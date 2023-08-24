Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

Главред расскажет, что означает праздник Успение Богородицы и чем этот день отличается от остальных.

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Успение пресвятой богородицы 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот

В августе украинцы, как известно, отмечают три спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. Однако также в конце августа ежегодно проходит еще один церковный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Что означает праздник Успения Богородицы

Праздник Успения Богородицы свидетельствует об окончании мирской жизни Девы Марии и перехода её духа в Царство Небесное. Слово Успение иначе читается как "засыпание", ведь Божья Матерь умерла во сне и через три дня воскресла, после чего была вознесена на небо. Также этому празднику предшествует двухнедельный пост.

Какого числа праздник Успения Пресвятой Богородицы

Праздник ежегодно отмечается в один и тот же день и его дата не меняется. Успение пресвятой богородицы 2023 украинцы отметят 28 августа, а вот по старому стилю этот праздник отмечается 15 августа.

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Что нельзя делать при Успение Пресвятой Богородицы

Как и в любой церковный праздник, есть свои традиции и рекомендации его празднования, которые помогают прожить более благополучную жизнь. В День Успения Пресвятой Богородицы делать можно не всё. Некоторые события и действия лучше отложить на другой день или вовсе их не совершать.

В Праздник Успения Пресвятой Богородицы не советуют играть свадьбы, чтобы союз не распался преждевременно. Также издавна верили, что ссоры с близкими людьми в этот день категорически не стоит, также как и заниматься тяжелой физической работой. Однако одним из самых интересных запретов считается запрет на хождение босиком по траве, особенно, если на ней есть роса.

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