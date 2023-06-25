Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

Мы расскажем, какие важные церковные праздники верующие будут отмечать во второй месяц лета.

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Православный календарь на июль 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Июль 2023 года в православном календаре будет представлять собой период важных религиозных событий и праздников. В этом месяце верующие будут отмечать моменты, связанные с жизнью святых и другими значимыми событиями православной традиции.

Июль 2023 года также включает в себя другие памятные даты и события, связанные с малоизвестными святыми и традициями православной церкви. Верующие могут посетить храмы, принять участие в богослужениях и молитвах, чтобы отдать дань уважения и укрепить свою духовность.

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1 июля — день памяти мученика Леонтия;

2 июля — всех святых украинского народа;

3 июля — день памяти священномученика Методия;

4 июля — день памяти мученика Юлиана;

5 июля — день памяти священномученика Евсевия;

6 июля — день памяти мученицы Агриппины;

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (в народном календаре — праздник Ивана Купала) ;

8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;

9 июля — день памяти пророка Давида;

10 июля — день памяти пророка Сампсона;

11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;

12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла;

13 июля — собор 12-ти апостолов;

14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;

15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;

16 июля — день памяти мучеников Якинта и Анатолия;

17 июля — день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;

18 июля — день памяти преподобного Анатасия Атонского;

19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;

20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;

21 июля — день памяти великомученика Прокопия;

22 июля — день памяти священномученика Панкратия;

23 июля — день памяти преподобного Анатония Печерского;

24 июля — день памяти княгини Киевской Ольги;

25 июля — день памяти мучеников Прокла и Иллария;

26 июля — собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;

27 июля — день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;

28 июля — День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира Великого;

29 июля — день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;

30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;

31 июля — мучеников Якинта и Эмилиана.

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