Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Главред вам в этом поможет - мы собрали красивые поздравления, которые точно скрасят этот день.

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Поздравления с Днем автомобилиста / Фото: Главред

День автомобилиста в Украине в 2024 году отмечается 27 октября. В этот день можно и нужно поздравить своих родных, знакомых и близких с этим праздником.

Главред вам в этом поможет - мы собрали красивые поздравления, которые точно скрасят этот день.

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Поздравляю с Днем автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоем пути и отсутствия каких-либо препятствий.

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Желаю послушного руля, надежных и крепких колес, ровных и благополучных дорог, а также приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит зеленый свет, над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!

Поздравления с Днем автомобилиста другу / Фото: Главред

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю крепче держаться за баранку жизни. Пусть все повороты будут плавными, а стоянки — только запланированными. Желаю полный бак здоровья и зеленого света в любви.

Поздравления с Днем автомобилиста прикольные / Фото: Главред

С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья. Желаю абсолютной уверенности и за рулем и в делах. Желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

Дороги ровной — без извилин,

Погоды ясной — без дождей.

Чтоб ДПС не тормозили.

И верных, преданных друзей!

Не тормозить — давить на газ

И за рулем, и в жизни,

Поменьше пробок, больше трасс.

С Днем автомобилиста!

Официальное поздравление с Днем автомобилист / Фото: Главред

Пусть дома ждут тебя всегда

Любимые, родные.

В пути — веселье, смех, успех

И радости большие!

Поздравление с Днем водителя своими словами / Фото: Главред

Интересных приключений,

Классных, громких развлечений.

Чтобы мир был быстро так,

Как катаешь ты, мастак!

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