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Православные и не только: какие праздники кроме Троицы будем отмечать в июне

Сергей Кущ
28 мая 2023, 14:01 обновлено 28 мая, 16:22
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Мы расскажем о церковных и обычных праздниках, которые украинцы будут отмечать в июне 2023 года.
Православный календарь июнь
Православный календарь июнь / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В июне 2023 будет немало различных праздников. Независимо от религиозных убеждений, в этом месяце найдется особое событие для каждого. Подготовьтесь к праздничной атмосфере, в которой соединяются духовность, традиции и радость. Узнайте, какие праздники ждут нас в июне и какие значения они несут.

Православные церковные праздники в июне 2023 года

  • 1 июня 2023 года — Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского.
  • 3 июня 2023 года — Троицкая родительская суббота в 2023 году — день поминовения усопших.
  • 4 июня 2023 года — День Святой Троицы в 2023 году. Пятидесятница в 2023 году.
  • С 5 по 11 июня 2023 года — Троицкая седмица в 2023 году.
  • Праздник 5 июня 2023 года — День Святого Духа в 2023 году.
  • Праздник 7 июня 2023 года — Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
  • Праздник 8 июня 2023 года — Bеликомученика Георгия Нового, пострадавшего oт царя Селима турецкого.
  • Праздник 11 июня 2023 года — Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на Петров пост (мясопуст).
  • Праздник 12 июня 2023 года — начало Петрова поста.
  • Праздник 17 июня 2023 года — Cвятителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
  • Праздник 18 июня 2023 года — Неделя 2-ая по Пятидесятнице.
  • Праздник 18 июня 2023 года — Благоверного князя Феодора Ярославича (братa cвятого Александра Невского), Новгородского.
  • Праздник 24 июня 2023 года — апостолов Варфоломея и Варнавы.
  • Праздник 27 июня 2023 года — Пророка Елисея.
  • Праздник 27 июня 2023 года — Cвятителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
  • Праздник 29 июня 2023 года — Пpеподобного Тихона Медынского, Калужского.
  • Праздник 30 июня 2023 года — Мучеников: Мануила, Савелa и Исмаила, Персидских.

Церковные посты в июне 2023 года

Многодневный пост в июне 2023 — Петров пост. Начинается 12 июня 2023 года и продолжается до 11 июля. Этот пост можно отнести к разряду не слишком строгих.

видео дня

Однодневные посты — 2 июня.

Сплошные седмицы — Троицкая седмица с 5 по 11 июня 2023 года.

Праздники в июне 2023:

1 июня День защиты детей

4 июня Троица

4 июня Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии

4 июня День хозяйственных судов

5 июня Всемирный день окружающей среды

6 июня День журналиста

8 июня Всемирный день океанов

9 июня Международный день друзей

11 июня День работников легкой промышленности

12 июня День работников фондового рынка

14 июня Всемирный день донора

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой

18 июня День медицинского работника

18 июня День участкового инспектора полиции

19 июня День фермера

20 июня Всемирный день беженцев

22 июня День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине

23 июня День государственной службы ООН

23 июня День государственной службы Украины

25 июня Международный день моряка

25 июня День таможенника Украины

26 июня Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток

26 июня Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота

28 июня День Конституции Украины.

Выходные в июне 2023

28 июня День Конституции Украины - отменен при военном положении.

4 июня - Троица - отменен при военном положении.

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