!
Пусть дома ждут тебя всегда
Любимые, родные.
В пути — веселье, смех, успех
И радости большие!
Интересных приключений,
Классных, громких развлечений.
Чтобы мир был быстро так,
Как катаешь ты, мастак!
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