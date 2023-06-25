Православный календарь на июль 2023: какие праздники будем отмечать

Июль 2023 года в православном календаре будет представлять собой период важных религиозных событий и праздников. В этом месяце верующие будут отмечать моменты, связанные с жизнью святых и другими значимыми событиями православной традиции.
Июль 2023 года также включает в себя другие памятные даты и события, связанные с малоизвестными святыми и традициями православной церкви. Верующие могут посетить храмы, принять участие в богослужениях и молитвах, чтобы отдать дань уважения и укрепить свою духовность.
1 июля — день памяти мученика Леонтия;
2 июля — всех святых украинского народа;
3 июля — день памяти священномученика Методия;
4 июля — день памяти мученика Юлиана;
5 июля — день памяти священномученика Евсевия;
6 июля — день памяти мученицы Агриппины;
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи (в народном календаре — праздник Ивана Купала) ;
8 июля — день памяти преподобномученицы Февронии, священномученика Доротея;
9 июля — день памяти пророка Давида;
10 июля — день памяти пророка Сампсона;
11 июля — перенос мощей Кира и Ивана;
12 июля — день памяти апостолов Петра и Павла;
13 июля — собор 12-ти апостолов;
14 июля — день памяти Космы и Демияна бессеребренников;
15 июля — возложение ризы Пресвятой Богородицы;
16 июля — день памяти мучеников Якинта и Анатолия;
17 июля — день памяти святителя Андрея Критского и преподобной Марфы;
18 июля — день памяти преподобного Анатасия Атонского;
19 июля — день памяти преподобного Сысоя Великого;
20 июля — день памяти преподобных Фомы и Акакия;
21 июля — день памяти великомученика Прокопия;
22 июля — день памяти священномученика Панкратия;
23 июля — день памяти преподобного Анатония Печерского;
24 июля — день памяти княгини Киевской Ольги;
25 июля — день памяти мучеников Прокла и Иллария;
26 июля — собор архангела Гавриила, день памяти преподобного Стефана, день памяти преподобного Юлиана;
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27 июля — день памяти апостолов Акилы и Прискили, день памяти преподобного Онисима;
28 июля — День крещения Киевской Руси, день памяти Святого князя Владимира Великого;
29 июля — день памяти священномученика Атеногена и его 10 учеников;
30 июля — святых отцов шести Вселенских Соборов, день памяти великомученицы Марины;
31 июля — мучеников Якинта и Эмилиана.
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