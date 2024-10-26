Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Сергей Кущ
26 октября 2024, 22:53
124
Главред вам в этом поможет - мы собрали красивые поздравления, которые точно скрасят этот день.
Поздравления с Днем автомобилиста
Поздравления с Днем автомобилиста / Фото: Главред

День автомобилиста в Украине в 2024 году отмечается 27 октября. В этот день можно и нужно поздравить своих родных, знакомых и близких с этим праздником.

Главред вам в этом поможет - мы собрали красивые поздравления, которые точно скрасят этот день.

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Поздравляю с Днем автомобилиста и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, водительского оптимизма, абсолютной уверенности в себе, а твоему автомобилю — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам. Удачи на твоем пути и отсутствия каких-либо препятствий.

видео дня

Желаю послушного руля, надежных и крепких колес, ровных и благополучных дорог, а также приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит зеленый свет, над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!

Поздравления с Днем автомобилиста другу
Поздравления с Днем автомобилиста другу / Фото: Главред

Поздравляю с Днем автомобилиста! Желаю крепче держаться за баранку жизни. Пусть все повороты будут плавными, а стоянки — только запланированными. Желаю полный бак здоровья и зеленого света в любви.

Поздравления с Днем автомобилиста прикольные
Поздравления с Днем автомобилиста прикольные / Фото: Главред

С Днем автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья. Желаю абсолютной уверенности и за рулем и в делах. Желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьется гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

Дороги ровной — без извилин,

Погоды ясной — без дождей.

Чтоб ДПС не тормозили.

И верных, преданных друзей!

Не тормозить — давить на газ

И за рулем, и в жизни,

Поменьше пробок, больше трасс.

С Днем автомобилиста!

Официальное поздравление с Днем автомобилист
Официальное поздравление с Днем автомобилист / Фото: Главред

Пусть дома ждут тебя всегда

Любимые, родные.

В пути — веселье, смех, успех

И радости большие!

Поздравление с Днем водителя своими словами
Поздравление с Днем водителя своими словами / Фото: Главред

Интересных приключений,

Классных, громких развлечений.

Чтобы мир был быстро так,

Как катаешь ты, мастак!

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

День автомобилиста интересные новости Поздравления
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:39Украина
В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

23:03Украина
РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

21:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

Последние новости

23:39

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:33

Чуть не лопнула: Лорак попыталась спеть хит Уитни Хьюстон и знатно опозориласьВидео

23:03

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

22:53

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

22:52

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
22:26

В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сиренуВидео

21:21

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

20:24

"Украина вынуждена воевать против КНДР": Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте

19:57

Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают "причины"

Реклама
19:30

В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

19:10

Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?мнение

18:59

В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

18:57

В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возрослоФото

18:56

Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому

18:14

Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

17:56

Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

17:45

В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

17:41

Часть украинцев получит надбавку к пенсии в ноябре: кому и сколько добавят

16:43

КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

16:23

"Угледарский сценарий может повториться": какой город под угрозой оккупации

Реклама
16:15

Россия уходит в аутсайдеры: саммит БРИКС обнулил все намерения Путина - Подоляк

16:05

В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

15:37

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

15:25

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

15:20

Комбриг 93-й ОМБр раскрыл, что будет победой Украины в войне

15:02

Он призывного возраста: Роднянский рассказал, что делает его сынВидео

14:50

Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикетаВидео

14:48

Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение

14:45

"Украинских военных в плен брать не будут": войска РФ получили новый приказ

14:25

Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийстваВидео

14:04

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

14:00

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

13:58

Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверьюВидео

13:47

Как размножать алоэ вера: способ, который работает на 100%Видео

13:12

Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

13:02

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

12:41

В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат

12:24

Как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза оконченаВидео

12:15

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

11:50

РФ применила новую тактику для ударов дронов по Киеву: в КГВА раскрыли детали

Реклама
11:23

Бронирование военнообязанных в Украине частично возобновили - Кабмин

11:19

4 погибших, есть разрушения: Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по УкраинеФото

11:12

ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ - Forbes

10:48

Похудела на 45 килограмм без диет: украинская актриса раскрыла свой секрет

10:12

Рекордные цены для Украины: стоимость популярного овоща стремительно растет

09:40

Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обманВидео

09:34

Враг уже в городе: над Селидовом нависла серьезная угроза - Варченко

09:22

Погибла девочка, есть пострадавшие: РФ ночью более 7 часов атаковала Киев - появились детали

08:58

Российские оккупанты продвинулись на Донетчине: в DeepState назвали направления

08:53

ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов: ситуация изменилась - ISW

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять